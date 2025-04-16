Последние месяцы стали настоящей лихорадкой слухов: каждый день в сети появлялись новые «инсайды» о переиздании культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. И вот вчера информация наконец-то подтвердилась — но не в виде официального анонса, а через крупную утечку. В интернет просочились скриншоты, боксарты и подробности изданий ремастера, окончательно развеяв сомнения в его существовании. Однако компании Xbox и Bethesda по-прежнему упорно хранят молчание, что уже начало откровенно раздражать сообщество игроков.

Изначальный восторг от визуального обновления любимой игры быстро сменился на волну критики в адрес издателя. Многим показалось, что Bethesda и Xbox опять наступают на старые грабли. Их маркетинговая стратегия уже не раз становилась объектом негодования — ключевые тайтлы продвигаются вяло, а информация подаётся буквально за считанные дни до релиза. Игроки сравнивают это с маркетинговым "вакуумом", в котором даже важнейшие проекты кажутся забытыми до последнего момента.

Комментарии в соцсетях и на форумах сейчас полны двойственных чувств: с одной стороны — восхищение визуальной переработкой Oblivion, с другой — разочарование подходом к его презентации. По мнению многих фанатов, логичнее было бы давно подтвердить игру официально, положив конец потоку слухов, часть из которых оказалась фейками, но всё равно нарастила аудиторию своим авторам. Раз уж утечка уже произошла, сюрприза в стиле «анонс сегодня — релиз завтра» уже точно не будет, а потому текущая тишина выглядит особенно нелепо.

В сети всё чаще звучат предложения пересмотреть подход к продвижению игр Xbox. Многие считают, что пора делать маркетинг простым, открытым и ориентированным на игроков. Не обошлось и без радикальных предложений: в частности, увольнение всего маркетингового отдела Xbox обсуждается как «эффективное антикризисное решение», учитывая общую неэффективность стратегии продвижения в последние годы.

Согласно последним данным, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может выйти уже 21 апреля — такую дату озвучил Xbox Support. Хотя такие источники не всегда бывают точными, это совпадает с ранее всплывавшими слухами. До возможного релиза остаётся всего шесть дней, а игроки всё ещё ждут простого — официального подтверждения от тех, кто должен был сказать об этом первым.