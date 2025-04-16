ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 127 оценок

Геймеры раскритиковали Xbox и Bethesda за тишину вокруг обновлённой The Elder Scrolls IV: Oblivion

Gutsz Gutsz

Последние месяцы стали настоящей лихорадкой слухов: каждый день в сети появлялись новые «инсайды» о переиздании культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. И вот вчера информация наконец-то подтвердилась — но не в виде официального анонса, а через крупную утечку. В интернет просочились скриншоты, боксарты и подробности изданий ремастера, окончательно развеяв сомнения в его существовании. Однако компании Xbox и Bethesda по-прежнему упорно хранят молчание, что уже начало откровенно раздражать сообщество игроков.

В сети появились первые скриншоты и бокс-арт ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Изначальный восторг от визуального обновления любимой игры быстро сменился на волну критики в адрес издателя. Многим показалось, что Bethesda и Xbox опять наступают на старые грабли. Их маркетинговая стратегия уже не раз становилась объектом негодования — ключевые тайтлы продвигаются вяло, а информация подаётся буквально за считанные дни до релиза. Игроки сравнивают это с маркетинговым "вакуумом", в котором даже важнейшие проекты кажутся забытыми до последнего момента.

Комментарии в соцсетях и на форумах сейчас полны двойственных чувств: с одной стороны — восхищение визуальной переработкой Oblivion, с другой — разочарование подходом к его презентации. По мнению многих фанатов, логичнее было бы давно подтвердить игру официально, положив конец потоку слухов, часть из которых оказалась фейками, но всё равно нарастила аудиторию своим авторам. Раз уж утечка уже произошла, сюрприза в стиле «анонс сегодня — релиз завтра» уже точно не будет, а потому текущая тишина выглядит особенно нелепо.

В сети всё чаще звучат предложения пересмотреть подход к продвижению игр Xbox. Многие считают, что пора делать маркетинг простым, открытым и ориентированным на игроков. Не обошлось и без радикальных предложений: в частности, увольнение всего маркетингового отдела Xbox обсуждается как «эффективное антикризисное решение», учитывая общую неэффективность стратегии продвижения в последние годы.

Согласно последним данным, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может выйти уже 21 апреля — такую дату озвучил Xbox Support. Хотя такие источники не всегда бывают точными, это совпадает с ранее всплывавшими слухами. До возможного релиза остаётся всего шесть дней, а игроки всё ещё ждут простого — официального подтверждения от тех, кто должен был сказать об этом первым.

9
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lvinomord

Они пока не могут решить одну проблему - обновленная версия готова, всё собрали, протестировали, проверили,запускают,а там Скайрим...

12
ConciseYu

сразу Говард на весь экран выскакивает с травкой: Слышь пацан, купи Скайрим и вместе покурим

PolGhost

Претензии звучат так, будто разработчики и издатель, что-то там должны и обязаны игрокам. Да, возможно и правильно было бы подтвердить или развеять слухи, но тут уж издателю решать. Они вообще могли даже не пытаться делать ремейк или ремастер. Но игроки, которые скорее всего получат старую, но многими любимую, игру в новой обертке, снова недовольны по какой-то тупой херне

5
BORGER390

Слова "претензия" и "критика" имеют разные значения, учи русский

4
BluntZebulon

У них так же дохлая рекламная кампания была у Hi-fi Rush. В итоге игра собрала хорошие оценки и неплохо продалась, но недостаточно по мнению издателя и студию закрыли

1
Imnogamer

Если "не обязаны", то и делать ничего не надо. Иди в другую сферу, как говорится. Там будешь другим обязан. Как это они "не обязаны", если игроки - их золотые яйца, их хлебушек..

1
PolGhost Imnogamer

И что с того? Он либо выпускают продукт, либо нет. Обязаны ли они выпустить продукт? Нет. Но если выпустили, там уже есть обязательства. Например техническое качество продукта

ConciseYu

другие любое переиздание рекламируют миллион раз, задолго до выхода

2
Fatum Sibir

Прям вот точно не фотошоп? Все полностью уверены?

1
Юрий Пенкин

слишком правдоподобно и убого для фотошопа

1
Bercerck

Гигантский гоблин?

1
Egik81

Забавно иногда читать новости о геймерских высказываниях. Пишут игроделы о своей поделке каждую секунду значит что-то нитак. Не пишут снова что-то нитак. Как говорится всем не угодишь. По мне правильное решение помолчать у беседы.

1
Dead_sausage

Bethesda внимательно читает восторженные комментарии на playground.ru и решила, что лучше ничего не показывать. А лучше вообще отменить проект.

1
ConciseYu

особенно почитали про индивидуумов с феномами, ноющими про avx и решили та ну его, лучше отменим

-zotik-

А бесезда то знает про перезапуск облы?