Инсайдер Дзеж Корден также подтверждает существование ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ещё один источник подтвердил, что что Bethesda готовится анонсировать ремастер своей любимой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ранее в этом месяце впервые появились слухи о новой версии Oblivion, которая будет анонсирована и, предположительно, выпущена в 2025 году.
По словам инсайдера Xbox Джеза Кордена, презентация новой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion, скорее всего, состоится в следующем месяце на мероприятии Developer Direct от Xbox. На момент написания этой статьи Xbox не заявляла, что проведет эту презентацию, но другие заслуживающие доверия сообщения предполагают, что она должна состояться. Если и когда это произойдет, похоже, что это обновленное издание Oblivion должно стать одним из главных анонсов.
Корден подчеркнул, что это всего лишь его собственное мнение, и нет никаких гарантий, что ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлен. Тем не менее, учитывая, насколько хорошо Корден связан с информацией об Xbox, есть большая вероятность, что он услышал что-то за кулисами, на чём основывается его мнение. Кроме того, Корден продолжил, сказав, что ожидает от обновлённой версии Oblivion обычного ремастера, а не ремейка.
Когда слышал новость про ремейк обливион :
Когда слышал новость про Ремастер Обливион:
Настолько всё с разработкой всё плохо, что возвращаются к ремастерам?)
Как же "надоела" эта монополизация и стремление за прибылью. Вроде как со временем игры с каждой последующей частью должны обрастать механиками, обрастать сюжетом в силу новых механик. Студии должны критически подходить к мнению игроков и делать выводы...
Но нет. Маркетинг, ремастеры, старфилд и фол 76.
А ремастер это шо? Скайбливион купят и допилят?)
Oblivion мне больше нравится чем скайрим и тем более унылый моррровинд
Лучшая часть свитков
Одна из лучших частей. В тоже время с крайне сомнительными лицами у персонажей.
Хотя фанаты всё равно будут доделывать модами. Ибо сколько лет не проходит. А Bethesda не меняется. Броня весит как текстурка обычная чаще всего, одежда часто не имеет физики нормально. А про волосы или про женские тела вовсе лучше промолчать. Зато сделать бронелифчик им религия видимо позволяет. А сделать физику и нормальный вид, а не мешок на тело это уже другое.
Да и честно редактор персонажей тоже слабовато. Спасибо снова мододелам которые дали нам нормальный редактор, который позволяет всё тело отредактировать. Создав хоть смурфа или просто персонажа воссоздать из другой игры.
А сверху ещё и однотипные данжи.
Короче всё равно модами будут допиливать. Буквально любая игра Bethesda в обычном виде просто сырой кусок для мододелов. Исключение разве что был своё время обливион, правда даже он с некоторыми модами сразу становиться той игрой в которую хочется не раз сыграть.
Лучше бы мору реворкнули