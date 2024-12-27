Инсайдер Джез Корден также подтверждает существование ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Ещё один источник подтвердил, что что Bethesda готовится анонсировать ремастер своей любимой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ранее в этом месяце впервые появились слухи о новой версии Oblivion, которая будет анонсирована и, предположительно, выпущена в 2025 году.

По словам инсайдера Xbox Джеза Кордена, презентация новой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion, скорее всего, состоится в следующем месяце на мероприятии Developer Direct от Xbox. На момент написания этой статьи Xbox не заявляла, что проведет эту презентацию, но другие заслуживающие доверия сообщения предполагают, что она должна состояться. Если и когда это произойдет, похоже, что это обновленное издание Oblivion должно стать одним из главных анонсов.

Корден подчеркнул, что это всего лишь его собственное мнение, и нет никаких гарантий, что ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлен. Тем не менее, учитывая, насколько хорошо Корден связан с информацией об Xbox, есть большая вероятность, что он услышал что-то за кулисами, на чём основывается его мнение. Кроме того, Корден продолжил, сказав, что ожидает от обновлённой версии Oblivion обычного ремастера, а не ремейка.