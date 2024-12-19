Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 года

Инсайдер Ex1stasis, который ранее делился достоверной информацией касательно ряда проектов Microsoft, сообщает о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует.
По его словам, релиз ремейка уже не за горами и до его выхода осталось не так долго времени. Инсайдер считает, что он может быть анонсировать уже на январском мероприятии Xbox Direct, а выйти - в начале 2025 года.
Ранее ходили слухи о том, что ремейк может разрабатывать студия Virtuos:
Кроме того, фанаты разрабатывают неофициальный ремейк игры Skyblivion - на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.
Звучит как очередные враки, но если вдруг звезды сойдутся и это будет правдой... Обливион с современным графоном и подправленным автолевелингом будет бомбой и игрой десятилетия.
Ну если будет не беседка делать-шансы на это есть)
Как же я ненавидел этот автолевелинг, когда у каждого бродячего бомжа были эбонит и даэдрик.
беру за любые деньги прям сразу, хотя если будет в пасе на старте то подожду скидок и всё равно возьму потом в коллекцию
не боитесь что повесточек там будет сколько что ужас аля новая dragon age?
Сомневаюсь, что повестка зайдет дальше внешки нпс, но если и так, то фанаты мигом все исправят.
Сомневаюсь, что это ремейк. Там задолбаешься все переделывать. Ремастер скорее
50/50 вроде будет.
Очень сомнительно. Многовато работы для адаптации к современным игровым реалиям. А текстуры с решейдамии так найти можно. Да и что-то не слышатся особо просьбы о ремейке, а ремастеры на модах уже давно есть.
моя первая игра на пк . пошел её от края до края .если выйдет надеюсь получится поиграть
Так и не прошёл ее, только дополнения дрожащие острова, ещё помню квесты темного братства там прикольные.
Бред, беседка скорее развалится чем сделает ремейк своей игры, так ещё на любом другом движке кроме своего.
Если мы увидим официальный ремейк TES 4 , это что-то в лесах Тамриеля должно сдохнуть ))
Забавно если это правда и выйдет раньше мода от фанатов, то тогда смысла в этом моде будет 0 ))
Тодд "Слышь, купи Скайрим" Говард мимо такого проекта не пройдет.