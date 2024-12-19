Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 года

Инсайдер Ex1stasis, который ранее делился достоверной информацией касательно ряда проектов Microsoft, сообщает о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует.

По его словам, релиз ремейка уже не за горами и до его выхода осталось не так долго времени. Инсайдер считает, что он может быть анонсировать уже на январском мероприятии Xbox Direct, а выйти - в начале 2025 года.

Ранее ходили слухи о том, что ремейк может разрабатывать студия Virtuos:

Кроме того, фанаты разрабатывают неофициальный ремейк игры Skyblivion - на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.