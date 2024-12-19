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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 752 оценки

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 года

AceTheKing
Новости

Инсайдер Ex1stasis, который ранее делился достоверной информацией касательно ряда проектов Microsoft, сообщает о том, что по его данным официальный ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion действительно существует.

По его словам, релиз ремейка уже не за горами и до его выхода осталось не так долго времени. Инсайдер считает, что он может быть анонсировать уже на январском мероприятии Xbox Direct, а выйти - в начале 2025 года.

Ранее ходили слухи о том, что ремейк может разрабатывать студия Virtuos:

Сотрудник Virtuos заявил, что студия работает над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5

Кроме того, фанаты разрабатывают неофициальный ремейк игры Skyblivion - на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Звучит как очередные враки, но если вдруг звезды сойдутся и это будет правдой... Обливион с современным графоном и подправленным автолевелингом будет бомбой и игрой десятилетия.

9
GorryAttack

Ну если будет не беседка делать-шансы на это есть)

2
Victor Dukoff

Как же я ненавидел этот автолевелинг, когда у каждого бродячего бомжа были эбонит и даэдрик.

1
Юрий Пенкин

беру за любые деньги прям сразу, хотя если будет в пасе на старте то подожду скидок и всё равно возьму потом в коллекцию

8
Brock_Harrison

не боитесь что повесточек там будет сколько что ужас аля новая dragon age?

-8
0ncnjqybr Brock_Harrison

Сомневаюсь, что повестка зайдет дальше внешки нпс, но если и так, то фанаты мигом все исправят.

1
Darko Lay

Сомневаюсь, что это ремейк. Там задолбаешься все переделывать. Ремастер скорее

5
Marie Roswell

50/50 вроде будет.

-1
Аристов--Черный

Очень сомнительно. Многовато работы для адаптации к современным игровым реалиям. А текстуры с решейдамии так найти можно. Да и что-то не слышатся особо просьбы о ремейке, а ремастеры на модах уже давно есть.

1
Magnusss

моя первая игра на пк . пошел её от края до края .если выйдет надеюсь получится поиграть

1
Kenn1y

Так и не прошёл ее, только дополнения дрожащие острова, ещё помню квесты темного братства там прикольные.

0
Lemenus

Бред, беседка скорее развалится чем сделает ремейк своей игры, так ещё на любом другом движке кроме своего.

0
Avtor-avtora

Если мы увидим официальный ремейк TES 4 , это что-то в лесах Тамриеля должно сдохнуть ))

0
Nodas

Забавно если это правда и выйдет раньше мода от фанатов, то тогда смысла в этом моде будет 0 ))

0
Snake Snaake Snaaaaaake
-1
Saen Tarr

Тодд "Слышь, купи Скайрим" Говард мимо такого проекта не пройдет.

-1