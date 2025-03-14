Инсайдер уточнил, что выход ремейка Oblivion состоит в апреле вместе с анонсом, либо с небольшой разницей

Буквально вчера известный инсайдер NateTheHate прокомментировал широко обсуждаемый ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion. По его словам, игра должна выйти до июня. Недавно инсайдер опубликовал важное обновление.

Как прокомментировал инсайдер, ремейк Oblivion, как ожидается, будет анонсирован в апреле и выпущен в том же месяце. Ожидание между анонсом и релизом будет коротким, и даже может стать "теневым релизом" от Microsoft, как было с Hi-Fi Rush и Ninja Gaiden 2 Black.

Краткое обновление анонса и графика выпуска The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Каковы планы: И запуск, и анонс запланированы на следующий месяц (апрель). Интервал между анонсом и релизом будет минимальным — возможен выход вместе с анонсом.

Некоторые пользователи начали предполагать, что анонс может быть сделан во время мероприятия Switch 2, которое также запланировано на апрель. Однако инсайдер утверждает, что ничего не слышал о версии для Switch 2, а неделя, на которую ожидается анонс, не совпадает с мероприятием Nintendo.

Согласно предыдущим слухам, ремейк разрабатывается студией Virtuos на движке Unreal Engine 5 и, как ожидается, станет «полным воссозданием» игры, привнося множество изменений и улучшений, особенно в боевую систему.