Инсайдер уточнил, что выход ремейка Oblivion состоит в апреле вместе с анонсом, либо с небольшой разницей

Буквально вчера известный инсайдер NateTheHate прокомментировал широко обсуждаемый ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion. По его словам, игра должна выйти до июня. Недавно инсайдер опубликовал важное обновление.
Как прокомментировал инсайдер, ремейк Oblivion, как ожидается, будет анонсирован в апреле и выпущен в том же месяце. Ожидание между анонсом и релизом будет коротким, и даже может стать "теневым релизом" от Microsoft, как было с Hi-Fi Rush и Ninja Gaiden 2 Black.
Краткое обновление анонса и графика выпуска The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Каковы планы: И запуск, и анонс запланированы на следующий месяц (апрель). Интервал между анонсом и релизом будет минимальным — возможен выход вместе с анонсом.
Некоторые пользователи начали предполагать, что анонс может быть сделан во время мероприятия Switch 2, которое также запланировано на апрель. Однако инсайдер утверждает, что ничего не слышал о версии для Switch 2, а неделя, на которую ожидается анонс, не совпадает с мероприятием Nintendo.
Согласно предыдущим слухам, ремейк разрабатывается студией Virtuos на движке Unreal Engine 5 и, как ожидается, станет «полным воссозданием» игры, привнося множество изменений и улучшений, особенно в боевую систему.
Главный вопрос остаётся открытым: сделают ли автолевелинг опциональным?
Если его не выпилят вообще к херам, то это будет эпик фейл.
Ох верится с трудом, zanimax никогда не делала ремейков вроде бы, да ещё чтобы другая студия, да на другом движке.
Ну всё бывает в первый раз. А насчёт сторонней студии и движка, так это вообще типично, взять хотя бы Silent Hill 2 и GTA the trilogy. Здесь тоже, возможно, политика поменялась.
Скорее всего будет посредственный ремейк, типа трилогии ГТА, где взяли модельки из оригинала, прогнали их через нейросети и запихнули в другой движок. Если бы в него вложили много денег и сил, то сильно заранее тизерили бы.
"Спонтанность" затеи и отсутствие деталей процесса работы над ремейком могут говорить о посредственной работе над игрой и небольшими изменениями в сравнении с оригиналом. Чутьё подсказывает, что этот "ремейк" окажется простым ремастером, на подобии печально известной трилогии GTA - вроде другой движок, новые визуальные решения, но старые(устаревшие) механики и баги будут на месте, а люди занятые этим проектом допустят множество лорных и логических ошибок в переиздании.
Если честно, я очень хотел бы ознакомиться с упущенными в своё время Свитками на условиях современного гейм-дизайнерского уровня, но сомневаюсь что такой масштаб работ по тотальной переделке игры кто-то будет делать. Собственно, кроме Black Mesa я и не припомню подобных настоящих ремейков, давших культовой игре вторую жизнь.
резики 2, 3, 4 , сайлент хилл 2, демон соулс- это что на ум сразу пришло
Еще Dead Space. Да и GTA и называлась ремастерами,вообщем не текст ,а попытка показать какое то знание темы или интеллект хз,эффект обратный.
когда анонсируют и сразу выпускают это огромный красный флаг, поэтому я бы рекомендовал охладить трахание и поумерить надежды