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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 089 оценок

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет на неделе, начинающейся 21 апреля

monk70 monk70

В последние месяцы слухи о полном ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion накалялись. Теперь, согласно нескольким источникам, ремейк должен быть представлен в конце этого месяца, а его запуск состоится после текущего мероприятия по случаю годовщины Elder Scrolls Online.

По словам инсайдера DetectiveSeeds, более ранняя информация о том, что ремейк Oblivion выйдет 4 апреля, была неверной. Теперь, после консультаций с несколькими источниками, утверждается, что игра выйдет на неделе 21 апреля, после завершения текущего мероприятия по случаю годовщины ESO.

Ждите Oblivion Remake на неделе с 21 апреля после окончания события ESO. Первоначальная информация о сроках была неверной, я беру за это ответственность. Уверен в том, что выход состоится после завершения события, так как информация поступает от более чем одного человека. Проект на 100% реален для тех, кто сомневается.

Говорят, что ремейк Oblivion разрабатывается в Virtuos, студии, которая в основном совместно разрабатывает AAA-игры с крупными студиями и издателями. Помимо Oblivion, Virtuos работает над предстоящим ремейком Metal Gear Solid Delta, а ранее работала над такими франшизами, как Call of Duty, The Outer Worlds, Hogwarts Legacy и другими.

По слухам, что ремейк будет разработан с использованием Unreal Engine 5 и может иметь совершенно другую боевую систему по сравнению с тем, к чему привыкли фанаты Elder Scrolls. Смена движка также, вероятно, означает меньше возможностей для модов.

-13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
hanklab

а если 21го не выйдет, инсайд еще на пару недель можно перенести. Инсайд дело не простое.

22
Пользователь ВКонтакте

Это смешно)ремейк точно перед новым годом, точно в январе, точно в феврале, точно на годовщину в марте, теперь уже точно в апреле) самим то не смешно нести эту чушь? Ничего они делать не будут, Тодд Говард максимум рыбалку добавит и продаст по фулл прайсу) // Markel Amoralov

15
StarfieJId

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет в январе 2024-ого

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 3 апреля

Вы находитесь здесь. Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 21 апреля

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 5 мая

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 6 июня

Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет ...

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9
slim108

так-то его обещают еще с января 2024го. Больше года прошло. Тут новость была на playground что на мероприятии xbox developer в январе анонс будет по мнению инсайдера :)

2
StarfieJId slim108

Отредактировал))

2
ruslan_dzusev

да всем уже понятно что инсайдер п*здабол

0
Deowar

Ну-ну, каждый год обещают трейлер шестых свитков.

8
slim108

Свежо придание, но верится все меньше и меньше... ну подожду еще до конца апреля. Если не выйдет и не будет анонса или инфы официальной какой-то : буду считать, что это все фейки и брошу следить и ждать. Если вдруг потом таки выйдет - будет приятный сюрприз.

3
AndrewSolt

Посмотрим не анонсируют ли 10 числа, когда у ESO будет стрим разрабов с анонсом нового контента.

2
SexualHarassmentPanda
2
Tsssss

Чёт как-то первоапрельская шутка затянулась ))

1
Just-a-your-King

Пока про это не скажет Шраер или Грабб, то грош цена этим инсайдерам, что увидели какой-то твит и понеслась.

0
AndralStormborn

Хватит постить фейковые новости

0