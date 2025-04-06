Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет на неделе, начинающейся 21 апреля

В последние месяцы слухи о полном ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion накалялись. Теперь, согласно нескольким источникам, ремейк должен быть представлен в конце этого месяца, а его запуск состоится после текущего мероприятия по случаю годовщины Elder Scrolls Online.
По словам инсайдера DetectiveSeeds, более ранняя информация о том, что ремейк Oblivion выйдет 4 апреля, была неверной. Теперь, после консультаций с несколькими источниками, утверждается, что игра выйдет на неделе 21 апреля, после завершения текущего мероприятия по случаю годовщины ESO.
Ждите Oblivion Remake на неделе с 21 апреля после окончания события ESO. Первоначальная информация о сроках была неверной, я беру за это ответственность. Уверен в том, что выход состоится после завершения события, так как информация поступает от более чем одного человека. Проект на 100% реален для тех, кто сомневается.
Говорят, что ремейк Oblivion разрабатывается в Virtuos, студии, которая в основном совместно разрабатывает AAA-игры с крупными студиями и издателями. Помимо Oblivion, Virtuos работает над предстоящим ремейком Metal Gear Solid Delta, а ранее работала над такими франшизами, как Call of Duty, The Outer Worlds, Hogwarts Legacy и другими.
По слухам, что ремейк будет разработан с использованием Unreal Engine 5 и может иметь совершенно другую боевую систему по сравнению с тем, к чему привыкли фанаты Elder Scrolls. Смена движка также, вероятно, означает меньше возможностей для модов.
а если 21го не выйдет, инсайд еще на пару недель можно перенести. Инсайд дело не простое.
Это смешно)ремейк точно перед новым годом, точно в январе, точно в феврале, точно на годовщину в марте, теперь уже точно в апреле) самим то не смешно нести эту чушь? Ничего они делать не будут, Тодд Говард максимум рыбалку добавит и продаст по фулл прайсу) // Markel Amoralov
Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет в январе 2024-ого
Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 3 апреля
Вы находитесь здесь. Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 21 апреля
Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 5 мая
Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет 6 июня
Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет ...
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так-то его обещают еще с января 2024го. Больше года прошло. Тут новость была на playground что на мероприятии xbox developer в январе анонс будет по мнению инсайдера :)
Отредактировал))
да всем уже понятно что инсайдер п*здабол
Ну-ну, каждый год обещают трейлер шестых свитков.
Свежо придание, но верится все меньше и меньше... ну подожду еще до конца апреля. Если не выйдет и не будет анонса или инфы официальной какой-то : буду считать, что это все фейки и брошу следить и ждать. Если вдруг потом таки выйдет - будет приятный сюрприз.
Посмотрим не анонсируют ли 10 числа, когда у ESO будет стрим разрабов с анонсом нового контента.
Чёт как-то первоапрельская шутка затянулась ))
Пока про это не скажет Шраер или Грабб, то грош цена этим инсайдерам, что увидели какой-то твит и понеслась.
Хватит постить фейковые новости