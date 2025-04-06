Инсайдер уверяет, что ремейк Oblivion выйдет на неделе, начинающейся 21 апреля

В последние месяцы слухи о полном ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion накалялись. Теперь, согласно нескольким источникам, ремейк должен быть представлен в конце этого месяца, а его запуск состоится после текущего мероприятия по случаю годовщины Elder Scrolls Online.

По словам инсайдера DetectiveSeeds, более ранняя информация о том, что ремейк Oblivion выйдет 4 апреля, была неверной. Теперь, после консультаций с несколькими источниками, утверждается, что игра выйдет на неделе 21 апреля, после завершения текущего мероприятия по случаю годовщины ESO.

Ждите Oblivion Remake на неделе с 21 апреля после окончания события ESO. Первоначальная информация о сроках была неверной, я беру за это ответственность. Уверен в том, что выход состоится после завершения события, так как информация поступает от более чем одного человека. Проект на 100% реален для тех, кто сомневается.

Говорят, что ремейк Oblivion разрабатывается в Virtuos, студии, которая в основном совместно разрабатывает AAA-игры с крупными студиями и издателями. Помимо Oblivion, Virtuos работает над предстоящим ремейком Metal Gear Solid Delta, а ранее работала над такими франшизами, как Call of Duty, The Outer Worlds, Hogwarts Legacy и другими.

По слухам, что ремейк будет разработан с использованием Unreal Engine 5 и может иметь совершенно другую боевую систему по сравнению с тем, к чему привыкли фанаты Elder Scrolls. Смена движка также, вероятно, означает меньше возможностей для модов.