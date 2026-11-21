Энтузиаст Тоби Томкинсон, известный под ником ttom795, опубликовал исходный код и первые сборки Oblivion_Android. Это неофициальный нативный порт оригинальной ПК-версии The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 года для смартфонов и консолей на базе Android. В отличие от эмуляторов среды Windows, проект основан на статической рекомпиляции оригинального кода игры под архитектуру ARM64. За перевод графики DirectX 9 на Vulkan 1.1 отвечает модифицированная библиотека dxvk-native, а вывод окна, звука и управление реализованы через SDL2.

По словам разработчика, за основу инструментария был взят его предыдущий порт The Elder Scrolls V: Skyrim. В опубликованной демонстрации игра запускается на бюджетной портативной консоли Retroid Pocket Duo Lite с процессором Snapdragon 665 и графическим ускорителем Adreno 610. Даже на таком слабом железе ролевая игра выдает от 20 до 38 кадров в секунду на открытых пространствах Сиродила и разгоняется до 60 кадров в секунду в подземельях и меню.

Это первая публичная версия, но пространство для улучшений еще есть, так что обновления обязательно выйдут. Сборка должна быть довольно стабильной, поскольку создавалась по схожему принципу с портом Skyrim.

- Тоби Томкинсон, разработчик Oblivion_Android

Вскоре после релиза энтузиаст выпустил обновление до версии 0.1.3, которое исправило серьезный графический баг на смартфонах с ускорителями Mali в чипах Exynos, Dimensity, Tensor и Kirin, где ранее геометрия растягивалась в длинные полосы из-за отсутствия аппаратной поддержки отсечения по дистанции. Кроме того, апдейт сократил время выделения и освобождения небольших блоков памяти с 34 до 5 миллисекунд, перевел базовое копирование памяти на нативные функции Android и переключил игровые таймеры на прямое чтение аппаратного счетчика процессора.

Встроенный лаунчер Oblivion Recompiled позволяет гибко настроить игру перед запуском. Пользователям доступны выбор системного или кастомного драйвера Turnip и Adreno, все оригинальные видеопараметры вроде дальности прорисовки, качества теней, отражений на воде и эффектов HDR, а также ограничитель частоты кадров на уровне 60 fps. Управление поддерживает как сенсорную раскладку, так и геймпады с гироскопическим прицеливанием и переключением кнопок в стиле Nintendo.

Сам репозиторий Oblivion_Android на GitHub не содержит игровых ресурсов. Для запуска потребуется собственная лицензионная копия игры из Steam или с диска версии 1.2.0.416, файлы которой вместе с библиотеками d3dx9_27.dll и binkw32.dll нужно перенести на устройство или использовать для самостоятельной сборки. При этом порт изначально поддерживает официальные дополнения и обычные модификации с возможностью настройки порядка загрузки плагинов.

При всех успехах проект остается на ранней стадии разработки и сохраняет ряд технических ограничений. Статический транслятор отклонил 271 функцию из 48 462 обнаруженных в исполняемом файле, из-за чего в игре все еще возможны внезапные вылеты. Сборка также не поддерживает расширитель скриптов OBSE, патч на 4 ГБ оперативной памяти и вибрацию контроллера, а приближение камеры работает только с физической мышью. Минимальными требованиями для запуска заявлены Android 9, 64-битный процессор ARM64 и поддержка Vulkan 1.1.