Команда Skyblivion объявила о завершении строительства города, новой музыке и планах по выпуску DLC

Недавнее обновление, предоставленное командой Skyblivion, дало некоторое представление о ключевых этапах разработки, достигнутых в феврале 2025 года, включая обновление по городам, новый дневник разработки и планы на выпуск загружаемого контента после запуска.
Во время последнего крупного обновления от команды Skyblivion разработчики заявили, что города в проекте почти полностью завершены. Бравил, нищий город на юге Сиродила, с тех пор был завершен — осталось только Имперский город для завершения, прежде чем игра будет готова к запуску. В обновлении также сообщается, что была добавлена новая музыка, чтобы дополнить треки Oblivion и Skyblivion в игре, и что в настоящее время ведется новый дневник разработки.
Поскольку релиз приближается к своей поздней стадии, команда также начала разрабатывать концепцию DLC, которая, как ожидается, станет ремейком основного дополнения Oblivion, Shivering Isles. Предыдущие кадры демонстрировали переделанные модели Gatekeeper — огромного, гротескного голема из плоти из DLC, который охраняет Врата Безумия на Shivering Isles . На создание этой модели ушло 34 часа, и, учитывая, что ее анонсировали еще в 2018 году, это лишь подчеркивает, сколько усилий команда вложила в то, чтобы превратить этот проект в реальность.
Пока слухи кипят, Bethesda, как предполагается, выпустит свой собственный официальный ремейк Oblivion на базе Unreal Engine 5 где-то в следующем месяце в качестве неожиданного объявления. Хотя время может быть не идеальным для фан-проекта, команда ранее прокомментировала слухи о релизе, оставаясь относительно невозмутимой, учитывая, что это движимое страстью, некоммерческое начинание.
«Я думаю, что для нас не так уж и важно, правдивы эти слухи или нет», — сказал Rebelzize.
Skyblivion по-прежнему готовится к релизу в 2025 году, и если судить по обновлениям, то его можно увидеть уже скоро.
Найс. Интересно, а моды со скайрима на боёвку там, расчлененку будут портировать.
Легко. Там и портировать не надо, движок-то одинаковый, игра по сути тот же самый Skyrim.
Да по моему даже портировать не придется, если, конечно, там не полностью перелопатили движок...
Старый добрый Обливион. Я бы с интересом взглянул на итоговый результат. Ждёмс.
Если он будет похож на ремейки классических частей ГТА, то нафиг бы он сдался.
Ну, студии разные, Bethesda в плане перевыпусков своих игр еще не садилась в лужу так мощно как Rockstar Games. Так что, будем подождать.
Это конечно круто. Но как бы беседка судами перед или на релизе не начала грозить. Как никак это не мод,а полноценный ремастер уже у ребят получается. А игровые компании когда дело доходит до коврижек и прав на их игры,добродушием никогда не славились.
Беседка никогда таким не промышляла, к тому же, с их(команды Rebelzize) слов было сказано:
Было бы странно сначала пиарить этот мод, а потом внезапно прикрыть под соусом выхода официального ремейка
Да знаю я что они вроде как поддерживают диалог с беседкой,но компания никаким образом не участвует в разработке. Но мало ли. Тем более что у них то не один глава,а шайка между которыми поделены акции компании. Но это только самые худшие опасения. Так я надеюсь на хороший исход и отличный ремастер и в очередной раз пройду Oblivion. Хотя закрывать кучу врат там душно ) И надеюсь что когда нибудь выйдет ремастер Моровинда. Когда был мелкий,не мог разобраться в карте. А сейчас глаз уж сильно режет