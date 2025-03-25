Команда Skyblivion объявила о завершении строительства города, новой музыке и планах по выпуску DLC

Недавнее обновление, предоставленное командой Skyblivion, дало некоторое представление о ключевых этапах разработки, достигнутых в феврале 2025 года, включая обновление по городам, новый дневник разработки и планы на выпуск загружаемого контента после запуска.

Во время последнего крупного обновления от команды Skyblivion разработчики заявили, что города в проекте почти полностью завершены. Бравил, нищий город на юге Сиродила, с тех пор был завершен — осталось только Имперский город для завершения, прежде чем игра будет готова к запуску. В обновлении также сообщается, что была добавлена ​​новая музыка, чтобы дополнить треки Oblivion и Skyblivion в игре, и что в настоящее время ведется новый дневник разработки.

Поскольку релиз приближается к своей поздней стадии, команда также начала разрабатывать концепцию DLC, которая, как ожидается, станет ремейком основного дополнения Oblivion, Shivering Isles. Предыдущие кадры демонстрировали переделанные модели Gatekeeper — огромного, гротескного голема из плоти из DLC, который охраняет Врата Безумия на Shivering Isles . На создание этой модели ушло 34 часа, и, учитывая, что ее анонсировали еще в 2018 году, это лишь подчеркивает, сколько усилий команда вложила в то, чтобы превратить этот проект в реальность.

Пока слухи кипят, Bethesda, как предполагается, выпустит свой собственный официальный ремейк Oblivion на базе Unreal Engine 5 где-то в следующем месяце в качестве неожиданного объявления. Хотя время может быть не идеальным для фан-проекта, команда ранее прокомментировала слухи о релизе, оставаясь относительно невозмутимой, учитывая, что это движимое страстью, некоммерческое начинание.

«Я думаю, что для нас не так уж и важно, правдивы эти слухи или нет», — сказал Rebelzize.

Skyblivion по-прежнему готовится к релизу в 2025 году, и если судить по обновлениям, то его можно увидеть уже скоро.