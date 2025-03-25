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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 037 оценок

Команда Skyblivion объявила о завершении строительства города, новой музыке и планах по выпуску DLC

KoRnEr KoRnEr

Недавнее обновление, предоставленное командой Skyblivion, дало некоторое представление о ключевых этапах разработки, достигнутых в феврале 2025 года, включая обновление по городам, новый дневник разработки и планы на выпуск загружаемого контента после запуска.

Во время последнего крупного обновления от команды Skyblivion разработчики заявили, что города в проекте почти полностью завершены. Бравил, нищий город на юге Сиродила, с тех пор был завершен — осталось только Имперский город для завершения, прежде чем игра будет готова к запуску. В обновлении также сообщается, что была добавлена ​​новая музыка, чтобы дополнить треки Oblivion и Skyblivion в игре, и что в настоящее время ведется новый дневник разработки.

Поскольку релиз приближается к своей поздней стадии, команда также начала разрабатывать концепцию DLC, которая, как ожидается, станет ремейком основного дополнения Oblivion, Shivering Isles. Предыдущие кадры демонстрировали переделанные модели Gatekeeper — огромного, гротескного голема из плоти из DLC, который охраняет Врата Безумия на Shivering Isles . На создание этой модели ушло 34 часа, и, учитывая, что ее анонсировали еще в 2018 году, это лишь подчеркивает, сколько усилий команда вложила в то, чтобы превратить этот проект в реальность.

Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетных квестов

Пока слухи кипят, Bethesda, как предполагается, выпустит свой собственный официальный ремейк Oblivion на базе Unreal Engine 5 где-то в следующем месяце в качестве неожиданного объявления. Хотя время может быть не идеальным для фан-проекта, команда ранее прокомментировала слухи о релизе, оставаясь относительно невозмутимой, учитывая, что это движимое страстью, некоммерческое начинание.

«Я думаю, что для нас не так уж и важно, правдивы эти слухи или нет», — сказал Rebelzize.

Skyblivion по-прежнему готовится к релизу в 2025 году, и если судить по обновлениям, то его можно увидеть уже скоро.

27
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Hass Walker

Найс. Интересно, а моды со скайрима на боёвку там, расчлененку будут портировать.

2
0ncnjqybr

Легко. Там и портировать не надо, движок-то одинаковый, игра по сути тот же самый Skyrim.

3
cheezypizey

Да по моему даже портировать не придется, если, конечно, там не полностью перелопатили движок...

0
KabbalisticJerry

Старый добрый Обливион. Я бы с интересом взглянул на итоговый результат. Ждёмс.

2
Выxyxoль
Bethesda, как предполагается, выпустит свой собственный официальный ремейк Oblivion на базе Unreal Engine 5

Если он будет похож на ремейки классических частей ГТА, то нафиг бы он сдался.

2
North235

Ну, студии разные, Bethesda в плане перевыпусков своих игр еще не садилась в лужу так мощно как Rockstar Games. Так что, будем подождать.

0
best_nick_jokker

Это конечно круто. Но как бы беседка судами перед или на релизе не начала грозить. Как никак это не мод,а полноценный ремастер уже у ребят получается. А игровые компании когда дело доходит до коврижек и прав на их игры,добродушием никогда не славились.

0
cheezypizey

Беседка никогда таким не промышляла, к тому же, с их(команды Rebelzize) слов было сказано:

"Bethesda поддерживала проект на протяжении всего его развития, они много раз рекламировали наши благотворительные мероприятия в социальных сетях и около года назад включили нас в свой модерский центр внимания. Мы не беспокоимся о том, что проект закроется."

Было бы странно сначала пиарить этот мод, а потом внезапно прикрыть под соусом выхода официального ремейка

0
best_nick_jokker cheezypizey

Да знаю я что они вроде как поддерживают диалог с беседкой,но компания никаким образом не участвует в разработке. Но мало ли. Тем более что у них то не один глава,а шайка между которыми поделены акции компании. Но это только самые худшие опасения. Так я надеюсь на хороший исход и отличный ремастер и в очередной раз пройду Oblivion. Хотя закрывать кучу врат там душно ) И надеюсь что когда нибудь выйдет ремастер Моровинда. Когда был мелкий,не мог разобраться в карте. А сейчас глаз уж сильно режет

0