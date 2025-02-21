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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 931 оценка

Моддер, возглавляющий 13-летнюю работу по созданию Oblivion в Skyrim, не беспокоится об официальном ремейке

Procy_on
Новости

Моддеры уже почти 13 лет переносят Oblivion в Skyrim, и наконец-то, возможно, он почти близок к выходу. Но руководитель проекта не слишком беспокоится о том, что официальный ремастер/ремейк/переиздание Oblivion станет реальностью.

В беседе с VG247 перед проходящей в эти выходные выставкой C3 (Community Creations Con, фанатское мероприятие по моддингу) руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел сказал, что переиздание Oblivion, реальное или нет, "не сильно на нас влияет". Если Bethesda все же переделает свою классическую игру с открытым миром, Ребел надеется, что люди заглянут в Skyblivion, чтобы сравнить их. А если он не увидит свет, "тогда это будет лучший способ заново пережить игру".

Конечно, как и большинство масштабных и фанатских мод-проектов, Skyblivion существует только благодаря помощи добровольцев. Команда не пытается "продать игру и получить прибыль", так что никаких финансовых потерь нет.

Я посвятил 10 с лишним лет тому, чтобы представить эту игру фанатам, и я чувствую, что это типичный случай "главное - путешествие, а не место назначения". Тот факт, что Skyblivion почти готова к релизу, - это чудо, ведь мы все шли к этому вслепую и в некоторых случаях провалили свой путь к финишу. Есть как минимум четыре крупных события, которые могли бы легко разрушить проект и заставить его забросить, но мы все еще здесь.
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Art Borsic

Сомневаюсь что выйдет и то и другое.

5
BewitchingBaron

вот почему-то так же подумал

1
Satana Mogila

Конечно не беспокоится. Ведь мод никто и не собирался доделывать, а те 3-4 ассета которые уже готовы в случае чего смело пойдут в их следующую игру/мод

1
Lucky3_15

Зная о качестве последних творений Bethesda, можно сделать вывод, что очень даже вероятно, что модификация ничем не уступит ремейку, а возможно даже его в чем-то и превзойдет! (наличием русской локализации взятой из оригинала как минимум)

1
Кей Овальд

Зная Беседку, ему действительно не о чем волноваться. :))))))

1
Animario

беседка ещё TESV: Skyrim special anniversary edetion выпустит пока до ремастера облы или TES6 дойдут)

1
Real Slim Shady

ладно

0
Аристов--Черный

От Беседки вони может и не будет, а от их хозяев в ZeniMax или от хозяев их хозяев в Microsoft может какой юрист и захочет премию отработать.

0
Costollom
Моддер, возглавляющий 13-летнюю работу по созданию Oblivion в Skyrim, не беспокоится об официальном ремейке

И о самом моде тоже.

0