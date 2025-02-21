Моддер, возглавляющий 13-летнюю работу по созданию Oblivion в Skyrim, не беспокоится об официальном ремейке

Моддеры уже почти 13 лет переносят Oblivion в Skyrim, и наконец-то, возможно, он почти близок к выходу. Но руководитель проекта не слишком беспокоится о том, что официальный ремастер/ремейк/переиздание Oblivion станет реальностью.
В беседе с VG247 перед проходящей в эти выходные выставкой C3 (Community Creations Con, фанатское мероприятие по моддингу) руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел сказал, что переиздание Oblivion, реальное или нет, "не сильно на нас влияет". Если Bethesda все же переделает свою классическую игру с открытым миром, Ребел надеется, что люди заглянут в Skyblivion, чтобы сравнить их. А если он не увидит свет, "тогда это будет лучший способ заново пережить игру".
Конечно, как и большинство масштабных и фанатских мод-проектов, Skyblivion существует только благодаря помощи добровольцев. Команда не пытается "продать игру и получить прибыль", так что никаких финансовых потерь нет.
Я посвятил 10 с лишним лет тому, чтобы представить эту игру фанатам, и я чувствую, что это типичный случай "главное - путешествие, а не место назначения". Тот факт, что Skyblivion почти готова к релизу, - это чудо, ведь мы все шли к этому вслепую и в некоторых случаях провалили свой путь к финишу. Есть как минимум четыре крупных события, которые могли бы легко разрушить проект и заставить его забросить, но мы все еще здесь.
Сомневаюсь что выйдет и то и другое.
вот почему-то так же подумал
Конечно не беспокоится. Ведь мод никто и не собирался доделывать, а те 3-4 ассета которые уже готовы в случае чего смело пойдут в их следующую игру/мод
Зная о качестве последних творений Bethesda, можно сделать вывод, что очень даже вероятно, что модификация ничем не уступит ремейку, а возможно даже его в чем-то и превзойдет! (наличием русской локализации взятой из оригинала как минимум)
Зная Беседку, ему действительно не о чем волноваться. :))))))
беседка ещё TESV: Skyrim special anniversary edetion выпустит пока до ремастера облы или TES6 дойдут)
ладно
От Беседки вони может и не будет, а от их хозяев в ZeniMax или от хозяев их хозяев в Microsoft может какой юрист и захочет премию отработать.
И о самом моде тоже.