Разработчики The Elder Scrolls: Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition — опубликовали новые скриншоты. На этот раз команда TESRenewal показала лес и водопад.

Работа над Skyblivion началась еще в 2012 году. Дату релиза проекта до сих пор не называют, но он выйдет примерно в 2025 году на PC.

В разработке находится еще один похожий проект — Morrowind на движке Skyrim. Недавно авторы тоже показали новые скриншоты RPG.