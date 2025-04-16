На официальном сайте Bethesda обнаружили упоминание ремастера TES 4: Oblivion

Как стало известно, пользователи обнаружили упоминание ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion на официальном сайте компании Bethesda.

Bethesda уже добавила теги с упоминанием ремастера: судя по всему, это было сделано для использования менеджером тегов Google. Обычно компании делают это назадолго до того, как сделать страницу общедоступной. Таким образом, это ещё один фактор, который указывает на то, что анонс ремастера состоится уже в ближайшее время.

По слухам, ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.