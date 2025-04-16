ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 154 оценки

На официальном сайте Bethesda обнаружили упоминание ремастера TES 4: Oblivion

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователи обнаружили упоминание ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion на официальном сайте компании Bethesda.

Bethesda уже добавила теги с упоминанием ремастера: судя по всему, это было сделано для использования менеджером тегов Google. Обычно компании делают это назадолго до того, как сделать страницу общедоступной. Таким образом, это ещё один фактор, который указывает на то, что анонс ремастера состоится уже в ближайшее время.

По слухам, ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.

29
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
VIGITAL1

Так, а где все те кто писали ,что это все фэйк?Спрятались что бы Тодд не обоссал ваши лица ?

11
ConciseYu

это как с рдр1, после всех засветов ПК порта, доказывали что не выйдет

3
borsic

ДА БЛИН УЖЕ ВЫПУСТИТЕ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ! Я неее могу

6
Дмитрий Тимчишин
3
Галлиус Ракс

так офицальная поддержка Xbox подтверждает любому желающему, что игра не только существует, но и выйдет 21-го апреля, и сразу в геймпассе. Сам напиши и спроси, если не веришь)

goodneighbor

не могу больше ждать

2
ConciseYu

ломка ломка, ааа

MrMaximusX

тянут кота за яйца...

1
Tsssss
На официальном сайте Bethesda обнаружили упоминание ремастера TES 4: Oblivion

Да неужели ))

з.ы. смешно будет если они тупо отменят или она выйдет без анонса вовсе ))

ConciseYu

просыпаемся, а там уже "купить сейчас"

slim108

Ну некоторые инсайдеры утверждают, что будет анонс и сразу тут же релиз одновременно. В тот же день.

P.S. А, ты имеешь ввиду ВООБЩЕ без анонса. Просто тупо добавят на steam... ну было бы забавно.

saa0891

А Беседка то не в курсе про ремастер.

Никита Дроздоvv

А Где анонс то? если это действительно существует Или они действительно собираются делать анонс игры и релиз в один день? Нуу, это очень плохая идея. Это будет провал, если они так поступят.

PaTi6op

Никакого провала не будет, если ремастер будет достойный

1
Kentarou

С серией ТЕС у которой многомиллионная армия фанатов? Не будет провала. Я с друзьями как говорится на низком старте. Ждем кнопки КУПИТЬ.

2
Никита Дроздоvv PaTi6op

Ну посмотрим