На официальном сайте Bethesda обнаружили упоминание ремастера TES 4: Oblivion

Как стало известно, пользователи обнаружили упоминание ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion на официальном сайте компании Bethesda.
Bethesda уже добавила теги с упоминанием ремастера: судя по всему, это было сделано для использования менеджером тегов Google. Обычно компании делают это назадолго до того, как сделать страницу общедоступной. Таким образом, это ещё один фактор, который указывает на то, что анонс ремастера состоится уже в ближайшее время.
По слухам, ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а так же в сервисе Game Pass.
Так, а где все те кто писали ,что это все фэйк?Спрятались что бы Тодд не обоссал ваши лица ?
это как с рдр1, после всех засветов ПК порта, доказывали что не выйдет
ДА БЛИН УЖЕ ВЫПУСТИТЕ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ! Я неее могу
так офицальная поддержка Xbox подтверждает любому желающему, что игра не только существует, но и выйдет 21-го апреля, и сразу в геймпассе. Сам напиши и спроси, если не веришь)
не могу больше ждать
ломка ломка, ааа
тянут кота за яйца...
Да неужели ))
з.ы. смешно будет если они тупо отменят или она выйдет без анонса вовсе ))
просыпаемся, а там уже "купить сейчас"
Ну некоторые инсайдеры утверждают, что будет анонс и сразу тут же релиз одновременно. В тот же день.
P.S. А, ты имеешь ввиду ВООБЩЕ без анонса. Просто тупо добавят на steam... ну было бы забавно.
А Беседка то не в курсе про ремастер.
А Где анонс то? если это действительно существует Или они действительно собираются делать анонс игры и релиз в один день? Нуу, это очень плохая идея. Это будет провал, если они так поступят.
Никакого провала не будет, если ремастер будет достойный
С серией ТЕС у которой многомиллионная армия фанатов? Не будет провала. Я с друзьями как говорится на низком старте. Ждем кнопки КУПИТЬ.
Ну посмотрим