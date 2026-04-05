Несмотря на поиск новых разработчиков, руководитель Skyblivion довольно оптимистичен

Команда разработчиков Skyblivion на этой неделе снова обратилась за помощью, и это заставило некоторых задуматься, не грядёт ли ещё одна задержка. Мегамод, который воссоздаёт The Elder Scrolls 4: Oblivion в новых технологиях The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition должен был выйти в 2025 году, но в последнюю минуту был перенесён на 2026 год.

Руководитель проекта Skyblivion, Rebelzize, сообщил, что он по-прежнему «довольно оптимистичен» и что, хотя команда разработчиков «работает на пределе своих возможностей», так было уже на протяжении последнего десятилетия.

Призыв к действию был идеей привлечь несколько дополнительных рук к проекту, чтобы помочь, в основном, с доработкой. Мы перечислили все отделы не потому, что мы зашли в тупик и нам некому помочь, а потому что сейчас у нас хороший темп, и мы хотим использовать любую возможность, чтобы убедиться, что мы сможем его сохранить, и, возможно, даже найти ещё одного-двух человек, чтобы ещё больше ускорить процесс.

Все локации квестов завершены и проверены на качество, Имперский город — который был назван «нашим последним серьёзным препятствием» в прошлогоднем объявлении о задержке — «добился необходимого нам прорыва», и, конечно же, баги исправляются «налево и направо». Rebelzize сказал, что «всегда есть шанс, что все пойдет наперекосяк, и мы столкнёмся с ещё одной серьёзной неудачей», но добавил, что «судя по тому, что я вижу внутри компании, я довольно оптимистичен».

Rebelzize также дал несколько советов своим подписчикам, которые, возможно, слишком рьяно критикуют усилия команды Skyblivion или предсказывают мрачное будущее мода.

Моя цель никогда не заключалась в том, чтобы скрывать эту игру от людей дольше, чем это необходимо, но я обязан всем, кто помогал мне на протяжении многих лет, убедиться, что у нас есть функциональная игра, которую мы можем выпустить.



Так же, как и я сам, команда очень увлечена своей работой, так и члены сообщества. Как бы вы ни выражали свой восторг, пожалуйста, сделайте шаг назад и оцените проделанную работу и людей, стоящих за ней. С нашей стороны нет никаких злых намерений, и все делают все возможное, чтобы выпустить игру как можно скорее.