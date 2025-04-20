Новая находка подтверждает очень скорый релиз обновлённой The Elder Scrolls 4: Oblivion

Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз внимательные пользователи обнаружили в кэше поисковика Bing скрытые ссылки на сайт студии Virtuos, одной из команд, участвующих в разработке проекта. Судя по попавшим в сеть данным, компания уже подготовила материал о своей «истории успеха» в рамках обновления Oblivion, что может свидетельствовать о практически завершённой работе над игрой. Выход проекта ожидается буквально уже завтра — 21 апреля, ближе к вечеру.
Ранее в сети уже появлялись утечки, связанные с Deluxe-изданием ремастера, а также изображения из базы Virtuos. Поклонники внимательно изучали каждую деталь, пытаясь понять, какие изменения будут внесены в переработанную версию культовой RPG 2006 года. Однако до сих пор Bethesda Game Studios сохраняет полное молчание — никакого официального анонса или даты выхода не последовало.
Тем временем в игровом сообществе растёт недовольство. Как мы ранее уже сообщали, игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений на фоне многочисленных утечек и слухов. Молчание студии только подогревает ожидания, но и создаёт ощущение неопределённости вокруг судьбы ремастера.
Учитывая всё большее число совпадений и косвенных подтверждений, запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже в ближайшее время. Остаётся лишь дождаться, когда Bethesda решит официально прервать молчание. Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.
не травите душу) и так все в ожидании=)
Бесконечные новости о ремастере
молчат, потому что тупо ретекстур сделали и сейчас боятся коричневого цунами, которым их смоет, когда они зарядят 80 евро.
Game pass: ну-да, ну-да, пошел я нахер.
Шёл 2068 год, новости о скором официальном анонсе и быстром релизе TES 4: Oblivion (Remake) заполонили весь мир: крупные мировые издания, Пегач, университеты, школы, даже детские сады наполнены утечками о ремейке; политики обещают избавить мир от датамайнинга и инсайдов по TES 4: Oblivion (Remake), но последователи Тодда Говарда продолжают штурмовать умы десятков поколений, вкидывая всё новые и новые "новости" о TES 4: Oblivion (Remake): слышь, читай инсайд.
Не плохо, сюжет уже не помню, интересно перепройти.
Ну там крч заключëнный героем становится
иногда что-то вообще не меняется
А потом у него отрывается тромб. Или это из другой игры...
Но для этого он уронил мыло.
Ну как мне кажется, самое "вкусное" в Обле - не основной сюжет, а именно сайдквесты... В Обле было очень много крутых квестов вне основного сюжета, намного больше, чем в том же Скайриме...
Чего только стоит "Детектив" от Темного братства, где нужно было в доме убивать людей, чтобы никто не увидел... Или про художника, который пропал в картине, или детективная миссия, где нужно было найти картину и ее похитителя, ну и ветку про Шеогарата нельзя не упомянуть...
Да и квесты гильдии воров и темного братсва в обле намного интереснее раскрывают сами гильдии, чем они же в Скайрим...
та быстрее уже, столько можно травить
реально если вставить в поисковую строку Bing запрос «oblivion site: https://www.virtuosgames.com» то в кэше будут такие ссылки, убедился. Хоть и нерабочие на данный момент. Надеюсь завтра реально выйдет, ждемс.
Ну, судя по такому скрину, кажется, что это просто нейроарт.
Так оригинал скриншота в низком разрешении, поэтому с помощью нейросети и это самое разрешение увеличили!
рекламы нет, потому что качество ремейка по лучшим традициям бесезды)) годик-два платного тестирования и смотришь объявят о выходе ремейка версии 2.0
Игроки: выпустите ремейки популярных игр с изменеными механиками геймплея и гарфикой, добавте новых фишек которые не могли добавить ранее из за не спсобного движка
Разработчики: ну мы тут это текстурки поверх старых натянем, а вы хавайте
Я все понимаю, мол разработчики не хотят вваливать кучу бабла на переиздание тсарых игр, но блин ну сделайте вы новую (старую) игру на современном движке, и выставите ценник соответсвующий, а то натягивают слона на муху а потом удивляются почему их ремастеры гов ном поливают
Для ЛЛ: ремейк - полное переиздание игры с новым осмыслением, новой графикой, новым геймплеем но старым сюжетом.
Ремастер - натягивание текстурок на устаревшем движке игры, с сохранением всех багов и тд
Болтовня Беседки меня мало интересует. Их слова имеют снижающуюся ценность(анонс 6-х Свитков, Звездополе это ими захваленное, "Купи Скайрим").
Думаю, стоит дождаться результатов теста "не-лохами" и блогерами. А там уже станет немного понятее.
Ааа побыстрее бы! Держу кошелек на готове. Моментально покупаю как вижу страницу в магазине Стим.
Беседка все равно не продает игры в РУ регионе. Но и денувы у Обливиона не будет. Держу кошелек подальше.
Молчи свинья, он верит, прояви уважение к человеку, который будет ее покупать.
Virtuos уже написали 'историю успеха'? Смело. Это как праздновать закрытие врат Обливиона, когда первый даэдра только высунул нос. Посмотрим, не станет ли эта 'история успеха' новой легендой о багах.