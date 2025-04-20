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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 208 оценок

Новая находка подтверждает очень скорый релиз обновлённой The Elder Scrolls 4: Oblivion

Gutsz Gutsz

Фанаты культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают находить всё новые подтверждения скорого выхода ремастера. На этот раз внимательные пользователи обнаружили в кэше поисковика Bing скрытые ссылки на сайт студии Virtuos, одной из команд, участвующих в разработке проекта. Судя по попавшим в сеть данным, компания уже подготовила материал о своей «истории успеха» в рамках обновления Oblivion, что может свидетельствовать о практически завершённой работе над игрой. Выход проекта ожидается буквально уже завтра — 21 апреля, ближе к вечеру.

Ранее в сети уже появлялись утечки, связанные с Deluxe-изданием ремастера, а также изображения из базы Virtuos. Поклонники внимательно изучали каждую деталь, пытаясь понять, какие изменения будут внесены в переработанную версию культовой RPG 2006 года. Однако до сих пор Bethesda Game Studios сохраняет полное молчание — никакого официального анонса или даты выхода не последовало.

Тем временем в игровом сообществе растёт недовольство. Как мы ранее уже сообщали, игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений на фоне многочисленных утечек и слухов. Молчание студии только подогревает ожидания, но и создаёт ощущение неопределённости вокруг судьбы ремастера.

Геймеры раскритиковали Xbox и Bethesda за тишину вокруг обновлённой The Elder Scrolls IV: Oblivion

Учитывая всё большее число совпадений и косвенных подтверждений, запуск The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже в ближайшее время. Остаётся лишь дождаться, когда Bethesda решит официально прервать молчание. Может быть это случится уже завтра или фанатам придется подождать еще какое-то время.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Суровый Нуб

не травите душу) и так все в ожидании=)

8
Carissa7517

Бесконечные новости о ремастере

5
BigusDickus

молчат, потому что тупо ретекстур сделали и сейчас боятся коричневого цунами, которым их смоет, когда они зарядят 80 евро.

5
DeFaLT_TB

Game pass: ну-да, ну-да, пошел я нахер.

Kykyryzec

Шёл 2068 год, новости о скором официальном анонсе и быстром релизе TES 4: Oblivion (Remake) заполонили весь мир: крупные мировые издания, Пегач, университеты, школы, даже детские сады наполнены утечками о ремейке; политики обещают избавить мир от датамайнинга и инсайдов по TES 4: Oblivion (Remake), но последователи Тодда Говарда продолжают штурмовать умы десятков поколений, вкидывая всё новые и новые "новости" о TES 4: Oblivion (Remake): слышь, читай инсайд.

3
Lekrefo

Не плохо, сюжет уже не помню, интересно перепройти.

2
Саня Цукино Усаги

Ну там крч заключëнный героем становится

8
ruslan_dzusev Саня Цукино Усаги

иногда что-то вообще не меняется

1
WarCraf4er Саня Цукино Усаги

А потом у него отрывается тромб. Или это из другой игры...

3
Hellsing888 Саня Цукино Усаги

Но для этого он уронил мыло.

2
Footmob

Ну как мне кажется, самое "вкусное" в Обле - не основной сюжет, а именно сайдквесты... В Обле было очень много крутых квестов вне основного сюжета, намного больше, чем в том же Скайриме...

Чего только стоит "Детектив" от Темного братства, где нужно было в доме убивать людей, чтобы никто не увидел... Или про художника, который пропал в картине, или детективная миссия, где нужно было найти картину и ее похитителя, ну и ветку про Шеогарата нельзя не упомянуть...

Да и квесты гильдии воров и темного братсва в обле намного интереснее раскрывают сами гильдии, чем они же в Скайрим...

Rorschach93

та быстрее уже, столько можно травить

2
slim108

реально если вставить в поисковую строку Bing запрос «oblivion site: https://www.virtuosgames.com» то в кэше будут такие ссылки, убедился. Хоть и нерабочие на данный момент. Надеюсь завтра реально выйдет, ждемс.

2
Кей Овальд

Ну, судя по такому скрину, кажется, что это просто нейроарт.

2
Armastik

Так оригинал скриншота в низком разрешении, поэтому с помощью нейросети и это самое разрешение увеличили!

3
Магае

рекламы нет, потому что качество ремейка по лучшим традициям бесезды)) годик-два платного тестирования и смотришь объявят о выходе ремейка версии 2.0

1
Meeli
1
ArXaHgEL17

Игроки: выпустите ремейки популярных игр с изменеными механиками геймплея и гарфикой, добавте новых фишек которые не могли добавить ранее из за не спсобного движка

Разработчики: ну мы тут это текстурки поверх старых натянем, а вы хавайте

Я все понимаю, мол разработчики не хотят вваливать кучу бабла на переиздание тсарых игр, но блин ну сделайте вы новую (старую) игру на современном движке, и выставите ценник соответсвующий, а то натягивают слона на муху а потом удивляются почему их ремастеры гов ном поливают

Для ЛЛ: ремейк - полное переиздание игры с новым осмыслением, новой графикой, новым геймплеем но старым сюжетом.

Ремастер - натягивание текстурок на устаревшем движке игры, с сохранением всех багов и тд

Аристов--Черный
игроки всё громче выражают критику в адрес Bethesda и Xbox за отсутствие каких-либо заявлений

Болтовня Беседки меня мало интересует. Их слова имеют снижающуюся ценность(анонс 6-х Свитков, Звездополе это ими захваленное, "Купи Скайрим").

Думаю, стоит дождаться результатов теста "не-лохами" и блогерами. А там уже станет немного понятее.

Kentarou

Ааа побыстрее бы! Держу кошелек на готове. Моментально покупаю как вижу страницу в магазине Стим.

Emperor77

Беседка все равно не продает игры в РУ регионе. Но и денувы у Обливиона не будет. Держу кошелек подальше.

2
Пупсик 3D Emperor77

Молчи свинья, он верит, прояви уважение к человеку, который будет ее покупать.

2
Just_a_guy

Virtuos уже написали 'историю успеха'? Смело. Это как праздновать закрытие врат Обливиона, когда первый даэдра только высунул нос. Посмотрим, не станет ли эта 'история успеха' новой легендой о багах.