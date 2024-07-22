Новые скриншоты фанатского ремейка Oblivion показывают обновленную Гильдию бойцов в Черном лесу

Группа энтузиастов уже несколько лет работает над обновлением культовой ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion, воссоздавая её на движке Skyrim. Последнее время они добились значительного прогресса в разработке ремейка и практически готовы к его релизу для всех желающих. Авторам еще предстоит отполировать проект и внести финальные правки, а пока они предлагают оценить скриншоты из последней версии масштабной модификации.

На новых публикациях разработчики показали обновленную локацию Гильдии бойцов, которая находится в Черном лесу, а именно в городе Лейавин. Фанаты полностью переработали текстуры оригинальной игры и арену, которая теперь стала выглядеть намного современнее. Особое внимание авторы уделили освещению, которое было перестроено с нуля, для создания реалистичной атмосферы фэнтези.

Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion в виде мода под названием Skyblivion должен выйти в 2025 году. Его разработчики подтвердили, что из-за его масштабов выпустить его на консолях не получится. Обновленная ролевая игра будет доступна только игрокам на ПК.