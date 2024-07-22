Новые скриншоты фанатского ремейка Oblivion показывают обновленную Гильдию бойцов в Черном лесу

Группа энтузиастов уже несколько лет работает над обновлением культовой ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion, воссоздавая её на движке Skyrim. Последнее время они добились значительного прогресса в разработке ремейка и практически готовы к его релизу для всех желающих. Авторам еще предстоит отполировать проект и внести финальные правки, а пока они предлагают оценить скриншоты из последней версии масштабной модификации.
На новых публикациях разработчики показали обновленную локацию Гильдии бойцов, которая находится в Черном лесу, а именно в городе Лейавин. Фанаты полностью переработали текстуры оригинальной игры и арену, которая теперь стала выглядеть намного современнее. Особое внимание авторы уделили освещению, которое было перестроено с нуля, для создания реалистичной атмосферы фэнтези.
Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion в виде мода под названием Skyblivion должен выйти в 2025 году. Его разработчики подтвердили, что из-за его масштабов выпустить его на консолях не получится. Обновленная ролевая игра будет доступна только игрокам на ПК.
У меня оригинальный Обливион с модами выглядит лучше чем это, лол.
на оригинал даже с гог нужно куча патчей и фиксов с pcgamingwiki
Эх, им бы чутка освещение и текстурки бы подтянуть. Ибо в сравнении с современными модами на Скайрим выглядит этот ремейк малость устаревшим уже.
Красота-ляпота! Представляю сколько Skyblivion будет жрать ресурсов, если оригинал в своё время положил на лопатки не мало топовых карт😮
Тогда и фанаты были нетребовательны. Запускается - и ладно.
по факту, на минималках в таких же разрешениям и простым играм радовались, а сейчас малолетки с топ железом зажрались, под лупой каждую залупу рассматривают, орут если на их захламленных системах ниже 240 фпс проседает в 8К, ид*оты полные
там на версии движка со старфилд уже нужно, после Скайрима были фолл 4, 76, Юбилейный Скайрим