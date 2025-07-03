Новый взгляд на классику: авторы фанатского ремейка Oblivion показали замок Чейдинхол

Команда TESRenewal, создающая амбициозный фанатский ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, показала свежую порцию скриншотов Skyblivion. На этот раз моддеры продемонстрировали интерьеры замка Чейдинхол — одной из ключевых локаций провинции Сиродил.

Замок Чейдинхол — не просто декоративная деталь, а место действия ряда сюжетных квестов. В одном из них, «Упрямый рыцарь», граф Андел Индарис просит игрока спасти своего сына Фарвила, застрявшего в аду Обливиона. В Skyblivion этот эпизод обещает выглядеть куда более атмосферно благодаря улучшенной графике и вниманию к деталям.

Выход проекта запланирован на 2025 год.