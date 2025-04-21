Официально: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered покажут завтра вечером

Многомесячные слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion наконец обрели форму. После бесконечных утечек — «выйдет завтра», «на годовщину», «до июня» — Bethesda решила положить конец догадкам. Завтра, в 18:00 по московскому времени, состоится официальный показ проекта.
Пока точной даты релиза нет, но, судя по слухам, игру могут выпустить сразу после анонса. В любом случае, завтрашний стрим даст чёткий ответ: либо релиз, либо долгожданная дата выхода. Фанаты саги могут выдохнуть — ремейк или ремастер Oblivion стал реальностью. Остаётся только дождаться премьеры, чтобы узнать все подробности.
Фанатов которые так надеялись и верили, что ремастер сегодня выйдет, опять обманули, произошёл только анонс, а ремастер черт знает когда выйдет, все мы помним анонс 6 части свитков и где сейчас игра, ее нет, нет не скриншотов и никакой информации 💁
Там выше фото твоего комментария, что это вообще фейк и игры нет. Ну как бы игра есть. И не факт что много ждать.
Разговор был, что сегодня выйдет но игра не вышла и черт знает когда выйдет 🤷
Я одного не пойму , ну верят люди , нравится им игра ,ну и пускай ждут её хоть сегодня, вам от этого как то хуже стало если бы она вышла сегодня ? Откуда столько желчности
Фейком и оказалась, игра то не выйдет сегодня и черт знает когда выйдет, даты выхода нету даже 🤷 😂😂😂
Горе инсайдеры опять закшварились, ничего нового. Кричали же что ребята ну сегодня в 19:00 по мск анонс и сразу выходит, дадада
Ну, посмотрим. Как минимум, он реально существует и это не вброс
А выход вообще хз когда.
Так сегодня и день не обычный вышел. Обычно в такие дни всякие весёлые ништяки переносят если таковые намечались. Да и заявляли в период недели
Анонс есть, показ завтра
Так сегодня у половины планеты горе, вряд ли многим до веселья
я тоже этого идиота заскринил)
Попустились малютки
да вон эта клоунесса уже цепляется за то что всех все равно обманули и игра не вышла сегодня!
Мою не право у ты так и не объяснил, а тупо скрин выложил, из новости про то что был слух что игра сегодня выйдет и это был 100% фейк, но она сегодня не выйдет и вообще еще даты выхода нету! Скажи в чем я не прав? Вы просто ее хотите признать что большинство из вас не правы и верили что игра сегодня выйдет? 🤷 😎😁😂😂
Плевать, я уже через 20 минут начну качать ремастер, а вы сидите и ждите.
будем ждать,че
Надеюсь в игре будет русская озвучка.
Ты молись, чтобы хоть сабы были. Озвучка говорит....
Это очень маловероятно. И даже старую не запихнуть так как игра будет на новом движке
чел, ты ваще оторван от реальности? в лучшем случае будут субтитры- да и то не факт
Совсем не факт...
Ну не знаю, мне кажется если есть старая озвучка ее будет легче оптимизировать под новую игру, ну умельцы найдутся.
В чем я не прав то был, в новости про слух, что игра мол сегодня выйдет? Это ведь фейк был 100% ! Игра то не выйдет сегодня, анонс состоялся, но разговор в той новости был не про анонс, а именно про выход ремастера сегодня!!! 😁😎
Ты писал, что это в принципе фейк. А не про сегодня, скрины есть. Хватит лепить......
Боже, да успокойся
Ты обдрестался, не оправдывайся
Главный фейк от "инсайдеров" не в том, что игра выйдет не сегодня, а то, что это будет ремастер, а не как они писали ремейк.
Игра сегодня не выйдет, вопрос в этом был, не передергивай факты!!!
Не хорошо издеваться над покойным.
Я теперь вообще уверен, что она выйдет осенью, ибо нафига им теперь выпускать раз скоро дум на подходе. Им выгодно квартальные игры устраивать, а там пади на сентябрь перед гта выкинут.
Блядские инсайдеры, как же надоели уже своей дезинфой и не несут за это ничего.
Им надо срочно ККД 2 перекрывать. Потому что теперь чехи на пьедестале ARPG от первого лица. Тодда попустили
Майкрософт за месяц на ПС5 портировали пять игр. Им, похоже, вообще пофиг когда выпускаться
А что они должны за это нести? Это твои проблемы, что ты сплетни бабок у подъезда за чистую монету принимаешь.
Действительно, иди дальше сиди у падика и не бубни почем зря когда тебя не спрашивают.
если сегодня не выйдет то папа римский умер зря)
Так получается папа римский подосрал с выходом.
А где те люди которые орали что игры нет ? )
а чё она есть?
Поднимем бокалы за скорый релиз!
перенесли на завтра из-за смерти святоши, найс чел умер и запарол анонс фанам....
Кто говорил что не выйдет, что с лицом?
Рассчитывать на скорый выпуск игры, после показа, как минимум глупо.
Дайте. Где? Я уже подождал.
Анонс 22, релиз август
У инсайдеров уже предзагрузка игры на 120 гигов, игра скорее всего выйдет завтра в 19:00 МСК.
Ждём
Дак анонсировать - то можно чего угодно и когда угодно, а вот выйдет ли это - вопрос.
Т.е. только покажут, а релиз я так понимаю ждать не раньше осени.
В 2027 выйдет, но скорее всего до 2030 отложат
Я хочу завтра поздно вечером начать играть, поэтому выйдет завтра, ибо это моя персональная матрица)).
Вряд ли так сразу выкатят после презентации. Хорошо если выйдет в этом году
Да вче может быть , ждать недолго , завтра уже
То есть только анонс будет? Видимо релиз ближайшее время не увидим(
Подождите, завтра все узнаем.
ну хоть не надули
Мало вероятно что они после анонса сразу выпустят.. Есть конечно небольшой процент такого варианта события, но это опять же лишь слухи и догадки.. Они могут его выпустить как и в мае, так и летом или же осенью..
Уже не понимаю чего больше жду, чтобы это реально был анонс ремейка или чтоб Тодд вышел и анонсировал всратый инструментарий за 9.99 $ для модификаций, с помощью которого они на коленке сваяли пару локаций на основе Skyrim для тех всплывших скриншотов.
Просто посмотреть на зарево от полыхающих фанатов…
Какая скучная у тебя жизнь.
Понятно почему перенесли. Сегодня в Италии вообще весь футбол отменили.
Ну, поглядим.
А по ФАКТУ- почему нигде нет на неё предзаказа, почему не было никакой маркетинг программы, почему не было хоть КАКОЙ-ТО мать его инфы и тут за сутки опа-типа делаем и уже выпускаем ремастер\ремейк... та это все как-то не вяжется, ибо я сомневаюсь что об этом молчали-бы, трубили-бы ВСЕ. Видимо она в плачевном состоянии(если и существует). И с чего вы вообще взяли, что он должна была седня-завтра выйти? Вроде люди, вроде даже с мозгами, а наивные что шизец.
Хай Фай Раш так же выпустили в день первичного анонса, так что прецедент уже есть.
Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом. Тес 6 не считается т.к. это даже не тизер, а просто что-то типа "да-да, мы ещё даже не начинали, но вот вам чтобы не ныли"
Ага перед выходом, за пол года.
Не фейк? Чё рили?
Р
На официальном канале беседки, в трансляция
Да, информация с официального аккаунта Бетесды в соцсети Илона Маска.
этот петух опять анонсы клепает.
я так понял ,что будет анонс игры и показ 22-го , а релиз позже? как бы не на Двадцатилетие игры..
Что и требовалось доказать...
Прогрев произошел. На улице потеплело. Мало того что анонс в итоге случится завтра, так ещё и именно анонс даты, а не сама игра. Инсайдеры балаболы.
Там помимо инсайдеров ещё известный журналист писал про релиз в день анонса и размер игры на 120 гб, с большой долей вероятности выйдет завтра.
Ну сам посмотришь =)
Очень жду! Дай Бог успех
Самое долабнутое, что ремейк делали дольше,чем оригинал
Пожалуйста, не смотрите последующие сроки производства каждой части GTA).
Потому, что очевидно на ремейки или ремастеры никогда не тратят силы основных разработчиков которые делают следующие ААА проекты, а дают скажем так, новичкам и другой небольшой кучке разрабов этим заняться или аутсорс, которые в 5 рыл просто переносят одно на другое
А гтаА гта тут причем чем? Между тес 5 и 6 так то промежуток поболее, чем уу гта
Как всегда "инсайдеры" обосрались, обещали ремейк, в итоге выйдет ремастер.
И то года через 2 🤣
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не покажут завтра вечером )))
У вас есть инсайд по важной персоне, которая завтра умрёт?
Надеялся уже сегодня поиграть, печаль
Ну простите Папу, прошу.
Bethesda решила проверить как продастся игра серии TES если на её маркетинг и рекламу потратить 0 денег? Гениально. Другого объяснения почему они так долго скрывали инфу о ремастере oblivion нету.
Так может завтра и начнется маркетинг. Покажут трейлер, и дата выхода, например, Fall 2026.
она завтра сразу же и выйдет, fall 2026 уже номерная часть должна выйти, а "ремастер" обливиона и есть маркетинг шестой части
Может как раз сокрытие игры и было задумано для нереального хайпа при анонсе
Может быть и так. Но те инсайдеры сообщали, что игра выйдет сразу после презентации в game pas, и даже ps5. Завтра узнаем.