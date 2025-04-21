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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 239 оценок

Официально: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered покажут завтра вечером

butcher69 butcher69

Многомесячные слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion наконец обрели форму. После бесконечных утечек — «выйдет завтра», «на годовщину», «до июня» — Bethesda решила положить конец догадкам. Завтра, в 18:00 по московскому времени, состоится официальный показ проекта.

Пока точной даты релиза нет, но, судя по слухам, игру могут выпустить сразу после анонса. В любом случае, завтрашний стрим даст чёткий ответ: либо релиз, либо долгожданная дата выхода. Фанаты саги могут выдохнуть — ремейк или ремастер Oblivion стал реальностью. Остаётся только дождаться премьеры, чтобы узнать все подробности.

93
113
Комментарии: 113
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Фанатов которые так надеялись и верили, что ремастер сегодня выйдет, опять обманули, произошёл только анонс, а ремастер черт знает когда выйдет, все мы помним анонс 6 части свитков и где сейчас игра, ее нет, нет не скриншотов и никакой информации 💁

37
ЮрецОдесса

Там выше фото твоего комментария, что это вообще фейк и игры нет. Ну как бы игра есть. И не факт что много ждать.

16
UralGames83Ru ЮрецОдесса

Разговор был, что сегодня выйдет но игра не вышла и черт знает когда выйдет 🤷

15
Шамхан Дудаев
10
Sivispacempb UralGames83Ru

Я одного не пойму , ну верят люди , нравится им игра ,ну и пускай ждут её хоть сегодня, вам от этого как то хуже стало если бы она вышла сегодня ? Откуда столько желчности

9
UralGames83Ru Шамхан Дудаев

Фейком и оказалась, игра то не выйдет сегодня и черт знает когда выйдет, даты выхода нету даже 🤷 😂😂😂

10
agula98

Горе инсайдеры опять закшварились, ничего нового. Кричали же что ребята ну сегодня в 19:00 по мск анонс и сразу выходит, дадада

18
Scerkrou7

Ну, посмотрим. Как минимум, он реально существует и это не вброс

13
borsic

А выход вообще хз когда.

1
PersonalBarnabas

Так сегодня и день не обычный вышел. Обычно в такие дни всякие весёлые ништяки переносят если таковые намечались. Да и заявляли в период недели

3
Freund Benno

Анонс есть, показ завтра

1
name1esss

Так сегодня у половины планеты горе, вряд ли многим до веселья

1
SexualHarassmentPanda
11
Галлиус Ракс

я тоже этого идиота заскринил)

5
Maddyd

Попустились малютки

2
Elewaar Галлиус Ракс

да вон эта клоунесса уже цепляется за то что всех все равно обманули и игра не вышла сегодня!

UralGames83Ru

Мою не право у ты так и не объяснил, а тупо скрин выложил, из новости про то что был слух что игра сегодня выйдет и это был 100% фейк, но она сегодня не выйдет и вообще еще даты выхода нету! Скажи в чем я не прав? Вы просто ее хотите признать что большинство из вас не правы и верили что игра сегодня выйдет? 🤷 😎😁😂😂

Lunersun

Плевать, я уже через 20 минут начну качать ремастер, а вы сидите и ждите.

10
Clarke50

будем ждать,че

Igor Udilov

Надеюсь в игре будет русская озвучка.

10
Пупсик 3D

Ты молись, чтобы хоть сабы были. Озвучка говорит....

14
Maddyd

Это очень маловероятно. И даже старую не запихнуть так как игра будет на новом движке

Alex Row

чел, ты ваще оторван от реальности? в лучшем случае будут субтитры- да и то не факт

1
vitovt-d Alex Row

Совсем не факт...

ЮрецОдесса Maddyd

Ну не знаю, мне кажется если есть старая озвучка ее будет легче оптимизировать под новую игру, ну умельцы найдутся.

UralGames83Ru

В чем я не прав то был, в новости про слух, что игра мол сегодня выйдет? Это ведь фейк был 100% ! Игра то не выйдет сегодня, анонс состоялся, но разговор в той новости был не про анонс, а именно про выход ремастера сегодня!!! 😁😎

9
Scerkrou7

Ты писал, что это в принципе фейк. А не про сегодня, скрины есть. Хватит лепить......

2
Ivan313

Боже, да успокойся

2
Kontr Strik

Ты обдрестался, не оправдывайся

2
Altered

Главный фейк от "инсайдеров" не в том, что игра выйдет не сегодня, а то, что это будет ремастер, а не как они писали ремейк.

UralGames83Ru Altered

Игра сегодня не выйдет, вопрос в этом был, не передергивай факты!!!

Just-a-your-King
8
JustA_NiceGuy

Не хорошо издеваться над покойным.

1
Just-a-your-King

Я теперь вообще уверен, что она выйдет осенью, ибо нафига им теперь выпускать раз скоро дум на подходе. Им выгодно квартальные игры устраивать, а там пади на сентябрь перед гта выкинут.
Блядские инсайдеры, как же надоели уже своей дезинфой и не несут за это ничего.

7
Сотонеющий tichka

Им надо срочно ККД 2 перекрывать. Потому что теперь чехи на пьедестале ARPG от первого лица. Тодда попустили

1
lowkek

Майкрософт за месяц на ПС5 портировали пять игр. Им, похоже, вообще пофиг когда выпускаться

YummyBayard

А что они должны за это нести? Это твои проблемы, что ты сплетни бабок у подъезда за чистую монету принимаешь.

Just-a-your-King YummyBayard

Действительно, иди дальше сиди у падика и не бубни почем зря когда тебя не спрашивают.

-zotik-

если сегодня не выйдет то папа римский умер зря)

6
Just-a-your-King
2
xunor Just-a-your-King

Так получается папа римский подосрал с выходом.

janfondebruno

А где те люди которые орали что игры нет ? )

5
chanp14

а чё она есть?

VIGITAL1
4
Kentarou

Поднимем бокалы за скорый релиз!

3
ГЛАВА ПУК

перенесли на завтра из-за смерти святоши, найс чел умер и запарол анонс фанам....

2
NeuRonZ o

Кто говорил что не выйдет, что с лицом?

2
Skyrus Z

Рассчитывать на скорый выпуск игры, после показа, как минимум глупо.

2
SteepKyran

Дайте. Где? Я уже подождал.

1
SelecCioner

Анонс 22, релиз август

1
StarfieJId

У инсайдеров уже предзагрузка игры на 120 гигов, игра скорее всего выйдет завтра в 19:00 МСК.

1
SelecCioner StarfieJId

Ждём

bubenson

Дак анонсировать - то можно чего угодно и когда угодно, а вот выйдет ли это - вопрос.

1
saa0891

Т.е. только покажут, а релиз я так понимаю ждать не раньше осени.

1
qstnb

В 2027 выйдет, но скорее всего до 2030 отложат

1
StarfieJId

Я хочу завтра поздно вечером начать играть, поэтому выйдет завтра, ибо это моя персональная матрица)).

QD19

Вряд ли так сразу выкатят после презентации. Хорошо если выйдет в этом году

Sivispacempb

Да вче может быть , ждать недолго , завтра уже

Sabris

То есть только анонс будет? Видимо релиз ближайшее время не увидим(

Sivispacempb

Подождите, завтра все узнаем.

001fess

ну хоть не надули

Misha Mi

Мало вероятно что они после анонса сразу выпустят.. Есть конечно небольшой процент такого варианта события, но это опять же лишь слухи и догадки.. Они могут его выпустить как и в мае, так и летом или же осенью..

Fatum Sibir

Уже не понимаю чего больше жду, чтобы это реально был анонс ремейка или чтоб Тодд вышел и анонсировал всратый инструментарий за 9.99 $ для модификаций, с помощью которого они на коленке сваяли пару локаций на основе Skyrim для тех всплывших скриншотов.

Просто посмотреть на зарево от полыхающих фанатов…

YummyBayard

Какая скучная у тебя жизнь.

mon1332

Понятно почему перенесли. Сегодня в Италии вообще весь футбол отменили.

Кей Овальд

Ну, поглядим.

Kokoprime1991

А по ФАКТУ- почему нигде нет на неё предзаказа, почему не было никакой маркетинг программы, почему не было хоть КАКОЙ-ТО мать его инфы и тут за сутки опа-типа делаем и уже выпускаем ремастер\ремейк... та это все как-то не вяжется, ибо я сомневаюсь что об этом молчали-бы, трубили-бы ВСЕ. Видимо она в плачевном состоянии(если и существует). И с чего вы вообще взяли, что он должна была седня-завтра выйти? Вроде люди, вроде даже с мозгами, а наивные что шизец.

StarfieJId

Хай Фай Раш так же выпустили в день первичного анонса, так что прецедент уже есть.

AndrewSolt

Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом. Тес 6 не считается т.к. это даже не тизер, а просто что-то типа "да-да, мы ещё даже не начинали, но вот вам чтобы не ныли"

saa0891 AndrewSolt
Так это ж беседка, она всегда начинает закидывать инфой и анонсами уже перед самым выходом.

Ага перед выходом, за пол года.

hpi

Не фейк? Чё рили?

Scerkrou7

Р

На официальном канале беседки, в трансляция

StarfieJId

Да, информация с официального аккаунта Бетесды в соцсети Илона Маска.

chanp14

этот петух опять анонсы клепает.

MrMaximusX

я так понял ,что будет анонс игры и показ 22-го , а релиз позже? как бы не на Двадцатилетие игры..

JollyYohann

Что и требовалось доказать...

Hevin

Прогрев произошел. На улице потеплело. Мало того что анонс в итоге случится завтра, так ещё и именно анонс даты, а не сама игра. Инсайдеры балаболы.

StarfieJId

Там помимо инсайдеров ещё известный журналист писал про релиз в день анонса и размер игры на 120 гб, с большой долей вероятности выйдет завтра.

Hevin StarfieJId

Ну сам посмотришь =)

Winnipuha

Очень жду! Дай Бог успех

Kontr Strik

Самое долабнутое, что ремейк делали дольше,чем оригинал

StarfieJId

Пожалуйста, не смотрите последующие сроки производства каждой части GTA).

doverAthletic

Потому, что очевидно на ремейки или ремастеры никогда не тратят силы основных разработчиков которые делают следующие ААА проекты, а дают скажем так, новичкам и другой небольшой кучке разрабов этим заняться или аутсорс, которые в 5 рыл просто переносят одно на другое

Kontr Strik StarfieJId

А гтаА гта тут причем чем? Между тес 5 и 6 так то промежуток поболее, чем уу гта

Altered

Как всегда "инсайдеры" обосрались, обещали ремейк, в итоге выйдет ремастер.

qaewraffaddd

И то года через 2 🤣

1
SERgik 777

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не покажут завтра вечером )))

StarfieJId

У вас есть инсайд по важной персоне, которая завтра умрёт?

1
BENDJI

Надеялся уже сегодня поиграть, печаль

StarfieJId

Ну простите Папу, прошу.

ZlokrisNaVertele

Bethesda решила проверить как продастся игра серии TES если на её маркетинг и рекламу потратить 0 денег? Гениально. Другого объяснения почему они так долго скрывали инфу о ремастере oblivion нету.

yar1097

Так может завтра и начнется маркетинг. Покажут трейлер, и дата выхода, например, Fall 2026.

1
CykaBliet yar1097

она завтра сразу же и выйдет, fall 2026 уже номерная часть должна выйти, а "ремастер" обливиона и есть маркетинг шестой части

doverAthletic

Может как раз сокрытие игры и было задумано для нереального хайпа при анонсе

ZlokrisNaVertele yar1097

Может быть и так. Но те инсайдеры сообщали, что игра выйдет сразу после презентации в game pas, и даже ps5. Завтра узнаем.