Официально: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered покажут завтра вечером

Многомесячные слухи о переиздании The Elder Scrolls IV: Oblivion наконец обрели форму. После бесконечных утечек — «выйдет завтра», «на годовщину», «до июня» — Bethesda решила положить конец догадкам. Завтра, в 18:00 по московскому времени, состоится официальный показ проекта.

Пока точной даты релиза нет, но, судя по слухам, игру могут выпустить сразу после анонса. В любом случае, завтрашний стрим даст чёткий ответ: либо релиз, либо долгожданная дата выхода. Фанаты саги могут выдохнуть — ремейк или ремастер Oblivion стал реальностью. Остаётся только дождаться премьеры, чтобы узнать все подробности.