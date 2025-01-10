По словам инсайдера, ремастер Oblivion не покажут на Xbox Developer Direct

Долгожданный ремастер (или ремейк) The Elder Scrolls IV: Oblivion, судя по всему, не будет представлен так скоро, как надеялись поклонники. Ранее утечки и слухи указывали на то, что проект может выйти в 2025 году, а его анонс ожидался уже в ближайшее время. Однако новые данные указывают на то, что этого не произойдет на грядущем Xbox Developer Direct.

23 января Microsoft проведет презентацию Developer Direct, где будут представлены проекты DOOM: The Dark Ages, South of Midnight и одна загадочная игра. Многие фанаты предположили, что это может быть ремейк Oblivion. Однако, по словам инсайдера @eXtas1stv, данный проект не связан с классической RPG от Bethesda.

«Игра-сюрприз Xbox Developer Direct - это не Oblivion. Однако ремейк существует и запланирован на 2025 год», — заявил инсайдер.

Хотя это новость может разочаровать фанатов, ожидание ремейка Oblivion остается оправданным. Проект может стать важным шагом для Bethesda, чтобы заполнить пробел между классической RPG и будущей The Elder Scrolls VI. Переиздание Oblivion для современных платформ предоставит поклонникам возможность заново исследовать знакомый мир и скрасить ожидание новой части.

Подтверждение проекта и дата его анонса пока остаются тайной. Возможно, Bethesda готовит отдельное мероприятие, чтобы представить ремейк во всей красе.