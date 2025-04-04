По словам надёжного инсайдера, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце

По словам надёжного инсайдера NateTheHate, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце. Хотя Bethesda пока не делала официального анонса, проект разрабатывается уже около двух лет и впервые упоминался во время слушаний FTC с участием Фила Спенсера.

Согласно утечкам, за разработку отвечает студия Virtuos, а игра создаётся на Unreal Engine 5. Ремейк получит обновлённую боевую систему с элементами современных экшенов, улучшенный интерфейс и множество графических улучшений.

Пока ремейк не вышел, игроки могут познакомиться с Oblivion в GOTY-издании в Steam, но консольным пользователям остаётся только старая версия для PS3 и Xbox 360.