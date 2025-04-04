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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 078 оценок

По словам надёжного инсайдера, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце

butcher69 butcher69

По словам надёжного инсайдера NateTheHate, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце. Хотя Bethesda пока не делала официального анонса, проект разрабатывается уже около двух лет и впервые упоминался во время слушаний FTC с участием Фила Спенсера.

Согласно утечкам, за разработку отвечает студия Virtuos, а игра создаётся на Unreal Engine 5. Ремейк получит обновлённую боевую систему с элементами современных экшенов, улучшенный интерфейс и множество графических улучшений.

Пока ремейк не вышел, игроки могут познакомиться с Oblivion в GOTY-издании в Steam, но консольным пользователям остаётся только старая версия для PS3 и Xbox 360.

-7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Лев Макридичев

Что-то эта новость уже поддостала. И прогноз про 3ье апреля не сошёлся.

5
h1fter

Скорее всего инсайдер настолько надёжный что имеет доступ только к информации о релизе ремейка которая не обновлялась два года,лишь по тому чо разрабы уже забыли что планировали релиз на этот месяц,а так как анонса не было то возможно и в мае информация не будет обновлена

3
kotasha

Что та слабо вериться, что та на уровне желтой прессы.

3
Сдал Пост Малоне

Беседка не сделала ни одного заявления, а выход уже в этом месяце?

Ну, понятно, завтра релиз, короче.

2
ruslan_dzusev

шутка затянулась...

2
Hevin

Планируется? Что-то для такого мероприятия даже новости никакой нет, никто ничего не сообщает кроме мимокрокодилов.

1
saa0891
По словам надёжного инсайдера, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце

Просто интересно что в голове у этих горе инсайдеров когда от разрабов про ремейк нет ни то что каких то материалов, скринов, роликов а вообще хотя бы каких то заявлений.

1
Rorschach93

ага, вот вот, уже уже, скоро совсем, чуть чуть буквально, завтра уже точно)

0
Генерал Анатолий

А то, что игру так и не анонсировали это наверно хитрый план по увеличению продаж

0