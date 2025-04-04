По словам надёжного инсайдера, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце

По словам надёжного инсайдера NateTheHate, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ещё планируется к релизу в этом месяце. Хотя Bethesda пока не делала официального анонса, проект разрабатывается уже около двух лет и впервые упоминался во время слушаний FTC с участием Фила Спенсера.
Согласно утечкам, за разработку отвечает студия Virtuos, а игра создаётся на Unreal Engine 5. Ремейк получит обновлённую боевую систему с элементами современных экшенов, улучшенный интерфейс и множество графических улучшений.
Пока ремейк не вышел, игроки могут познакомиться с Oblivion в GOTY-издании в Steam, но консольным пользователям остаётся только старая версия для PS3 и Xbox 360.
Что-то эта новость уже поддостала. И прогноз про 3ье апреля не сошёлся.
Скорее всего инсайдер настолько надёжный что имеет доступ только к информации о релизе ремейка которая не обновлялась два года,лишь по тому чо разрабы уже забыли что планировали релиз на этот месяц,а так как анонса не было то возможно и в мае информация не будет обновлена
Что та слабо вериться, что та на уровне желтой прессы.
Беседка не сделала ни одного заявления, а выход уже в этом месяце?
Ну, понятно, завтра релиз, короче.
шутка затянулась...
Планируется? Что-то для такого мероприятия даже новости никакой нет, никто ничего не сообщает кроме мимокрокодилов.
Просто интересно что в голове у этих горе инсайдеров когда от разрабов про ремейк нет ни то что каких то материалов, скринов, роликов а вообще хотя бы каких то заявлений.
ага, вот вот, уже уже, скоро совсем, чуть чуть буквально, завтра уже точно)
А то, что игру так и не анонсировали это наверно хитрый план по увеличению продаж