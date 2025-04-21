По слухам, ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК

Слухи о ремейке классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion подтвердились — игра выйдет сегодня, 19:00 по московскому времени. Этот шэдоу-дроп стал настоящим сюрпризом для поклонников серии, ведь информация о релизе появилась лишь несколько недель назад.
Согласно инсайдеру Detective Seeds, игра будет доступна на всех цифровых площадках, включая Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Чуть позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать, так что относитесь к этой информации с долей недоверия.
Ремейк обещает значительные улучшения: игра будет весить около 120 ГБ, что неудивительно, учитывая, что она разрабатывается на Unreal Engine 5 с текстурами высокого разрешения. Это в несколько раз больше, чем у оригинала, что связано с улучшением графики и переработкой всех игровых элементов.
Разработка ремейка началась еще в 2019 году, и теперь поклонники смогут вновь вернуться в мир Обливиона с улучшенной графикой и геймплеем, который привлечет как старых фанатов, так и новое поколение игроков.
Эх, ue5 у меня не потянет. Зато будет повод оригинал перепройти, а то стимовская лежит не тронута, последний раз с дисков 1с играл
Продолжай плотно держать в курсе
Фейк раздутый, но фанаты верят))
Увидимся здесь
ну это по крайней мере лучше того что valve недавно сделали с half-life 2, клоун
Я пока в танке, а что сделали?
Валв? Ты о чëм?
anniversary update https://store.steampowered.com/news/app/220/view/6633333780228604001
Даже если выйдет, вопрос в том - будет ли там русская озвучка? А то уже надоело читать субтитры, а нейросеть к сожалению далека от хотя бы нормального качества
Озвучки и в оригинальном Обливионе нету.
Лол што
Есть
Такие игры вполне можно, хотя, с озвучкой приятнее.
да в Обливионе озвучки не было со старта, ее сделали спустя год уже при выпуске Золотого Издание со всеми дополнениями.
В 19ч будет или обливион или подливион
а авторам новостей и то и то в кайф будет чтобы бонусы стричь. если выйдет напишут 10 статей что вышла, не выйдет и напишут 6 что не вышла
уже предвкушаю своё ехидное лицо когда в 7 вечера я буду сидеть угарая над полностью прожаренными со всех сторон гоями которых несколько месяцев тупо наё....
я думал ты пишешь как будешь сидеть в 7 вечера и качать 120 гигов на xbox по game pass
120 гигов чего? Нет игры. нет 120 гигов!
Ждём, было бы здорово
Сейчас главный вопрос системные требования.
Берешь любую игру на ue5 и проверяешь как сильно и жестко этот кусок кода будет у тебя лагать.
после запуска на моём ноуте 3050ti ремастера первой ластухи на пятом анриле, я понял что всё плохо, но у меня есть series x, играю сейчас в индиану в 2к 60 фпс с лучами на высоких и всё гуд
Лол. Если нужны низкие системки, то просто ставишь оригинал 2006 года с модами и играешь. )) Всё просто, чудик.
Я вообще не понимаю этого прикола с ue5, игры лагают из за отсутствия оптимизации (девы даже не хотят что-то делать с двиглом, как собрали игру в sdk так и толкают) и гады даже не пытаются сжимать текстуры/модели/аудио все почти в raw валяется из за этого игры вываливают по 120 гигов.
Да все нормально с UE5. Просто люди все ждут чуда от своих 1660, 2060 и т.д карточек. Сейчас для 1080p минимум 3060 и 4060 надо и то я бы взял что то мощнее.
Я думал она разрабатывался на движке скайрим
Такого движка не существует. С морровинд все игры беседки на одном и том же движке, который модифицируют. Зачем им делать на версии 2011 года, когда щас 2025ый? Да и про анрил 5 полгода говорят
при чём тут скайрим если после него уже выходили fallout 4 и старфилд?
Было 4 - стало почти 121. Сказать В "несколько" раз не совсем уместно.
В "несколько (3) десятков раз" :)
странно что ее нет в стиме вообще)
в гоге есть
в стиме только оригинал ) и без русской локализации
Думаю, что вас обманули. Вместо ТЕС 4 Беседка выпустит ТЕС 6.
вангую 50 фпс на 4090 в 2к
прям как на xbox series x за 50к
пора распускать слуги про TES III
Ты запостил, но сделал это без уважения...
Будет классно если выйдет сегодня, давно хотел ещё разок пройти // Александр Ловчиков
было бы классно если бы вышла в пятницу или четверг прошлые, а так выхи потеряны
Ещё бы 3 фолыч,чтобы адекватно работал на современном железе
Так говорили же про
Есть хорошая сборка с фиксами без всякого лишнего на рутрекере, за пару часов ни одного вылета и картинка плавная
а что там не работает?
Как называется сборка?
Не помню точно, ReBuild что-то там, пока что на работе глянуть не могу
В SteamDB уже в грузили слухи.
Интересно про изменения геймплея, будет ли оно, там надо кардинально улучшать боевую систему и РПГ составляющую (особенно ужасный автолевалинг), это самые слабые стороны оригинала. Вообще странно, что Ремастер никак не рекламируют, а он вот уже выходит.
Будет
Вся компания Майкрософт .Выпустить проект без продвижения , рекламы)) видимо в успех сами не верят
потому что никого проекта и нет
сарафанное радио, фанов тьма
Наконец то🙏 Главное, чтоб оптимизон был. На счёт графония и вовсе не беспокоюсь. Судя по роликам он там потрясный. Ну, а сюжет само собой достойный, как в оригинале. // New Show
Роликам?
Так ремейк или ремастер // Кейт Фостер
На скринах написано РЕМАСТЕР. Если пишут слово ремейк - это очевидно некомпетенция
Ну всё.. теперь точно.!? встречаемся тут после 19:00 по слухам ремастер-ремейк Облы вышел но это не точно ))
А демейк когда ждать?
Если бы игры не было, то Беседка давно бы об этом прямо сказала, потому что хайп разогнался до такой степени, что если игры действительно не будет, то беседка схлопочет гигантскую волну хейта на пустом месте из-за того, что не остановила лживые слухи.
Так что игра скорее всего есть. Следующий вопрос - когда?