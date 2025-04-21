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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 219 оценок

По слухам, ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК

butcher69 butcher69

Слухи о ремейке классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion подтвердились — игра выйдет сегодня, 19:00 по московскому времени. Этот шэдоу-дроп стал настоящим сюрпризом для поклонников серии, ведь информация о релизе появилась лишь несколько недель назад.

Согласно инсайдеру Detective Seeds, игра будет доступна на всех цифровых площадках, включая Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Чуть позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать, так что относитесь к этой информации с долей недоверия.

Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

Ремейк обещает значительные улучшения: игра будет весить около 120 ГБ, что неудивительно, учитывая, что она разрабатывается на Unreal Engine 5 с текстурами высокого разрешения. Это в несколько раз больше, чем у оригинала, что связано с улучшением графики и переработкой всех игровых элементов.

Разработка ремейка началась еще в 2019 году, и теперь поклонники смогут вновь вернуться в мир Обливиона с улучшенной графикой и геймплеем, который привлечет как старых фанатов, так и новое поколение игроков.

23
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
Lyс

Эх, ue5 у меня не потянет. Зато будет повод оригинал перепройти, а то стимовская лежит не тронута, последний раз с дисков 1с играл

9
Евгений Сверский

Продолжай плотно держать в курсе

14
UralGames83Ru

Фейк раздутый, но фанаты верят))

8
Евгений Сверский

Увидимся здесь

2
Юрий Пенкин

ну это по крайней мере лучше того что valve недавно сделали с half-life 2, клоун

4
PersonaR8 Юрий Пенкин

Я пока в танке, а что сделали?

1
Punisher1 Юрий Пенкин

Валв? Ты о чëм?

1
Юрий Пенкин PersonaR8

anniversary update https://store.steampowered.com/news/app/220/view/6633333780228604001

5
Adam55

Даже если выйдет, вопрос в том - будет ли там русская озвучка? А то уже надоело читать субтитры, а нейросеть к сожалению далека от хотя бы нормального качества

5
poterr

Озвучки и в оригинальном Обливионе нету.

14
Евгений Сверский poterr

Лол што

1
vertehwost poterr

Есть

Kenn1y

Такие игры вполне можно, хотя, с озвучкой приятнее.

poterr Евгений Сверский

да в Обливионе озвучки не было со старта, ее сделали спустя год уже при выпуске Золотого Издание со всеми дополнениями.

1
-zotik-

В 19ч будет или обливион или подливион

5
malars0

а авторам новостей и то и то в кайф будет чтобы бонусы стричь. если выйдет напишут 10 статей что вышла, не выйдет и напишут 6 что не вышла

это никогда не шрекончитс

уже предвкушаю своё ехидное лицо когда в 7 вечера я буду сидеть угарая над полностью прожаренными со всех сторон гоями которых несколько месяцев тупо наё....

5
Юрий Пенкин

я думал ты пишешь как будешь сидеть в 7 вечера и качать 120 гигов на xbox по game pass

это никогда не шрекончитс Юрий Пенкин

120 гигов чего? Нет игры. нет 120 гигов!

MrGamerDad

Ждём, было бы здорово

3
Max P

Сейчас главный вопрос системные требования.

3
Tom[Cat]

Берешь любую игру на ue5 и проверяешь как сильно и жестко этот кусок кода будет у тебя лагать.

4
Юрий Пенкин Tom[Cat]

после запуска на моём ноуте 3050ti ремастера первой ластухи на пятом анриле, я понял что всё плохо, но у меня есть series x, играю сейчас в индиану в 2к 60 фпс с лучами на высоких и всё гуд

2
Хаттаб жив

Лол. Если нужны низкие системки, то просто ставишь оригинал 2006 года с модами и играешь. )) Всё просто, чудик.

3
Tom[Cat] Юрий Пенкин

Я вообще не понимаю этого прикола с ue5, игры лагают из за отсутствия оптимизации (девы даже не хотят что-то делать с двиглом, как собрали игру в sdk так и толкают) и гады даже не пытаются сжимать текстуры/модели/аудио все почти в raw валяется из за этого игры вываливают по 120 гигов.

Антуан Экзюпери Tom[Cat]

Да все нормально с UE5. Просто люди все ждут чуда от своих 1660, 2060 и т.д карточек. Сейчас для 1080p минимум 3060 и 4060 надо и то я бы взял что то мощнее.

1
Glodus Muspell

Я думал она разрабатывался на движке скайрим

3
Евгений Сверский

Такого движка не существует. С морровинд все игры беседки на одном и том же движке, который модифицируют. Зачем им делать на версии 2011 года, когда щас 2025ый? Да и про анрил 5 полгода говорят

Юрий Пенкин

при чём тут скайрим если после него уже выходили fallout 4 и старфилд?

Евгений Сверский

Было 4 - стало почти 121. Сказать В "несколько" раз не совсем уместно.

2
Котян Сутоевич

В "несколько (3) десятков раз" :)

Суровый Нуб

странно что ее нет в стиме вообще)

2
Юрий Пенкин

в гоге есть

3
Суровый Нуб Юрий Пенкин

в стиме только оригинал ) и без русской локализации

Ahnx

Думаю, что вас обманули. Вместо ТЕС 4 Беседка выпустит ТЕС 6.

2
Ahsis69

вангую 50 фпс на 4090 в 2к

2
Юрий Пенкин

прям как на xbox series x за 50к

ruslan_dzusev

пора распускать слуги про TES III

1
Чукча в чуме
позже он удалил свою публикацию после того, как кто-то попросил его это сделать

Ты запостил, но сделал это без уважения...

1
Пользователь ВКонтакте

Будет классно если выйдет сегодня, давно хотел ещё разок пройти // Александр Ловчиков

Юрий Пенкин

было бы классно если бы вышла в пятницу или четверг прошлые, а так выхи потеряны

1
meushroom

Ещё бы 3 фолыч,чтобы адекватно работал на современном железе

Евгений Сверский

Так говорили же про

TurboKapycta

Есть хорошая сборка с фиксами без всякого лишнего на рутрекере, за пару часов ни одного вылета и картинка плавная

Юрий Пенкин

а что там не работает?

Paulx61 TurboKapycta

Как называется сборка?

TurboKapycta Paulx61

Не помню точно, ReBuild что-то там, пока что на работе глянуть не могу

Комментарий удален
Антуан Экзюпери

В SteamDB уже в грузили слухи.

Samson48

Интересно про изменения геймплея, будет ли оно, там надо кардинально улучшать боевую систему и РПГ составляющую (особенно ужасный автолевалинг), это самые слабые стороны оригинала. Вообще странно, что Ремастер никак не рекламируют, а он вот уже выходит.

Евгений Сверский

Будет

janfondebruno

Вся компания Майкрософт .Выпустить проект без продвижения , рекламы)) видимо в успех сами не верят

это никогда не шрекончитс

потому что никого проекта и нет

1
Юрий Пенкин

сарафанное радио, фанов тьма

Пользователь ВКонтакте

Наконец то🙏 Главное, чтоб оптимизон был. На счёт графония и вовсе не беспокоюсь. Судя по роликам он там потрясный. Ну, а сюжет само собой достойный, как в оригинале. // New Show

Евгений Сверский

Роликам?

Пользователь ВКонтакте

Так ремейк или ремастер // Кейт Фостер

Евгений Сверский

На скринах написано РЕМАСТЕР. Если пишут слово ремейк - это очевидно некомпетенция

Tsssss

Ну всё.. теперь точно.!? встречаемся тут после 19:00 по слухам ремастер-ремейк Облы вышел но это не точно ))

Kollich

А демейк когда ждать?

smallhell

Если бы игры не было, то Беседка давно бы об этом прямо сказала, потому что хайп разогнался до такой степени, что если игры действительно не будет, то беседка схлопочет гигантскую волну хейта на пустом месте из-за того, что не остановила лживые слухи.
Так что игра скорее всего есть. Следующий вопрос - когда?