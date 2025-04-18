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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 188 оценок

По слухам, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет включать в себя все DLC оригинальной игры

butcher69 butcher69

Слухи вокруг The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered продолжают набирать обороты. Согласно инсайдерской информации, озвученной Лордом Когнито в подкасте Defining Duke, грядущий ремастер классической RPG от Bethesda включит все выпущенные ранее дополнения. Если это подтвердится, игра станет полноценным изданием с максимальным набором контента.

Разработкой ремастера, как предполагается, занимается студия Virtuos. Недавняя утечка скриншотов на официальном сайте команды лишь укрепила веру фанатов в существование проекта. Хотя дата выхода пока неизвестна, инсайдеры намекают на скорый релиз — возможно, уже на следующей неделе.

Oblivion Remastered, по предварительной информации, создаётся на базе Unreal Engine 5 и предложит не только обновлённую графику, но и улучшения геймплея. Это делает ремастер одним из самых ожидаемых возвращений классики RPG.

37
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Solstice
18
Ahnx

Выпускайте уже! Играть не во что.

9
Egik81

Было бы совсем борзым без них. Хотя учитывая как, Тодд Говард втюхивает раз за разом и более последнюю часть под всяким соусом и такое возможно. Не зря же мэм появился известный всем.

7
Саня Цукино Усаги

Так все переиздания Скайрима начиная с Legendary Edition уже со всеми встроенными DLC шли

2
bysaturn

Да это как бы абсолютно очевидно. Тут никаких слухов не надо.

4
Генерал Анатолий

Главное чтобы дизайн Шеогората не испортили (в Скайриме по сравнению с Облой он ужасный)

4
0ncnjqybr

Так это буквально другой Шеогорат. Старый превратился в Джигу и ушел. Новый - это гг Облы.

1
Кей Овальд

Ну, было бы логично.

1
AT_Sagor

По слухам нас ждут слухи.

1
Illusive Devil

ПО слухам нас ждут сплетни.

JEKABRAZZ

Shivering Isles классный аддон, мне он больше нравится чем сам оригинал. На мой взгляд это вообще одно из лучших дополнений когда либо созданных.

1
Stasonich_spb

Если оно будет в этот ремастеринге,это будет охренительно!!!

Мне тоже оно больше нравится,чем оригинал в плане артдизайна.

0ncnjqybr

Одно из? Это неиронично лучшее dlc всех времен. Токо кровь и вино смогло к нему подобраться.

Пользователь ВКонтакте

Ностальгия величайшего гейминга начала нулевых годов с мега обновлённым графонием🙏🙏🙏 Ждём!!!!!! // New Show

Tsssss

Да.. да.. с нетерпением ждём анонса, и как только так сразу ))

concluding

Было бы странно, если бы нет.

MunchkiN 616

было бы странно если бы не ключал. тем более где та на скриншотах я видел что торчит шпиль мага на горе. значит и конская броня будет.

cheezypizey

Было бы странно выпускать их отдельно, хотя...

ConciseYu

нашёл гог сборку оригинала с последним патчем и с теми фиксами вшитыми