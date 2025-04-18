По слухам, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет включать в себя все DLC оригинальной игры

Слухи вокруг The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered продолжают набирать обороты. Согласно инсайдерской информации, озвученной Лордом Когнито в подкасте Defining Duke, грядущий ремастер классической RPG от Bethesda включит все выпущенные ранее дополнения. Если это подтвердится, игра станет полноценным изданием с максимальным набором контента.

Разработкой ремастера, как предполагается, занимается студия Virtuos. Недавняя утечка скриншотов на официальном сайте команды лишь укрепила веру фанатов в существование проекта. Хотя дата выхода пока неизвестна, инсайдеры намекают на скорый релиз — возможно, уже на следующей неделе.

Oblivion Remastered, по предварительной информации, создаётся на базе Unreal Engine 5 и предложит не только обновлённую графику, но и улучшения геймплея. Это делает ремастер одним из самых ожидаемых возвращений классики RPG.