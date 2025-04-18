По слухам, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered будет включать в себя все DLC оригинальной игры

Слухи вокруг The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered продолжают набирать обороты. Согласно инсайдерской информации, озвученной Лордом Когнито в подкасте Defining Duke, грядущий ремастер классической RPG от Bethesda включит все выпущенные ранее дополнения. Если это подтвердится, игра станет полноценным изданием с максимальным набором контента.
Разработкой ремастера, как предполагается, занимается студия Virtuos. Недавняя утечка скриншотов на официальном сайте команды лишь укрепила веру фанатов в существование проекта. Хотя дата выхода пока неизвестна, инсайдеры намекают на скорый релиз — возможно, уже на следующей неделе.
Oblivion Remastered, по предварительной информации, создаётся на базе Unreal Engine 5 и предложит не только обновлённую графику, но и улучшения геймплея. Это делает ремастер одним из самых ожидаемых возвращений классики RPG.
Выпускайте уже! Играть не во что.
Было бы совсем борзым без них. Хотя учитывая как, Тодд Говард втюхивает раз за разом и более последнюю часть под всяким соусом и такое возможно. Не зря же мэм появился известный всем.
Так все переиздания Скайрима начиная с Legendary Edition уже со всеми встроенными DLC шли
Да это как бы абсолютно очевидно. Тут никаких слухов не надо.
Главное чтобы дизайн Шеогората не испортили (в Скайриме по сравнению с Облой он ужасный)
Так это буквально другой Шеогорат. Старый превратился в Джигу и ушел. Новый - это гг Облы.
Ну, было бы логично.
По слухам нас ждут слухи.
ПО слухам нас ждут сплетни.
Shivering Isles классный аддон, мне он больше нравится чем сам оригинал. На мой взгляд это вообще одно из лучших дополнений когда либо созданных.
Если оно будет в этот ремастеринге,это будет охренительно!!!
Мне тоже оно больше нравится,чем оригинал в плане артдизайна.
Одно из? Это неиронично лучшее dlc всех времен. Токо кровь и вино смогло к нему подобраться.
Ностальгия величайшего гейминга начала нулевых годов с мега обновлённым графонием🙏🙏🙏 Ждём!!!!!! // New Show
Да.. да.. с нетерпением ждём анонса, и как только так сразу ))
Было бы странно, если бы нет.
было бы странно если бы не ключал. тем более где та на скриншотах я видел что торчит шпиль мага на горе. значит и конская броня будет.
Было бы странно выпускать их отдельно, хотя...
нашёл гог сборку оригинала с последним патчем и с теми фиксами вшитыми