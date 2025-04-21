Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion в настоящее время является самым большим секретом Полишинеля в игровой индустрии. Ожидается, что игра будет официально анонсирована со дня на день, и майнеры данных даже обнаружили размер файлов в Steam.

Для сравнения: оригинальная Oblivion весит всего 4,6 ГБ. Это означает, что новая версия игры, впервые выпущенной в 2005 году, будет в 26 раз больше, если число верно.

Стоит упомянуть, что игра, как ожидается, будет создана на Unreal Engine 5. С ресурсами, необходимыми для игры такого размера на современном движке, размер файла не должен быть слишком большим сюрпризом.

Конечно, ничего об игре не было подтверждено Bethesda или Microsoft. Фактически, они еще не признали существование игры вообще. Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.