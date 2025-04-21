Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion в настоящее время является самым большим секретом Полишинеля в игровой индустрии. Ожидается, что игра будет официально анонсирована со дня на день, и майнеры данных даже обнаружили размер файлов в Steam.
Для сравнения: оригинальная Oblivion весит всего 4,6 ГБ. Это означает, что новая версия игры, впервые выпущенной в 2005 году, будет в 26 раз больше, если число верно.
Стоит упомянуть, что игра, как ожидается, будет создана на Unreal Engine 5. С ресурсами, необходимыми для игры такого размера на современном движке, размер файла не должен быть слишком большим сюрпризом.
Конечно, ничего об игре не было подтверждено Bethesda или Microsoft. Фактически, они еще не признали существование игры вообще. Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.
⚡️ Ремейк TES IV: Oblivion выйдет ЗАВТРА в 19:00 по МСК — написал инсайдер Detective Seeds
• Игру анонсируют и сразу дропнут во все магазины — Steam, PS Store, Xbox Store
• Инсайдер уже сливал проверенную инфу — сейчас опирается на техподдержку Xbox и инсайды из Bethesda
• Ремейк делают с 2019 года на UE5
• Полный ремейк ВСЕГО: интерфейса, стрельбы из лука, графики и боёвки — для ближнего боя вдохновлялись souls-like играми
• Игра уже проиндексировалась в Google и спокойно ищется — ждём ЗАВТРА
• Оригинальный TES IV вышел ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет назад — олды вернутся домой, остальные попробуют классику
Походу все таки ремейк
Так вы уже определитесь ремейк или ремастер.
Завтра это 21 или 22, ибо вы пишите по моему времени в 0:14 и для меня завтра это 22 апреля, если же вы в Москве то у вас 22:14 и для вас завтра 21
Технические это ремейк визуал движок механические это та же игра с исправлениями механик Подгоном под современные платформы. Remastered уровня Cod MW remastered где геймплей был подтянут а графика новая полностью и новый движ. Почему не ремейк потому что сюжет старый
Надо человечеству новое слово придумать, для "ремастер-ремейка", а то вечно путают.
Каждый раз, когда ты читаешь этот комментарий, выход Облы назначен на завтра в 19-00 по МСК.
Да ее на торренты сольют быстрее, чем официальный анонс выйдет!
а дунькой по лбу не хочешь?))
Вы бы знали мой размер! Фиона тока так откисает, матрас весь проткнул!!!
Bethesda это ловко провернула (уж не знаю, умышленно или случайно) и знатно пропиарила игру, не вложив в маркетинг ни копейки.
Ну если какой нибудь васян пупкин так решил пропиарить свою игру без пиара, то было бы всем наср...ать. А тут сама беседка, как бы. А у них игры как известно, как минимум, стоят внимания!
Это дефолт схема пиара от юбисофт
Все от части, это мы и кто читает и следит по таким вот новостям своего рода в курсе, но еще больше людей абсолютно не в курсе, многие не зачитают разые паблики, а к примеру подписаны на официалов и видят инфу и тд
Ну, Судя по слухам, сегодня выйдет. Правда, радости мало, ведь это, ремастер, а Значит, в игре останется кривая боёвка, одинаковые пещеры, Контента, наверное, больше не станет. И так же в игре будут все болячки оригинала. Камон, игре 19 лет. 19, КАРЛ! Раз уж взялись за, Обливион, так могли бы уже полноценный ремейк сделать, на манер Резика или Мафии. Но ииеем, что имеем!
Что такое читать.
Баронесса! Не могли бы Вы точнее изъясняться.
А что не так?
Уже была инфа, что они некоторые механики поменяют улучшат, также с боевкой тоже. Упоминалось что вдохновляются дарк соулсами))
Если это все же реально выйдет сегодня (я буду рад), то беседка стреляет себе даже не в ноги, а в шоколадный глаз. Потому что ну не выпускается игра такого калибра без маркетинга!
Так это и есть сейчас маркетинг, и он работает лучше обычного, так что беседка все правильно делает
Чел, фанатов ТЕС по миру миллионы. А этим шэдоу дропом, слухами, сливами они еще мимокроков геймеров зацепят. Должно хорошо продасться, я со своими корешами давно ждем, еще со школы любим Моровинд и Обливион.
Нормас
На скриншоте буд-то морда огненная.
100тыщ скачек на рутрекере будет, надеюсь потом найдутся мододелы по изменению геймплея в игре.
Надеюсь, что это не фейк о выходе ремастера Обливион. Когда он уже выйдет то🙏 // New Show
а денува будет, как думаете?
Ну 120 гб реально выглядит как ремейк, а не ремастер
Много желающих получить различные "плюшки" в виде бонусов и лайкосов на широко известной игре,поэтому тратиться на маркетинг не обязательно. Достаточно пустить "пулю" в виде псевдоутечки
все последние игры майков так весят, что forza motorsport, что indiana jones, это верный признак некст ген графония
идеальная рекламная компания... но... "это жжжж неспроста"
Что-то многовато. Значит, основательно переделали. И это хорошо.
Ничего себе, решили с BG3 посоревноваться?