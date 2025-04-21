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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 209 оценок

Похоже, стал известен размер файлов ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, найденный в Steam

monk70 monk70

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion в настоящее время является самым большим секретом Полишинеля в игровой индустрии. Ожидается, что игра будет официально анонсирована со дня на день, и майнеры данных даже обнаружили размер файлов в Steam.

Для сравнения: оригинальная Oblivion весит всего 4,6 ГБ. Это означает, что новая версия игры, впервые выпущенной в 2005 году, будет в 26 раз больше, если число верно.

Стоит упомянуть, что игра, как ожидается, будет создана на Unreal Engine 5. С ресурсами, необходимыми для игры такого размера на современном движке, размер файла не должен быть слишком большим сюрпризом.

Конечно, ничего об игре не было подтверждено Bethesda или Microsoft. Фактически, они еще не признали существование игры вообще. Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.

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35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
RickeyIMBA

⚡️ Ремейк TES IV: Oblivion выйдет ЗАВТРА в 19:00 по МСК — написал инсайдер Detective Seeds

• Игру анонсируют и сразу дропнут во все магазины — Steam, PS Store, Xbox Store
• Инсайдер уже сливал проверенную инфу — сейчас опирается на техподдержку Xbox и инсайды из Bethesda
• Ремейк делают с 2019 года на UE5
• Полный ремейк ВСЕГО: интерфейса, стрельбы из лука, графики и боёвки — для ближнего боя вдохновлялись souls-like играми
• Игра уже проиндексировалась в Google и спокойно ищется — ждём ЗАВТРА
• Оригинальный TES IV вышел ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет назад — олды вернутся домой, остальные попробуют классику

Походу все таки ремейк

8
KIBERMAX

Так вы уже определитесь ремейк или ремастер.

2
ArXaHgEL17

Завтра это 21 или 22, ибо вы пишите по моему времени в 0:14 и для меня завтра это 22 апреля, если же вы в Москве то у вас 22:14 и для вас завтра 21

3
Punisher1 KIBERMAX

Технические это ремейк визуал движок механические это та же игра с исправлениями механик Подгоном под современные платформы. Remastered уровня Cod MW remastered где геймплей был подтянут а графика новая полностью и новый движ. Почему не ремейк потому что сюжет старый

3
KIBERMAX Punisher1

Надо человечеству новое слово придумать, для "ремастер-ремейка", а то вечно путают.

2
Александр Гоголев

Каждый раз, когда ты читаешь этот комментарий, выход Облы назначен на завтра в 19-00 по МСК.

1
Molnenosec

Да ее на торренты сольют быстрее, чем официальный анонс выйдет!

5
Snake Snaake Snaaaaaake

а дунькой по лбу не хочешь?))

8
Шрек и осел vs CD Project

Вы бы знали мой размер! Фиона тока так откисает, матрас весь проткнул!!!

3
Just_a_guy

Bethesda это ловко провернула (уж не знаю, умышленно или случайно) и знатно пропиарила игру, не вложив в маркетинг ни копейки.

2
Сергей Понащенко

Ну если какой нибудь васян пупкин так решил пропиарить свою игру без пиара, то было бы всем наср...ать. А тут сама беседка, как бы. А у них игры как известно, как минимум, стоят внимания!

1
Off Me

Это дефолт схема пиара от юбисофт

Goodvini

Все от части, это мы и кто читает и следит по таким вот новостям своего рода в курсе, но еще больше людей абсолютно не в курсе, многие не зачитают разые паблики, а к примеру подписаны на официалов и видят инфу и тд

Никита Дроздоvv

Ну, Судя по слухам, сегодня выйдет. Правда, радости мало, ведь это, ремастер, а Значит, в игре останется кривая боёвка, одинаковые пещеры, Контента, наверное, больше не станет. И так же в игре будут все болячки оригинала. Камон, игре 19 лет. 19, КАРЛ! Раз уж взялись за, Обливион, так могли бы уже полноценный ремейк сделать, на манер Резика или Мафии. Но ииеем, что имеем!

1
MAdach

Что такое читать.

Meeli

Баронесса! Не могли бы Вы точнее изъясняться.

Никита Дроздоvv Meeli

А что не так?

Kentarou

Уже была инфа, что они некоторые механики поменяют улучшат, также с боевкой тоже. Упоминалось что вдохновляются дарк соулсами))

Лорд Малак

Если это все же реально выйдет сегодня (я буду рад), то беседка стреляет себе даже не в ноги, а в шоколадный глаз. Потому что ну не выпускается игра такого калибра без маркетинга!

Nodas

Так это и есть сейчас маркетинг, и он работает лучше обычного, так что беседка все правильно делает

4
Kentarou

Чел, фанатов ТЕС по миру миллионы. А этим шэдоу дропом, слухами, сливами они еще мимокроков геймеров зацепят. Должно хорошо продасться, я со своими корешами давно ждем, еще со школы любим Моровинд и Обливион.

Dellinger

Нормас

Meeli

На скриншоте буд-то морда огненная.

001fess

100тыщ скачек на рутрекере будет, надеюсь потом найдутся мододелы по изменению геймплея в игре.

Пользователь ВКонтакте

Надеюсь, что это не фейк о выходе ремастера Обливион. Когда он уже выйдет то🙏 // New Show

Евгений Дмитриевич Метила

а денува будет, как думаете?

ArXaHgEL17

Ну 120 гб реально выглядит как ремейк, а не ремастер

Denis Kyokushin
Тем не менее, маркетинг через сарафанное радио в социальных сетях явно сделал ее одной из самых ожидаемых игр года.

Много желающих получить различные "плюшки" в виде бонусов и лайкосов на широко известной игре,поэтому тратиться на маркетинг не обязательно. Достаточно пустить "пулю" в виде псевдоутечки

Юрий Пенкин

все последние игры майков так весят, что forza motorsport, что indiana jones, это верный признак некст ген графония

Чукча в чуме

идеальная рекламная компания... но... "это жжжж неспроста"

Ahnx

Что-то многовато. Значит, основательно переделали. И это хорошо.

Алекс Рейлор

Ничего себе, решили с BG3 посоревноваться?