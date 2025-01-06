Пользователи обнаружили новый намёк на существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

Появляется всё больше свидетельств того, что The Elder Scrolls 4: Oblivion действительно может вернуться в виде ремейка или ремастера.
Как заметил Timur222, технический арт-директор китайской студии Virtuos Games указал среди игр, над которыми он работал, неанонсированный ремейк на движке Unreal Engine 5, находящийся в разработке для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Хотя четвертая часть серии от Bethesda нигде не упоминается в онлайн-резюме, Virtuos Games, по слухам, уже давно является разработчиком переиздания Oblivion, о котором стало известно в сентябре 2023 года благодаря утечке слайдов, так что есть шанс, что ремастер действительно окажется полноценным ремейком.
Хотя термины «ремейк» и «ремастер» часто путают, использование Unreal Engine 5 предполагает кардинальные изменения. Это станет важным шагом для Bethesda, показывающим готовность осваивать современные технологии.
Ожидается, что официальный анонс может состояться на мероприятии Xbox Developer Direct, которое, по слухам, запланировано на январь 2025 года. Если это так, фанатов культовой RPG ждёт эпичное возвращение в Тамриэль.
Однако, поскольку Virtuos также является студией, создавшей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк которого был создан на движке Unreal Engine 5, есть вероятность, что сотрудник просто не обновлял резюме с момента официального анонса игры. Поэтому эту информацию стоит воспринимать с долей недоверия.
Это чтобы упёртые приверженцы своих традиций Беседка перепрыгнули со своего движка ( а он лицо конторы) на другой? Не поверю пока не увижу это чудо воочию. Да и не будет это уже Облой. И уж если и городить этот огород - то лучше перебросить Облу на какую нибудь из новых версий ихнего же, родного. Вот тогда может быть и станцуется чего то путное.
Вот было бы здорово. Конечно не хватает возможностей Морровинда или тем более богатства Даггерфола, но по факту это была одна из лучших игр серии, на фоне которой Скайрим, при всей своей крутости, смотрелся бледновато.
Может в плане графики Обла на момент выхода смотрелась лучше чем Скайрим в его время (особенно проработкой помещений), но сказать что Скайрим бледнеет на фоне Облы нельзя
я по функционалу - с каждой серией возможностей все меньше и меньше, вспомни сколько оружия было в морровинде, я про классы и сколько в скайриме
дагер мне показался однообразным
такой старфилд прошлого века
попробую еще основной квест добить
не просто так шутили что в морровинде и обливионе было зачарование, а в скайриме разочарование.
В Скайриме меньше возможностей, чем в Обливионе? Не верю
Опять дебилы не видят разницы между ремейком и ремастером. Не будет никакого ремейка.
А тут двоякая ситуация - переход на некстгеновский движок это вроде как ремейк, а по сути квесты и все прочее скорее всего будут без изменений - ремастер
Именно что ремейк и будет, ремастер был бы на том же движке.
хз играл в обливион мне понравилось в игре есть шарм, но графически прям устаревшая очень так же как и боёвка там не реально скучная, закликиваешь до посинения. Вот в ремейк вернусь
Если он выйдет, то получится забавная штука: ремейк старой игры будет технологичнее чем еще не вышедшая номерная часть TES на старом добром движке Облы
движке морры
Движке квейка
движёк source
Не верю, что беседка просто так откажется от своего двигла, который на сегодняшний день является самой удобной средой для создания модов. Да и кому нужен этот ваш Unreal Engene? Разве что графадрочерам, которые думают что фотореализм - это ПЕРВОЕ что должно быть в играх.
Ты прав, фотореализм это второе.
Ремейк делают на аутсорсе у китайцев. А так верно, если он на анриле, то можно попрощаться с модами.
Жду три вещи от ремейка (кроме улучшенного графония, естественно):
убрать ублюдочную систему авто-левелинга, которая убивала всю прогрессию в игре
более разнообразные данжи и форты
сделать города больше и открытыми
Пхаха, а грабить корованы? Будет типичный ремастер не более.