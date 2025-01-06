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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 809 оценок

Пользователи обнаружили новый намёк на существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

butcher69
Новости

Появляется всё больше свидетельств того, что The Elder Scrolls 4: Oblivion действительно может вернуться в виде ремейка или ремастера.

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion существует и может выйти уже в начале 2025 года

Как заметил Timur222, технический арт-директор китайской студии Virtuos Games указал среди игр, над которыми он работал, неанонсированный ремейк на движке Unreal Engine 5, находящийся в разработке для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Хотя четвертая часть серии от Bethesda нигде не упоминается в онлайн-резюме, Virtuos Games, по слухам, уже давно является разработчиком переиздания Oblivion, о котором стало известно в сентябре 2023 года благодаря утечке слайдов, так что есть шанс, что ремастер действительно окажется полноценным ремейком.

Хотя термины «ремейк» и «ремастер» часто путают, использование Unreal Engine 5 предполагает кардинальные изменения. Это станет важным шагом для Bethesda, показывающим готовность осваивать современные технологии.

Слух: Xbox проведет большую игровую презентацию в январе

Ожидается, что официальный анонс может состояться на мероприятии Xbox Developer Direct, которое, по слухам, запланировано на январь 2025 года. Если это так, фанатов культовой RPG ждёт эпичное возвращение в Тамриэль.

Однако, поскольку Virtuos также является студией, создавшей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк которого был создан на движке Unreal Engine 5, есть вероятность, что сотрудник просто не обновлял резюме с момента официального анонса игры. Поэтому эту информацию стоит воспринимать с долей недоверия.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
MORDORR

Это чтобы упёртые приверженцы своих традиций Беседка перепрыгнули со своего движка ( а он лицо конторы) на другой? Не поверю пока не увижу это чудо воочию. Да и не будет это уже Облой. И уж если и городить этот огород - то лучше перебросить Облу на какую нибудь из новых версий ихнего же, родного. Вот тогда может быть и станцуется чего то путное.

6
BewitchingBaron

Вот было бы здорово. Конечно не хватает возможностей Морровинда или тем более богатства Даггерфола, но по факту это была одна из лучших игр серии, на фоне которой Скайрим, при всей своей крутости, смотрелся бледновато.

3
Генерал Анатолий

Может в плане графики Обла на момент выхода смотрелась лучше чем Скайрим в его время (особенно проработкой помещений), но сказать что Скайрим бледнеет на фоне Облы нельзя

-4
BewitchingBaron Генерал Анатолий

я по функционалу - с каждой серией возможностей все меньше и меньше, вспомни сколько оружия было в морровинде, я про классы и сколько в скайриме

4
A E

дагер мне показался однообразным
такой старфилд прошлого века
попробую еще основной квест добить

0
A E Генерал Анатолий

не просто так шутили что в морровинде и обливионе было зачарование, а в скайриме разочарование.

0
Генерал Анатолий BewitchingBaron

В Скайриме меньше возможностей, чем в Обливионе? Не верю

1
Darko Lay

Опять дебилы не видят разницы между ремейком и ремастером. Не будет никакого ремейка.

2
Генерал Анатолий

А тут двоякая ситуация - переход на некстгеновский движок это вроде как ремейк, а по сути квесты и все прочее скорее всего будут без изменений - ремастер

0
Jerrido112

Именно что ремейк и будет, ремастер был бы на том же движке.

0
Альбиберчери

хз играл в обливион мне понравилось в игре есть шарм, но графически прям устаревшая очень так же как и боёвка там не реально скучная, закликиваешь до посинения. Вот в ремейк вернусь

2
Генерал Анатолий

Если он выйдет, то получится забавная штука: ремейк старой игры будет технологичнее чем еще не вышедшая номерная часть TES на старом добром движке Облы

0
ComputerGamer

движке морры

0
Jerrido112 ComputerGamer

Движке квейка

0
Альбиберчери Jerrido112

движёк source

0
Glados_pony

Не верю, что беседка просто так откажется от своего двигла, который на сегодняшний день является самой удобной средой для создания модов. Да и кому нужен этот ваш Unreal Engene? Разве что графадрочерам, которые думают что фотореализм - это ПЕРВОЕ что должно быть в играх.

0
Jerrido112

Ты прав, фотореализм это второе.

0
goodneighbor

Ремейк делают на аутсорсе у китайцев. А так верно, если он на анриле, то можно попрощаться с модами.

0
goodneighbor

Жду три вещи от ремейка (кроме улучшенного графония, естественно):

убрать ублюдочную систему авто-левелинга, которая убивала всю прогрессию в игре

более разнообразные данжи и форты

сделать города больше и открытыми

0
Matavashi

Пхаха, а грабить корованы? Будет типичный ремастер не более.

0