Пользователи обнаружили новый намёк на существование ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion

Появляется всё больше свидетельств того, что The Elder Scrolls 4: Oblivion действительно может вернуться в виде ремейка или ремастера.

Как заметил Timur222, технический арт-директор китайской студии Virtuos Games указал среди игр, над которыми он работал, неанонсированный ремейк на движке Unreal Engine 5, находящийся в разработке для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Хотя четвертая часть серии от Bethesda нигде не упоминается в онлайн-резюме, Virtuos Games, по слухам, уже давно является разработчиком переиздания Oblivion, о котором стало известно в сентябре 2023 года благодаря утечке слайдов, так что есть шанс, что ремастер действительно окажется полноценным ремейком.

Хотя термины «ремейк» и «ремастер» часто путают, использование Unreal Engine 5 предполагает кардинальные изменения. Это станет важным шагом для Bethesda, показывающим готовность осваивать современные технологии.

Ожидается, что официальный анонс может состояться на мероприятии Xbox Developer Direct, которое, по слухам, запланировано на январь 2025 года. Если это так, фанатов культовой RPG ждёт эпичное возвращение в Тамриэль.

Однако, поскольку Virtuos также является студией, создавшей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк которого был создан на движке Unreal Engine 5, есть вероятность, что сотрудник просто не обновлял резюме с момента официального анонса игры. Поэтому эту информацию стоит воспринимать с долей недоверия.