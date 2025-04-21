Портал MP1st подтвердил, что завтра состоится не только анонс ремастера Oblivion, но и его релиз

Ранее сегодня Bethesda подтвердила, что завтра произойдет что-то, связанное с The Elder Scrolls 4: Oblivion. Конечно, учитывая утечки, мы знаем, что речь идет о ремастере RPG. Bethesda анонсировала трансляцию, которая состоится 22 апреля в 18:00 МСК на канале Bethesda на YouTube.
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу MP1st, что завтра состоится не только анонс, но и т.н. теневой релиз, о чём ранее сообщало несколько инсайдеров. Да, это означает, что игроки PS5, Xbox Series X|S и ПК смогут отправиться в Сиродил в тот же день, когда она будет анонсирована.
Ожидайте, что она будет доступна как часть Game Pass и продаваться как отдельная игра на PS5. Хотя Bethesda называет это ремастером, основываясь на утечках и улучшениях, которые в нее встроены, это больше похоже на полноценный ремейк.
Разработчики Skyblivion которые делают уже 10 лет
Смена движка на УЕ5 уже сама собой подразумевает, что работы над игрой было проделано намного больше, чем обычно делают для ремастера.
А вот хорошо это или плохо, определенно сказать сложно. С одной стороны это может ограничит возможности моддинга игры, но с другой, при переносе игры на другой движок разработчик мог исправить косяки оригинала, и новая игра будет хороша просто сама собой. Ну или нет, т.к. могли сделать еще хуже.
Ну напортачить они наверное могут разве что с оптимизацией , или наоборот вырезать часть контента , вместо того что бы дополнить игру. А так мне кажется будет неплохо даже если это буквально таже игра но на новом движке, всетаки позицтонируют ремастер, а не ремейк
Всё , что угодно будет лучше , чем всратый Криэйшн Энжин беседки , даже такое прожорливое уг как УЕ5 .
То чувство, когда все чего ты ждёшь сегодня от индустрии, это ремейков Готики, Облы и первого Ведьмака
Ну что поделать, если современные проекты в большинстве своём погрязли в маркетинге , просто раньше игры делали игроки для игроков , а теперь их в основном делают большие дяди и акулы бизнеса для заработка миллионов , и им все равно что в рпг играют любители жанра рпг , они делают игру с "содержанием рпг элементов" но специально упрощают её для массового охвата геймеров.
Напоминаю тем у кого фулжд, в уе5 вы получите только мыло, а вот от 2к и выше господа, готовимся лицезреть достойный уровень графония, остальным соболезнуем // Дмитрий Дементьев
Вроде речь про анонс. Даже, если и релиз, жаль, что не будет физического издания и от части модов, зато можно будет пройти лорную версию с обновленной графикой в том виде, в каком задумали сами разработчики.
Надеюсь, что будет больше красивых броней и сам редактор будет лучше, а то персонажи и с модами так себе.
Я буду надеятся что добавят конный бой,так как читал что они при разработке хотели его добавить но из за технических ограничений это не получилось в той обле) // Ярослав Смыслов
Кони юзлесс абсолютный только если хардкор режим будет без тп на метки // I-Die-Alone Dont-Cry
Хорошо бы посмотреть на это уже завтра
Я как раз не играл в обливион.Спасибо Тодду.
Очень кстати ламповая часть серии , особенно вам зайдут квесты, линейка тёмного братства как всегда ван лав , надеюсь вам понравится
Ну, через пару лет можно будет поиграть
Пните, когда состоится релиз на торрентах // Александр Королёв
А в стиме будет хоть? Или только мссторе?
Я добавлю, не волнуйся.
Жду с нетерпением. В свое время очень ждал, когда выйдет Oblivion)) Надеюсь, получится получить такие же эмоции от ремастера, как когда то от оригинала. Как думаете, дадут ли ремастер обладателям оригинала?
И чё мы там не видели ? Опять закрывать очко саурона . По мне так игру вытянули интересные побочные квесты !