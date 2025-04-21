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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 244 оценки

Портал MP1st подтвердил, что завтра состоится не только анонс ремастера Oblivion, но и его релиз

monk70 monk70

Ранее сегодня Bethesda подтвердила, что завтра произойдет что-то, связанное с The Elder Scrolls 4: Oblivion. Конечно, учитывая утечки, мы знаем, что речь идет о ремастере RPG. Bethesda анонсировала трансляцию, которая состоится 22 апреля в 18:00 МСК на канале Bethesda на YouTube.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил порталу MP1st, что завтра состоится не только анонс, но и т.н. теневой релиз, о чём ранее сообщало несколько инсайдеров. Да, это означает, что игроки PS5, Xbox Series X|S и ПК смогут отправиться в Сиродил в тот же день, когда она будет анонсирована.

Ожидайте, что она будет доступна как часть Game Pass и продаваться как отдельная игра на PS5. Хотя Bethesda называет это ремастером, основываясь на утечках и улучшениях, которые в нее встроены, это больше похоже на полноценный ремейк.

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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Ваtоn

Разработчики Skyblivion которые делают уже 10 лет

16
Magnusss
1
Случайный Игрок
smallhell

Смена движка на УЕ5 уже сама собой подразумевает, что работы над игрой было проделано намного больше, чем обычно делают для ремастера.
А вот хорошо это или плохо, определенно сказать сложно. С одной стороны это может ограничит возможности моддинга игры, но с другой, при переносе игры на другой движок разработчик мог исправить косяки оригинала, и новая игра будет хороша просто сама собой. Ну или нет, т.к. могли сделать еще хуже.

5
Sivispacempb

Ну напортачить они наверное могут разве что с оптимизацией , или наоборот вырезать часть контента , вместо того что бы дополнить игру. А так мне кажется будет неплохо даже если это буквально таже игра но на новом движке, всетаки позицтонируют ремастер, а не ремейк

gloccc

Всё , что угодно будет лучше , чем всратый Криэйшн Энжин беседки , даже такое прожорливое уг как УЕ5 .

Putnik_Dirar

То чувство, когда все чего ты ждёшь сегодня от индустрии, это ремейков Готики, Облы и первого Ведьмака

5
Sivispacempb

Ну что поделать, если современные проекты в большинстве своём погрязли в маркетинге , просто раньше игры делали игроки для игроков , а теперь их в основном делают большие дяди и акулы бизнеса для заработка миллионов , и им все равно что в рпг играют любители жанра рпг , они делают игру с "содержанием рпг элементов" но специально упрощают её для массового охвата геймеров.

1
Пользователь ВКонтакте

Напоминаю тем у кого фулжд, в уе5 вы получите только мыло, а вот от 2к и выше господа, готовимся лицезреть достойный уровень графония, остальным соболезнуем // Дмитрий Дементьев

3
Kenn1y

Вроде речь про анонс. Даже, если и релиз, жаль, что не будет физического издания и от части модов, зато можно будет пройти лорную версию с обновленной графикой в том виде, в каком задумали сами разработчики.

Надеюсь, что будет больше красивых броней и сам редактор будет лучше, а то персонажи и с модами так себе.

2
Пользователь ВКонтакте

Я буду надеятся что добавят конный бой,так как читал что они при разработке хотели его добавить но из за технических ограничений это не получилось в той обле) // Ярослав Смыслов

2
Пользователь ВКонтакте

Кони юзлесс абсолютный только если хардкор режим будет без тп на метки // I-Die-Alone Dont-Cry

QD19

Хорошо бы посмотреть на это уже завтра

1
VIGITAL1

Я как раз не играл в обливион.Спасибо Тодду.

1
Sivispacempb

Очень кстати ламповая часть серии , особенно вам зайдут квесты, линейка тёмного братства как всегда ван лав , надеюсь вам понравится

NorutaUz

Ну, через пару лет можно будет поиграть

Пользователь ВКонтакте

Пните, когда состоится релиз на торрентах // Александр Королёв

hpi

А в стиме будет хоть? Или только мссторе?

Пупсик 3D

Я добавлю, не волнуйся.

K1logerc

Жду с нетерпением. В свое время очень ждал, когда выйдет Oblivion)) Надеюсь, получится получить такие же эмоции от ремастера, как когда то от оригинала. Как думаете, дадут ли ремастер обладателям оригинала?

GamingWorkshop
Shigofumi

И чё мы там не видели ? Опять закрывать очко саурона . По мне так игру вытянули интересные побочные квесты !