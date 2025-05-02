Разработчик оригинального Oblivion восхищён модом Skyblivion: "То, что они делают, очень необычно"

Выход Oblivion Remastered стал поводом не только для празднования, но и для признания вклада сообщества моддеров. Один из таких проектов — Skyblivion, глобальный мод, воссоздающий Oblivion на движке Skyrim — получил высокую оценку даже от ветерана Bethesda.

В новом видео от Bethesda, посвящённом истории The Elder Scrolls, ведущий художник Дэн Ли, участвовавший в создании оригинального Oblivion, поделился своим мнением о моде:

«Я в восторге от Skyblivion. То, что они делают, — очень необычно. Мне не терпится увидеть их интерпретацию того, что мы создавали когда-то. Это отличный год для фанатов Oblivion», — отметил он.

Дэн Ли также курирует Creation Club — платформу Bethesda для профессиональных моддеров. Несмотря на то что Skyblivion создаётся бесплатно и может составить конкуренцию ремастеру стоимостью $50, Bethesda демонстрирует уважение к проекту. В знак признательности разработчики отправили команде Skyblivion бесплатные копии Oblivion Remastered.

Хотя Bethesda пока не представила набор для создания модов для Oblivion Remastered, возможна будущая интеграция с Creation Club и платными дополнениями. Официальных анонсов пока не прозвучало, но поддержка фанатского творчества — очевидный приоритет студии в 2025 году.