Разработчики Skyblivion, фан-ремейка Oblivion, показали новые скриншоты

TES Renewal Project, команда разработчиков-волонтеров, стоящая за неофициальным фанатским ремейком Oblivion, Skyblivion, вышла из тени спустя несколько недель после объявления о задержке проекта в последнюю минуту, опубликовав несколько новых скриншотов. Они, как и ожидалось, очень красивые.

Ремейк Oblivion, созданный с нуля, находится в разработке уже почти 14 лет, и казалось, что его релиз запланирован на 2025 год, но в декабре руководитель проекта Rebelzize объявил, что дата релиза перенесена на 2026 год, чтобы у разработчиков было время преодолеть различные «трудности». С тех пор от разработчиков ничего не было слышно, но на этой неделе они поделились несколькими новыми скриншотами в официальном аккаунте проекта на Bluesky. На изображениях показаны тускло освещённые айлейдские руины под названием Вендельбек.

Мы немного затихли с момента нашего последнего обновления, но это не значит, что мы прекратили работу. Все больше и больше проектов приближаются к финальной стадии, включая Вендельбек, огромные айлейдские руины, которые предстоит исследовать.

Точная дата выхода Skyblivion пока неизвестна, но будем надеяться, что скоро выйдет более существенное обновление.