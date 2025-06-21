Разработчики Skyblivion исправят одну из главных проблем оригинала - сделают подземелья интересными

В интервью PC Gamer Rebelzize, глава The Elder Scrolls Renewal Project, объяснил, что Skyblivion стремится исправить некоторые из самых известных проблем с игрой Bethesda, некоторые из которых присутствовали и в ремастеринговом издании, которое не зашло слишком далеко в изменении игровых систем.

Я думаю, что для многих людей, которые играют в Oblivion сегодня, это может быть временами неприятно. Есть просто старые механики, которые больше не работают.

Rebelzize продолжил объяснять, что некоторые элементы, которые разочаровывали игроков, остались в ремастере, но были удалены из Skyblivion.

Некоторые из этих вещей все еще есть в самом ремастере Bethesda, потому что они не переделывали игру с нуля, и это фундаментальное отличие от Skyblivion, что хорошо для нас.

Хотя The Elder Scrolls 4: Remastered вышла относительно недавно, для Skyblivion тоже найдётся своё место.

У нас все еще есть что предложить, потому что мы практически переработали каждый аспект игры. Самый простой пример — это то, что было введено в Skyrim — как только вы оказываетесь в комнате с боссом, в последней области, вы получаете короткий путь обратно, откуда начали. В оригинальной Oblivion и ремастере, напротив, большую часть времени в конце ничего нет. Нет босса, добычи или чего-то, что сделало бы спуск в подземелье вознаграждающим. Затем, как только вы проделали весь этот неблагодарный путь, вам приходится возвращаться назад до самого начала.

Поэтому в Skyblivion вам не нужно возвращаться назад, и в целом разработчики попытались сделать подземелья более увлекательными.

Это то, что я действительно пытался втолковать всем в командах, что мы делаем подземелья интересными. И если подземелье не служит никакой другой цели, кроме как просто отвлекать игрока от того, что он делает, то это не может быть просто медвежьей берлогой — знаете, с очень большим черным медведем — в конце.

В Skyblivion также будет гораздо больше активностей за пределами подземелий, потому что Oblivion может «выглядеть очень красиво издалека, благодаря своим густым лесам. Но как только вы оказываетесь в лесу, между Городом А и Городом Б обычно ничего нет». Короче говоря, моддеры хотели обогатить игру, сделав настоящий ремейк.