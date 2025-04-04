Ремейк близко? Bethesda удалила трейлер со страницы Oblivion в Steam

The Elder Scrolls IV: Oblivion — одна из самых популярных игр Bethesda, и не новость, что несколько слухов указывают на возможный ремейк. Последние отчёты инсайдеров показывают, что выход ремейка состоится уже в апреле. И, похоже, Bethesda начала готовится к этому событию, поскольку страница оригинальной игры в Steam получает странное обновление.
Последние слухи указывают на то, что на этой неделе что-то произойдет, например, будет сделано объявление или показан тизер, самое позднее — на следующей неделе.
Как сообщает SteamDB, на странице делюкс-издания игры The Elder Scrolls IV Oblivion все трейлеры были удалены, и на данный момент без какой-либо видимой причины. В настоящее время на странице имеются только скриншоты, что может указывать на то, что ремейк TES IV действительно будет анонсирован в ближайшее время. Однако ко всему следует относиться с крайнем скептицизмом.
Ставлю косарь, что это будет не ремейк, а ремастер с немного подтянутыми текстурками
Будет как с ремастером трилогии ГТА, вся физика, поведение ИИ и остальной код просто перенесут на анрил, анрил по факту будет только отображать новые эффекты, текстуры и улучшенные модельки.
Конечно.
Если бы это был ремейк, то его бы пиарить начали лет 10 назад. Ну чтобы не нарушать традиции.
Слыш, а ты всё равно купи (С) Тодд
Ставлю косарь, что это всё равно будет Скайрим;)
Странно, я думал будет отдельная страница. В таком случае есть шанс что ремастер будет бесплатным для обладателей оригинальной игры
Какой ремастер? Про ремейк речь идёт.
Называй как хочешь, от UE5 будет только графическая оболочка, сам движок Беседки останется. Это будет не полноценный ремейк, а как трилогия гта.
Ты хоть понимаешь что такое движок? Там либо анрил, либо движок бесезды. Два двигла не ставят в одну игру.
Ты видимо многого не знаешь про UE5, иди учи матчасть, инсайды уже сливали что чем бы игра не являлась ремейком или ремастером, файловая структура будет creation engine, а графическая UE, такое уже делали и не раз в прочих "ремейках" на UE. Такое делается чтобы использовать оригинальные ассеты, а не делать их с нуля, поэтому в гта дефинитив всё такое же низкополигональное, потому что ядро тоже
что за чушь ты несешь, такого не бывает, оболочка блин, ахаха
Как это связано с "ремейком" на UE5?
Хорошо бы, игра лучше Скайрима, но уже старовата.
Было бы славно, а то 4 оригинальная не зашла из за графона и какого то топорного управления
...Ну а то вдруг люди, когда будут искать трейлер, наткнутся на старый, и подумают "ну и лажа этот ваш ремейк".
Это конечно нифига не подтверждение существованию ремейка, но других поводов хоть как-то сейчас трогать Облу у беседки(или майков?) исчезающе мало.
Однако, кому будет нужен этот ремейк, если он не будет поддерживать модфикации? (Конечно речь не о тех, что уже сделаны, а возможности делать новые) УЕ5 к этому ведь не располагает.
Если у ремейка не будет модификаций, то мододелы сделают для старой версии такие моды, просто выдрав ресурсы из ремейка, которые просто унизят его.
ну если качественно перенесут, я с удовольствием пройду, я из тех кому Тодд продал все части свитков))
Что значит кому нужен без модификаций? Довольно многие играют в Скайрим без модов. Вообще ни разу в жизни не использовал моды и эта игра всё равно одна из любимых. Будет куче народа, кто поиграет в эту игру даже без модификаций, чисто из-за любви к пятой части.
А в принципе верно.
Обла с подтянутой графикой и без модов нагнет какой-нибудь условный Авовед.
Они решили сделать 6 часть на карте 4 и расширить её, а за одно и 4 часть сделать как DLC к 6, но с возможностью запускать отдельно.
Хорошо что я не играл в оригинал, сразу начну с ремейка.
большие сомнения что это ремейк) макс ремастер с улучшенным графоном