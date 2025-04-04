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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 080 оценок

Ремейк близко? Bethesda удалила трейлер со страницы Oblivion в Steam

monk70 monk70

The Elder Scrolls IV: Oblivion — одна из самых популярных игр Bethesda, и не новость, что несколько слухов указывают на возможный ремейк. Последние отчёты инсайдеров показывают, что выход ремейка состоится уже в апреле. И, похоже, Bethesda начала готовится к этому событию, поскольку страница оригинальной игры в Steam получает странное обновление.

Последние слухи указывают на то, что на этой неделе что-то произойдет, например, будет сделано объявление или показан тизер, самое позднее — на следующей неделе.

Как сообщает SteamDB, на странице делюкс-издания игры The Elder Scrolls IV Oblivion все трейлеры были удалены, и на данный момент без какой-либо видимой причины. В настоящее время на странице имеются только скриншоты, что может указывать на то, что ремейк TES IV действительно будет анонсирован в ближайшее время. Однако ко всему следует относиться с крайнем скептицизмом.

23
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
North235

Ставлю косарь, что это будет не ремейк, а ремастер с немного подтянутыми текстурками

18
GayFish

Будет как с ремастером трилогии ГТА, вся физика, поведение ИИ и остальной код просто перенесут на анрил, анрил по факту будет только отображать новые эффекты, текстуры и улучшенные модельки.

4
PanKotovsky

Конечно.

Если бы это был ремейк, то его бы пиарить начали лет 10 назад. Ну чтобы не нарушать традиции.

3
Ниалот Нзотович

Слыш, а ты всё равно купи (С) Тодд

2
Lvinomord

Ставлю косарь, что это всё равно будет Скайрим;)

0
Tommy.

Странно, я думал будет отдельная страница. В таком случае есть шанс что ремастер будет бесплатным для обладателей оригинальной игры

3
Лев Макридичев

Какой ремастер? Про ремейк речь идёт.

0
Tommy. Лев Макридичев

Называй как хочешь, от UE5 будет только графическая оболочка, сам движок Беседки останется. Это будет не полноценный ремейк, а как трилогия гта.

1
Сергей Оленичев Tommy.

Ты хоть понимаешь что такое движок? Там либо анрил, либо движок бесезды. Два двигла не ставят в одну игру.

1
Tommy. Сергей Оленичев

Ты видимо многого не знаешь про UE5, иди учи матчасть, инсайды уже сливали что чем бы игра не являлась ремейком или ремастером, файловая структура будет creation engine, а графическая UE, такое уже делали и не раз в прочих "ремейках" на UE. Такое делается чтобы использовать оригинальные ассеты, а не делать их с нуля, поэтому в гта дефинитив всё такое же низкополигональное, потому что ядро тоже

2
Jerrido112 Tommy.

что за чушь ты несешь, такого не бывает, оболочка блин, ахаха

-1
Costollom
Однако, судя по всему, Bethesda вносит изменения в файлы оригинальной игры с помощью этого загадочного обновления.

Как это связано с "ремейком" на UE5?

2
Dima Kor

Хорошо бы, игра лучше Скайрима, но уже старовата.

2
My life is a game

Было бы славно, а то 4 оригинальная не зашла из за графона и какого то топорного управления

1
smallhell

...Ну а то вдруг люди, когда будут искать трейлер, наткнутся на старый, и подумают "ну и лажа этот ваш ремейк".

Это конечно нифига не подтверждение существованию ремейка, но других поводов хоть как-то сейчас трогать Облу у беседки(или майков?) исчезающе мало.
Однако, кому будет нужен этот ремейк, если он не будет поддерживать модфикации? (Конечно речь не о тех, что уже сделаны, а возможности делать новые) УЕ5 к этому ведь не располагает.
Если у ремейка не будет модификаций, то мододелы сделают для старой версии такие моды, просто выдрав ресурсы из ремейка, которые просто унизят его.

0
Казума Сато

ну если качественно перенесут, я с удовольствием пройду, я из тех кому Тодд продал все части свитков))

3
Adam55

Что значит кому нужен без модификаций? Довольно многие играют в Скайрим без модов. Вообще ни разу в жизни не использовал моды и эта игра всё равно одна из любимых. Будет куче народа, кто поиграет в эту игру даже без модификаций, чисто из-за любви к пятой части.

0
smallhell Казума Сато

А в принципе верно.
Обла с подтянутой графикой и без модов нагнет какой-нибудь условный Авовед.

-1
RaMzZzEsll

Они решили сделать 6 часть на карте 4 и расширить её, а за одно и 4 часть сделать как DLC к 6, но с возможностью запускать отдельно.

0
Real Slim Shady

Хорошо что я не играл в оригинал, сразу начну с ремейка.

-1
MrMaximusX

большие сомнения что это ремейк) макс ремастер с улучшенным графоном

2