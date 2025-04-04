Ремейк близко? Bethesda удалила трейлер со страницы Oblivion в Steam

The Elder Scrolls IV: Oblivion — одна из самых популярных игр Bethesda, и не новость, что несколько слухов указывают на возможный ремейк. Последние отчёты инсайдеров показывают, что выход ремейка состоится уже в апреле. И, похоже, Bethesda начала готовится к этому событию, поскольку страница оригинальной игры в Steam получает странное обновление.

Последние слухи указывают на то, что на этой неделе что-то произойдет, например, будет сделано объявление или показан тизер, самое позднее — на следующей неделе.

Как сообщает SteamDB, на странице делюкс-издания игры The Elder Scrolls IV Oblivion все трейлеры были удалены, и на данный момент без какой-либо видимой причины. В настоящее время на странице имеются только скриншоты, что может указывать на то, что ремейк TES IV действительно будет анонсирован в ближайшее время. Однако ко всему следует относиться с крайнем скептицизмом.