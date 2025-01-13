Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion получил еще одно подтверждение и подробности улучшенного геймплея

Многочисленные слухи о ремейке культовой The Elder Scrolls 4: Oblivion получили новое подтверждение. На этот раз скорый анонс и выход обновленной версии знаменитой RPG от Bethesda Softworks предрекают журналисты портала MP1st. Им удалось не только подтвердить достоверность утечек, но и раскрыть новые детали проекта. Благодаря их находке стало известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5 и получила множество улучшений геймплея, а не только визуальной части.

По информации портала, команда Virtuos переработала ключевые игровые системы, включая:

Систему блокирования : вдохновлена механиками Souls-like и экшен-игр, что сделает бои более динамичными и увлекательными.

: вдохновлена механиками Souls-like и экшен-игр, что сделает бои более динамичными и увлекательными. Скрытность : улучшены индикаторы скрытности и переработаны расчеты урона.

: улучшены индикаторы скрытности и переработаны расчеты урона. Выносливость : модификации снизят неудобства, связанные с падением персонажа из-за исчерпанной энергии.

: модификации снизят неудобства, связанные с падением персонажа из-за исчерпанной энергии. Пользовательский интерфейс : стал более современным и интуитивным, ориентированным на новых игроков.

: стал более современным и интуитивным, ориентированным на новых игроков. Реакцию на урон : добавлены анимации для повышения реализма.

: добавлены анимации для повышения реализма. Стрельбу из лука: усовершенствовали для комфортной игры от первого и третьего лица.

Эти обновления свидетельствуют о серьезных намерениях разработчиков переосмыслить оригинальную игру, а не просто перенести её на новый графический движок.

По данным MP1st, релиз ремейка может состояться уже в июне 2024 года. При этом на предстоящем Xbox Developer Direct 23 января игра, скорее всего, представлена не будет. Однако поклонники могут ожидать официального анонса в ближайшие месяцы.