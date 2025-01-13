Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion получил еще одно подтверждение и подробности улучшенного геймплея

Многочисленные слухи о ремейке культовой The Elder Scrolls 4: Oblivion получили новое подтверждение. На этот раз скорый анонс и выход обновленной версии знаменитой RPG от Bethesda Softworks предрекают журналисты портала MP1st. Им удалось не только подтвердить достоверность утечек, но и раскрыть новые детали проекта. Благодаря их находке стало известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5 и получила множество улучшений геймплея, а не только визуальной части.
По информации портала, команда Virtuos переработала ключевые игровые системы, включая:
- Систему блокирования: вдохновлена механиками Souls-like и экшен-игр, что сделает бои более динамичными и увлекательными.
- Скрытность: улучшены индикаторы скрытности и переработаны расчеты урона.
- Выносливость: модификации снизят неудобства, связанные с падением персонажа из-за исчерпанной энергии.
- Пользовательский интерфейс: стал более современным и интуитивным, ориентированным на новых игроков.
- Реакцию на урон: добавлены анимации для повышения реализма.
- Стрельбу из лука: усовершенствовали для комфортной игры от первого и третьего лица.
Эти обновления свидетельствуют о серьезных намерениях разработчиков переосмыслить оригинальную игру, а не просто перенести её на новый графический движок.
По данным MP1st, релиз ремейка может состояться уже в июне 2024 года. При этом на предстоящем Xbox Developer Direct 23 января игра, скорее всего, представлена не будет. Однако поклонники могут ожидать официального анонса в ближайшие месяцы.
Ура, ждём в 2024!
Жду в 2023-ем вместо Старфилда.
Назад в будущее!!
Релиз не состоялся(
Самое главное: нужно либо убрать авто-левелинг, либо его как-то переделать
Надеюсь взлом замков оставят без изменений. В этой части он был лучший.
Простите... У меня одного в углу монитора высвечивается 13.01. 2025?!
у меня тоже
И ни слова про автолвл мира, в этом кроется вся прелесть и проблема игры, где тебе нельзя прокачиваться выше 25 лвла, иначе тупо пройти не сможешь без использования читов или абуза системы.
Ну зачем сразу читы, есть в игре spell для брони в сигильском камне, chameleon 25%, можно простую одежду, штаны, кеды и перчатки или шапку зачаровать на 100% и тебя никто не видит. И молотишь всех спокойно, правда своего ГГ тоже не видно ))
Там макс лвл выше насколько я помню.
У лвла вроде нет придела, но именно после 25 всем подряд начинают раздавать даэдрическое оружие и броню, от чего натыкаясь на рандомных бандитов игра становится просто духотой, где-либо ты смог выстроить билд против таких врагов, либо огребай от того, что система не берет учет то какие навыки ты развивал.
В скайриме с этим куда лучше т.к. Тодд додумался не одевать всех врагов подряд, а менять их по мере усиления игрока, но при этом у самих врагов есть свой кап лвл, который выше не станет, от чего даже легендарный довакин может встретить достойных врагов, но они будут скорее возглавлять отряды, а не быть ими повсеместно.
И какое истинное слово ты ждёшь от слуха???😆😆😆 ещё возмущается)))
Тут в прямом смысле гадание на кофейке.
Скорее бы в 24ый год!
Unreal Engine 5, вот это вот прям перечёркивает всю достоверность слухов. На кой нужен другой движок если есть свой?
Да, да, да... мечтайте дальше, соулсо-дрочеры. В нормальной игре такое го вно не нужно. Мы лучше просто будем врагов по старинке закликивать, а вы и дальше кувыркайтесь и подметайте пол своими персонажами.
В соулсах можно было сделать такой непробиваемый билд на блокирование, что кувыркаться не обязательно. А уклонятся приходилось боссам)
Вообще если уж они собрались делать ремейк, то лучше было с Морровинда начинать. А Обла с модами и сейчас вполне играбельна.
пахучие инсайды подвезли
Систему блокирования: вдохновлена механиками Souls-like и экшен-игр... приехали😡 // Максим Терешков
На дворе шел 2025 год, мы все выпускаем прошлогодние новости ...
Я бы поиграл в римейк Обливиона, жду. // Николай Меринов
По описанию прям крайне интригующее. Если сохранят дух оригинальной облы - это будет еще одно долгое приключение :)
блокировка вдохновлённая солс лайками... ну давайте ещё туда механику уворотов и паррирований как в дарк солсе... мне просто страшно представить что будет с игрой в конечном итоге. Хотя радует то что не было ни единого заявления про рыбалку в переиздании!
Как аперитивчик зайдет, перед легендарным ремейком Готики.
то есть максимально порезанным и упрощенным + заточенным на геймпад
Надеюсь реально будет ремейк, а не ссаный ремастер от индусов за 3 копейки. Возможно они пытаются на этом ремейке набить скилуху, чтобы потом сделать новые свитки.
а теперь представьте, как будет работать игра беседки на пятом анриле на релизе)
поиграл в оригинальную Облу, эта игра наверное хуже даже Старфилда, без модов на баланс невозможно играть. Если в этом ремейке ничего не сделают с автолевелингом то это скам
Что не так в игре без васян-модов на баланс? Что ЛИЧНО ТЕБЯ не устраивает?
т.е. для тебя нормально когда все буквально губки для урона и нужно разваливать одного моба полминуты? если играешь с луком то готовь таскать 1к стрел которые закончатся за 10 часов игры. И я бы не назвал моды pushthewinbutton васянскими
Так, я не понимаю в чём прикол? Ты выставил макс сложность в настройках игры? То понизь. С авто лвл там всё норм.
Я согласен. Я с этой темы ещё тогда бесился и бросал прохождения, ибо как ни "качайся", бить супостатов легче не становилось. Потом этот автолэвэлинг ещё много в разных играх использовался, но уже с более адекватным балансом и лучшей привязкой к сложности. Для оригинальной Облы есть куча модов, балансь как хочешь, но нужно чутка заморачиваться. Думаю, эта хрень будет и в римэйке и в Скайбливионе учтена и заменена/переработана.
Сложность снизь и хп у мобов станет меньше. А еще, играть Облу или любые другие игры Беседки без модов - мазохизм. Моды же позволяют сделать из них конфетку, настроить на свой вкус, добавить красоты и удобства.