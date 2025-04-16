Руководитель проекта Skyblivion после слива ремастера Oblivion: "Хорошо, что нам вообще позволили существовать"

Вчера просочилась куча скриншотов и дата выхода ремастера Elder Scrolls IV: Oblivion, о котором давно ходили слухи. Естественно, все были в восторге, включая команду моддеров, которые уже около десяти лет работают над собственным Oblivion - Skyblivion.
Руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел рассказал, что теперь, когда официальный ремастер практически подтвержден, план команды прост: "сосредоточиться на выпуске собственной версии и сохранять позитивный настрой".
К счастью, с самого начала все это было связано со страстью, и так продолжается до сих пор, я получил от этого больше, чем мог себе представить: друзей, опыт, и это помогло мне понять, что я хочу работать в игровой индустрии, что я в итоге и сделал.
В конце концов, она существует только потому, что Bethesda разрешила ее, так что, думаю, если официальный ремейк существует, хорошо, что нам вообще позволили существовать.
Итак, выход Skyblivion запланирован на 2025 год, и это соответствует тому, что Ребел сказал еще в феврале. "Если это правда, то я надеюсь, что это даст людям еще больше поводов опробовать нашу версию игры. Если же это неправда, то это будет лучший способ заново познакомиться с игрой с новым слоем краски".
Интересно увидеть, что же предложит официальный ремастер Oblivion и Skyblivion и сравнить два разных подхода к обновлению любимой игры.
ну на таких условиях стоило послать их н***й, что значит существовать? позорище
Набрали бы больше людей что бы работа шла быстрее, как же хочется что бы всё таки довели проект до релиза, я этот ремейк больше многих игр жду.
Набрать людей на фан мод без финансирования, ты серьезно?
Может в Бетезде и сами не верят что этот мод когда нибудь выйдет. xD
Фанаты устали ждать ремастер и начали делать свой.
Фанаты фанатского ремастера из Беседки устали ждать фанатский ремастер и сделали свой.
так там уже движки разные, естественно и играться будут по разному
Да и от беседки раньше выйдет.
так то оно так, но суть в том, что игра 20 летней давности, выйдет на версии движка 15 летней давности 😂
все были в "восторге"
На данный момент я больше доверяю Skyblivion. Не знаю, как долго разработчики будут поддерживать ремастер/ремейк Обливиона. Опять фанатам придётся всё допиливать. Но посмотреть будет любопытно.