Skyblivion откладывается до 2026 года: фанатская реконструкция Oblivion станет "живым проектом"

Фанаты The Elder Scrolls IV: Oblivion снова должны ждать: долгожданный мод Skyblivion, который переносит классическую игру на движок Skyrim, официально откладывается до 2026 года. Первоначально разработчики планировали релиз в 2025 году, и на протяжении двух лет команда моддеров уверяла, что уложится в график. Однако в свежем видеообновлении руководитель проекта Rebelzize объяснил, что остаётся слишком много незавершённой работы.

Хорошая новость: проект находится в отличном состоянии, и большая часть контента уже готова. Карта мира полностью воссоздана, включая уникальные регионы, королевства и Oblivion Deadlands. Пользователи могут ознакомиться с интерактивной картой в стиле спутникового изображения на официальном сайте проекта. Все подземелья с квестами перестроены с новыми макетами, боссами и уникальными наградами, а большинство интерьеров — дома, магазины, замки, конюшни, часовни и гостиницы — уже завершены.

Основная оставшаяся задача — Имперский город, над которым продолжается работа над 3D-ресурсами. Завершение квестов и основных систем, таких как алхимия, заклинания, перки и крафт, запланировано к концу 2025 года, что оставляет время на тестирование и полировку перед релизом в 2026 году. Все другие крупные города, включая Анвил, Бравил, Брума, Чейдинхал, Чоррол, Лейавин, Скингград и разрушенный Квач, уже реализованы.

Пользовательский интерфейс (UI) перерабатывается в стиле Skyrim — функциональность и согласованность превыше эстетики, хотя позднее возможно внедрение пользовательских скинов. Также команда работает над финальной сценой сражения Акатоша и Мехрунеса Дагона, но производство задерживается из-за нехватки специалистов по рендерингу и визуальным эффектам. Rebelzize приглашает профессионалов присоединиться к проекту, чтобы помочь достичь высокого качества сцены.

Не все функции появятся в версии 1.0: подводный бой был исключён из-за конфликтов с анимационными модами, но может быть добавлен позднее. Skyblivion планируется как «живой проект», который будет развиваться и после релиза, включая оригинальные DLC Oblivion (Shivering Isles, Knights of the Nine) и новые функции: создание заклинаний, динамические подземелья, разграбление могил, разнообразие существ, новые последователи, оружие и комплекты брони.

Хотя это расстроит поклонников, которые надеялись сыграть в Skyblivion уже в праздничные дни, задержка вполне объяснима для волонтёрского проекта такой амбициозности. Для тех, кто не хочет ждать, Bethesda уже выпустила официальную Remastered версию Oblivion в начале года, предлагая современный способ познакомиться с классикой.

Skyblivion остаётся одним из самых ожидаемых фанатских проектов в мире The Elder Scrolls, и его релиз в 2026 году обещает стать настоящим праздником для поклонников серии.