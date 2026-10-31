Skyblivion столкнулся с юридическими угрозами от бывшего участника команды

Команда мода, пересоздающего Oblivion на движке Skyrim, была вынуждена переписать часть кода с нуля из-за претензий бывшего добровольца - и просит фанатов не устраивать травлю.

Разработчики Skyblivion - амбициозного проекта, воссоздающего The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, - сообщили о юридических угрозах со стороны одного из бывших участников команды. Имя бывшего добровольца не раскрывается; спор касается работы, которую он вёл в проекте до своего ухода.

После того как он покинул команду, доступ к исходному репозиторию кода был отозван. Чтобы сохранить уже построенные им системы и исправить в них проблемы, команда декомпилировала части его работы - против чего бывший участник возражал. По заявлению Skyblivion, его юридические угрозы включали требования сообщить настоящие имена и домашние адреса руководителей волонтёрской команды. От этого разработчики отказались, назвав требования несоразмерными.

Команда сообщила, что проконсультировалась с юристами и уверена в своём праве поддерживать код, переданный проекту. Тем не менее, чтобы избежать затяжной борьбы и защитить волонтёров, его код был добровольно удалён, а система переписана с нуля. Угрозы, однако, продолжились - и теперь Skyblivion просит фанатов не устраивать травлю в адрес бывшего участника, заявляя, что желает ему добра и хочет вернуться к запланированному релизу. Публичное обращение с просьбой «успокоиться» было опубликовано в Twitter.

Впрочем, выпустить мод они всё ещё могут в любой момент: модам не обязательно выходить полностью готовыми и идеальными.