Skyblivion столкнулся с юридическими угрозами от бывшего участника команды

Команда мода, пересоздающего Oblivion на движке Skyrim, была вынуждена переписать часть кода с нуля из-за претензий бывшего добровольца - и просит фанатов не устраивать травлю.
Разработчики Skyblivion - амбициозного проекта, воссоздающего The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, - сообщили о юридических угрозах со стороны одного из бывших участников команды. Имя бывшего добровольца не раскрывается; спор касается работы, которую он вёл в проекте до своего ухода.
После того как он покинул команду, доступ к исходному репозиторию кода был отозван. Чтобы сохранить уже построенные им системы и исправить в них проблемы, команда декомпилировала части его работы - против чего бывший участник возражал. По заявлению Skyblivion, его юридические угрозы включали требования сообщить настоящие имена и домашние адреса руководителей волонтёрской команды. От этого разработчики отказались, назвав требования несоразмерными.
Команда сообщила, что проконсультировалась с юристами и уверена в своём праве поддерживать код, переданный проекту. Тем не менее, чтобы избежать затяжной борьбы и защитить волонтёров, его код был добровольно удалён, а система переписана с нуля. Угрозы, однако, продолжились - и теперь Skyblivion просит фанатов не устраивать травлю в адрес бывшего участника, заявляя, что желает ему добра и хочет вернуться к запланированному релизу. Публичное обращение с просьбой «успокоиться» было опубликовано в Twitter.
Впрочем, выпустить мод они всё ещё могут в любой момент: модам не обязательно выходить полностью готовыми и идеальными.
Самое смешное, что, я уверен, если нейросеть задрочить, то она скайбливион за 2 недели напишет, пока эти 10 лет пашут. Уж после майнкрафтов в гта и зомбоидов от 1 лица должно стать и дураку очевидно, что нейронка на всё способно в верных руках.
Звучит как-то слишком нереалистично, как у человека который работал бесплатно безвоздмезно и без договора есть право на владением кода, что он заявляет, что может судится за него. То, что мод явно не собирается выходить оно и понятно, сделать ассеты они смогли, но заставить и