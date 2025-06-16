Skyblivion выйдет в GOG - по аналогии с Fallout: London

Создатели Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, официально объявили о партнерстве с платформой GOG. Мод должен выйти в магазине в 2025 году, если разработчики уложатся в запланированные сроки. У мода уже появилась страница в GOG.
Руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел объяснил выбор платформы:
GOG имеет отличную репутацию. Они не такие крупные как Steam, но вкладывают больше усилий, чем другие платформы. Мы хотим сделать Skyblivion максимально доступным, и GOG станет отличным партнером для этого. Самостоятельное распространение тоже планируется, но вряд ли мы сможем обеспечить такую же стабильность, как серверы GOG.
В свою очередь представитель GOG рассказал, что сотрудничество сложилось естественным образом:
Наш опыт с Team FOLON, создателями Fallout: London, показал нашу уникальную роль в индустрии. Связаться с командой Skyblivion было логичным следующим шагом.
В GOG подтвердили, что мод будет доступен как пользователям GOG, так и Steam через их платформу. Для установки будет доступно два варианта: владельцам базовой игры на GOG достаточно будет одного клика для добавления мода, остальным потребуется выполнить несколько дополнительных шагов, которые разработчики постараются максимально упростить.
Ребел признал, что идея сотрудничества с GOG возникла под влиянием успешного релиза Fallout: London летом 2023 года:
Раньше я не рассматривал такое решение. У Skyblivion другие проблемы с релизом, но мы работаем с GOG, чтобы обеспечить стабильный запуск.
Проект Skyblivion разрабатывается уже более десяти лет и продолжает развиваться, несмотря на анонс The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered от Bethesda и Virtuos. Выход мода на платформе GOG станет важным этапом в истории этого амбициозного фанатского проекта.
Эх, я бы предпочёл ремейк Морровинда, а то Oblivion и так недавно в виде ремастера прошёл.
вроде есть подобный на движке скурима недоделанный
На движке Скайрима ещё в разработке. А вот на движке Облы давно в сети лежит.
Проще сборку на торренте найти. Если уж даже Стима нет.
А че SkyWind уже вышел да? 😄 // Александр Королёв
Хз в чём проблема была выпустить и в стиме, тот же эндерал был бесплатным и спокойно вышел в стиме.
Кстати, а по Фолону как там с переводом? Появился норм русик, без машинного "охладите"?
А чем официальный не угодил?Какой смысл выкидывать второй тем более фанатский ремейк когда есть официальный!Сомнительное дело особенно для ГОГ. Бабла срубить?И почему до сих пор разрабы не зарубили на корню псевдоремейк?
когда начинали делать мод, ремастер обливиона еще даже в планах не был, ремастер вышел в этом году, а фанатский мод видимо на последних этапах разработки уже был, что им надо было бросить и недоделывать? 10 лет разработки впустую?
Чем Стим то плох. Нормальная площадка.
Я обычно пользуюсь пиратками и практически все игры у меня от гог,а если бы и покупал,то только в гог,так как там нет защиты и не требуется постоянного подключения к интернету.Если я купил,то значит купил,а не взял в аренду как в стим.Только эти три пункта намертво кладут на лопатки стим.
Надеюсь, что хотя бы оптимизацию завезут. Fallout: London в этом плане тихий ужас, особенно в локациях по типу Трафальгарской площади