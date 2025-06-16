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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 480 оценок

Skyblivion выйдет в GOG - по аналогии с Fallout: London

AceTheKing AceTheKing

Создатели Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, официально объявили о партнерстве с платформой GOG. Мод должен выйти в магазине в 2025 году, если разработчики уложатся в запланированные сроки. У мода уже появилась страница в GOG.

Руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел объяснил выбор платформы:

GOG имеет отличную репутацию. Они не такие крупные как Steam, но вкладывают больше усилий, чем другие платформы. Мы хотим сделать Skyblivion максимально доступным, и GOG станет отличным партнером для этого. Самостоятельное распространение тоже планируется, но вряд ли мы сможем обеспечить такую же стабильность, как серверы GOG.

В свою очередь представитель GOG рассказал, что сотрудничество сложилось естественным образом:

Наш опыт с Team FOLON, создателями Fallout: London, показал нашу уникальную роль в индустрии. Связаться с командой Skyblivion было логичным следующим шагом.

В GOG подтвердили, что мод будет доступен как пользователям GOG, так и Steam через их платформу. Для установки будет доступно два варианта: владельцам базовой игры на GOG достаточно будет одного клика для добавления мода, остальным потребуется выполнить несколько дополнительных шагов, которые разработчики постараются максимально упростить.

Ребел признал, что идея сотрудничества с GOG возникла под влиянием успешного релиза Fallout: London летом 2023 года:

Раньше я не рассматривал такое решение. У Skyblivion другие проблемы с релизом, но мы работаем с GOG, чтобы обеспечить стабильный запуск.

Проект Skyblivion разрабатывается уже более десяти лет и продолжает развиваться, несмотря на анонс The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered от Bethesda и Virtuos. Выход мода на платформе GOG станет важным этапом в истории этого амбициозного фанатского проекта.

34
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Just_a_guy

Эх, я бы предпочёл ремейк Морровинда, а то Oblivion и так недавно в виде ремастера прошёл.

9
MunchkiN 616

вроде есть подобный на движке скурима недоделанный

4
JustMike MunchkiN 616

На движке Скайрима ещё в разработке. А вот на движке Облы давно в сети лежит.

3
Кей Овальд

Проще сборку на торренте найти. Если уж даже Стима нет.

5
Пользователь ВКонтакте

А че SkyWind уже вышел да? 😄 // Александр Королёв

4
Hevin

Хз в чём проблема была выпустить и в стиме, тот же эндерал был бесплатным и спокойно вышел в стиме.

4
Rаyden

Кстати, а по Фолону как там с переводом? Появился норм русик, без машинного "охладите"?

3
Scorpion_win

А чем официальный не угодил?Какой смысл выкидывать второй тем более фанатский ремейк когда есть официальный!Сомнительное дело особенно для ГОГ. Бабла срубить?И почему до сих пор разрабы не зарубили на корню псевдоремейк?

2
Артем Хмиль

когда начинали делать мод, ремастер обливиона еще даже в планах не был, ремастер вышел в этом году, а фанатский мод видимо на последних этапах разработки уже был, что им надо было бросить и недоделывать? 10 лет разработки впустую?

3
Vetrjak

Чем Стим то плох. Нормальная площадка.

1
Piccolo Daimao Jr

Я обычно пользуюсь пиратками и практически все игры у меня от гог,а если бы и покупал,то только в гог,так как там нет защиты и не требуется постоянного подключения к интернету.Если я купил,то значит купил,а не взял в аренду как в стим.Только эти три пункта намертво кладут на лопатки стим.

1
JustMike

Надеюсь, что хотя бы оптимизацию завезут. Fallout: London в этом плане тихий ужас, особенно в локациях по типу Трафальгарской площади