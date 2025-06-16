Skyblivion выйдет в GOG - по аналогии с Fallout: London

Создатели Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, официально объявили о партнерстве с платформой GOG. Мод должен выйти в магазине в 2025 году, если разработчики уложатся в запланированные сроки. У мода уже появилась страница в GOG.

Руководитель проекта Кайл "Rebelzize" Ребел объяснил выбор платформы:

GOG имеет отличную репутацию. Они не такие крупные как Steam, но вкладывают больше усилий, чем другие платформы. Мы хотим сделать Skyblivion максимально доступным, и GOG станет отличным партнером для этого. Самостоятельное распространение тоже планируется, но вряд ли мы сможем обеспечить такую же стабильность, как серверы GOG.

В свою очередь представитель GOG рассказал, что сотрудничество сложилось естественным образом:

Наш опыт с Team FOLON, создателями Fallout: London, показал нашу уникальную роль в индустрии. Связаться с командой Skyblivion было логичным следующим шагом.

В GOG подтвердили, что мод будет доступен как пользователям GOG, так и Steam через их платформу. Для установки будет доступно два варианта: владельцам базовой игры на GOG достаточно будет одного клика для добавления мода, остальным потребуется выполнить несколько дополнительных шагов, которые разработчики постараются максимально упростить.

Ребел признал, что идея сотрудничества с GOG возникла под влиянием успешного релиза Fallout: London летом 2023 года:

Раньше я не рассматривал такое решение. У Skyblivion другие проблемы с релизом, но мы работаем с GOG, чтобы обеспечить стабильный запуск.

Проект Skyblivion разрабатывается уже более десяти лет и продолжает развиваться, несмотря на анонс The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered от Bethesda и Virtuos. Выход мода на платформе GOG станет важным этапом в истории этого амбициозного фанатского проекта.