Слух: Ремейк Oblivion выйдет в первой половине апреля

Новый слух говорит о том, что до анонса и запуска ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion остались считанные дни. Инсайдер Detective Seeds написал в твиттере (два дня назад, так что это не первоапрельская шутка), что запуск может состояться уже в четверг, 3 апреля, или, возможно, на следующей неделе, как утверждает его источник. У Detective Seeds не очень большой послужной список, но пару вещей он назвал верно: дату выхода Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 и тот факт, что превью DOOM вышло вчера. Кстати, он также предположил, что Ghost of Yotei может выйти в июле. Посмотрим, окажется ли он прав.

Что касается ремейка Oblivion, то на это указывают и другие источники. Как проверенный инсайдер NatetheHate, так и VideoGamesChronicle сообщили, что игра выйдет в апреле, причем первый также добавил, что анонс и запуск произойдут в одно и то же время. Однако это было бы немного удивительно, поскольку у Xbox есть South of Midnight (выходит на следующей неделе), а затем вышеупомянутый дебют игры про Индиану Джонса на PS5.

Ремейк Oblivion, как утверждается, будет создан на Unreal Engine 5 и разработан компанией Virtuos. Согласно предыдущему сообщению MP1st, ремейк получит улучшения в шести основных областях геймплея (помимо очевидных визуальных эффектов): Выносливость, Стелс, Блокирование, Стрельба из лука, Реакция на удары и HUD.