Слух: Ремейк Oblivion выйдет в первой половине апреля

Новый слух говорит о том, что до анонса и запуска ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion остались считанные дни. Инсайдер Detective Seeds написал в твиттере (два дня назад, так что это не первоапрельская шутка), что запуск может состояться уже в четверг, 3 апреля, или, возможно, на следующей неделе, как утверждает его источник. У Detective Seeds не очень большой послужной список, но пару вещей он назвал верно: дату выхода Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 и тот факт, что превью DOOM вышло вчера. Кстати, он также предположил, что Ghost of Yotei может выйти в июле. Посмотрим, окажется ли он прав.
Что касается ремейка Oblivion, то на это указывают и другие источники. Как проверенный инсайдер NatetheHate, так и VideoGamesChronicle сообщили, что игра выйдет в апреле, причем первый также добавил, что анонс и запуск произойдут в одно и то же время. Однако это было бы немного удивительно, поскольку у Xbox есть South of Midnight (выходит на следующей неделе), а затем вышеупомянутый дебют игры про Индиану Джонса на PS5.
Ремейк Oblivion, как утверждается, будет создан на Unreal Engine 5 и разработан компанией Virtuos. Согласно предыдущему сообщению MP1st, ремейк получит улучшения в шести основных областях геймплея (помимо очевидных визуальных эффектов): Выносливость, Стелс, Блокирование, Стрельба из лука, Реакция на удары и HUD.
знаете 1 апреля должны быть шутки и розыгрыши, а не фейк новости
сомнительно это всё - ни трейлера, ни геймплея, ни даже скринов.
То то и оно, что даже скринов нет
в первой половине апреля , но не сказано какого года :D
И главное чтоб в стилистики Миядзаки)
И вас с праздником, чтож // Репа Викин
Да-да, первое апреля)
И вас с 1 апреля.
Ладно .прощаю . С 1 апреля. Хотя все равно обыдно. Мне на неё хотя бы посмотреть хочется. А её ведь наверно вообще не существует.
Сегодня одни чудеса обещают
А чего ты еще первого апреля ожидал ?
Close Shut the Jaws of Oblivion
Было эпично. Блин сколько лет назад это было?)
c мощностями майков уже давно можно было сделать ремейки первых фолачей, всяких морровиндов и т.д, но мозгов у высшего руководства уже нет лет так 15
Такое старое ископаемое мамонта при всей моей любви к нему никто не будет перевыпускать, люди не поймут просто пошаговый бой и отсутствие кучи контента, так же и с моррой. А если всю систему переделать то уже не то. А вот относительно современный Обливион еще можно, но слухи уже неизвестно сколько, а анонса нет. Если бы уж и собирались выпустить, то уже за пару месяцев показали и создали какую-никакую рекламу, не видел случаев чтобы выпускали относительно большую игру после анонса сразу через неделю или две. Нет никакого ремейка, буду рад ошибаться в прочем.
да народ слух вчерашнего дня ,так что факт.(...))
слух Халва 3 будет гонкой)
Визуальной новеллой )
Симулятором свиданий же!)
И называться будет не Халфа а Лаваш 3
Да уже говорили что в марте анонс выйдет)))))))
Если хотели бы анонсировать то был замечательный повод 20 марта (годовщина выхода). А в чём прикол просто сделать ремастер и дропнуть его, хз, слухи слухами но бред пока что.