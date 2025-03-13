Слух: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле

Вчера инсайдер NateTheHate сообщил, что анонс ремейка культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится в ближайшие недели, а сам релиз ожидается до июня. А источники издания Video Games Chronicle утверждают, что игра может выйти уже в апреле.

Разработкой обновленной версии занимается студия Virtuos, известная работой над Tomb Raider, BioShock, Dark Souls и другими крупными проектами. Она также помогает Konami в создании ремейка Metal Gear Solid 3.

Ремейк Oblivion разрабатывается на Unreal Engine 5 и получит значительные изменения в механике:

Система блокировки вдохновлена "соулслайками" и Assassin’s Creed.

Стрельба из лука станет удобнее.

Реакции на удары сделают бои более живыми.

Выносливость переработают, чтобы избежать чрезмерного наказания.

Обновленный интерфейс (HUD) станет понятнее и современнее.

Система скрытности будет улучшена.

Оригинальный Oblivion вышел 20 марта 2006 года, так что анонс могут приурочить к его годовщине.