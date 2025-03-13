Слух: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле

Вчера инсайдер NateTheHate сообщил, что анонс ремейка культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится в ближайшие недели, а сам релиз ожидается до июня. А источники издания Video Games Chronicle утверждают, что игра может выйти уже в апреле.
Разработкой обновленной версии занимается студия Virtuos, известная работой над Tomb Raider, BioShock, Dark Souls и другими крупными проектами. Она также помогает Konami в создании ремейка Metal Gear Solid 3.
Ремейк Oblivion разрабатывается на Unreal Engine 5 и получит значительные изменения в механике:
- Система блокировки вдохновлена "соулслайками" и Assassin’s Creed.
- Стрельба из лука станет удобнее.
- Реакции на удары сделают бои более живыми.
- Выносливость переработают, чтобы избежать чрезмерного наказания.
- Обновленный интерфейс (HUD) станет понятнее и современнее.
- Система скрытности будет улучшена.
Оригинальный Oblivion вышел 20 марта 2006 года, так что анонс могут приурочить к его годовщине.
Да не выйдет она в апреле.. это будет 1 апрельской шуткой! )))
Ну поживем-увидим. Поверю ( в последний раз) и буду ждать анонса. Но если март-апрель его не будет, то все эти инсайдеры просто балаболы или не владеют информацией по этому вопросу.
100%. Что и будет означать, что они балаболы.
Интересно, если правда выйдет в скором времени, имеет смысл выпускать скайбливион, а то по сути кроме роликов ничего не видели. 🤔
Они говорили что в любом случае Скайобливион выпустят. Там только не будет ДЛС острова вроде как
худ там нормальный был. в том же шкуриме более ущербный худ. полоски исчезают при неиспользовании как в готане. заклинания не отображются не знаешь когда они спадут итд
Хм, в своё время забросил его, прошёл только дополнение с дрожащими отстровами, если и правда ремейк, то круто, но вопрос, что с модами, уж очень много крутых было, с другой стороны, можно лорный как раз пройти, единственная проблема, где время найти на все игры.
Если реально анонсируют скоро я просто кончу. Сразу предзаказ!
The Elder Scrolls 4: Oblivion самая ожидаемая экшн-рпг года от компании Bethesda Softworks. только ископаемые смогут прочитать эту фразу правильным голосом из игромании и вернутся в тот самый ролик от которого течешь даже сейчас
Апрель намечается быть насыщенным. South of Midnight, The Last of Us 2, Hollywood Animal, Clair Obscur: Expedition 33. Теперь ещё и Обливион.
Что-то слышно было про Clair Obscur: Expedition 33, остальное малоизвестные проекты, TLoU2 вообще давно вышла на консолях, не думаю, что там прям будет намного улучшена картинка, а вот к производительности явно будут вопросы.
Ну подождём, если и правда выйдет в апреле, то отлично, а не выйдет буду ждать дальше (на это время есть Экспедиция 33).
Который вылетает каждый час.
Надеюсь у этой не будет бесящих вылетов.
Где вылетает? Может у тебя совсем дохлый ВУДЕН ПЕКА? На релизе играл на Хбоксе и ПК, все отлично работало. Это потом когда слишком увлекался модами, ломал игру и бывали вылеты. Но ванильный вообще без проблем проходился от и до. Ванилу я несколько сотен часов наиграл к концу лета 2006. Потом уже баловался всякими модами еще тысячи часов.