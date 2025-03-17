Создатели Skyblivion о слухах про ремейк Oblivion: "Мы контактируем с Bethesda и не беспокоимся о закрытии проекта"

На фоне того, что в последние недели стали активно появляться слухи касательно официального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion, ряд пользователей опасаются, что это может привести к закрытию Skyblivion - фанатского ремейка игры на движке Skyrim.
Один из разработчиков Skyblivion говорит, что пользователям не стоит переживать на этот счет:
Bethesda поддерживала наш проект на протяжении всего времени его разработки, неоднократно рекламировала наши благотворительные мероприятия в социальных сетях.
Около года назад мы попали в список моддеров, проект которых она отметила. Мы не беспокоимся о том, что Skyblivion может быть закрыт. Мы поддерживаем с ними контакт, когда это необходимо, так что у нас есть постоянная линия связи.
По слухам официальный ремейк игры может выйти уже в скором времени. В свою очередь релиз Skyblivion запланирован до конца текущего года.
В итоге все равно мод будет лучше)
Сложно сказать. Мод будет очередным устаревшим скайримом. Тут есть очевидные плюсы мода - то что можно накатывать моды, и в теории осовременнить. Ну ремейк будет чем то абсолютно новым, и очевидные минусы ремейка, то что нормальных модов не будет.
Ведь мы так как разработчики skywind стрижём донаты и не собираемся ничего выпускать)
Мод просто не выйдет
как думаете за ремейк(не ремастер) обливион попросят скок баксов?и будет ли денува или русский язык?
а то судя по опыту старфилд хз хз
Ну если он вообще выйдет, точно не знаю, конечно, но думаю цена будет 40-50 $, денувы скорее всего не будет, как не было в других их продуктах, русского языка тоже не будет наверно, но будет озвучка ИИ от других студий. Все это только предположения.