Создатели Skyblivion о слухах про ремейк Oblivion: "Мы контактируем с Bethesda и не беспокоимся о закрытии проекта"

На фоне того, что в последние недели стали активно появляться слухи касательно официального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion, ряд пользователей опасаются, что это может привести к закрытию Skyblivion - фанатского ремейка игры на движке Skyrim.

Один из разработчиков Skyblivion говорит, что пользователям не стоит переживать на этот счет:

Bethesda поддерживала наш проект на протяжении всего времени его разработки, неоднократно рекламировала наши благотворительные мероприятия в социальных сетях.



Около года назад мы попали в список моддеров, проект которых она отметила. Мы не беспокоимся о том, что Skyblivion может быть закрыт. Мы поддерживаем с ними контакт, когда это необходимо, так что у нас есть постоянная линия связи.

По слухам официальный ремейк игры может выйти уже в скором времени. В свою очередь релиз Skyblivion запланирован до конца текущего года.