ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 001 оценка

Создатели Skyblivion о слухах про ремейк Oblivion: "Мы контактируем с Bethesda и не беспокоимся о закрытии проекта"

AceTheKing AceTheKing

На фоне того, что в последние недели стали активно появляться слухи касательно официального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion, ряд пользователей опасаются, что это может привести к закрытию Skyblivion - фанатского ремейка игры на движке Skyrim.

Один из разработчиков Skyblivion говорит, что пользователям не стоит переживать на этот счет:

Bethesda поддерживала наш проект на протяжении всего времени его разработки, неоднократно рекламировала наши благотворительные мероприятия в социальных сетях.

Около года назад мы попали в список моддеров, проект которых она отметила. Мы не беспокоимся о том, что Skyblivion может быть закрыт. Мы поддерживаем с ними контакт, когда это необходимо, так что у нас есть постоянная линия связи.

По слухам официальный ремейк игры может выйти уже в скором времени. В свою очередь релиз Skyblivion запланирован до конца текущего года.

10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

В итоге все равно мод будет лучше)

2
Dimitry Arsenev

Сложно сказать. Мод будет очередным устаревшим скайримом. Тут есть очевидные плюсы мода - то что можно накатывать моды, и в теории осовременнить. Ну ремейк будет чем то абсолютно новым, и очевидные минусы ремейка, то что нормальных модов не будет.

0
Skiv101
Мы не беспокоимся о том, что Skyblivion может быть закрыт.

Ведь мы так как разработчики skywind стрижём донаты и не собираемся ничего выпускать)

1
Arinis

Мод просто не выйдет

0
My life is a game

как думаете за ремейк(не ремастер) обливион попросят скок баксов?и будет ли денува или русский язык?

а то судя по опыту старфилд хз хз

-6
slim108

Ну если он вообще выйдет, точно не знаю, конечно, но думаю цена будет 40-50 $, денувы скорее всего не будет, как не было в других их продуктах, русского языка тоже не будет наверно, но будет озвучка ИИ от других студий. Все это только предположения.

0