Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетных квестов

Создатели Skyblivion, неофициального ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, провели 40-минутный стрим, в рамках которого показали геймплей актуальной версией игры.
В видео разработчики модификации показали ряд обновленных локаций, в том числе окрестности Чейдинхола. Так же в видео демонстрируется прохождение нескольких заданий - "Долг Амелиона" и "Опасные художества".
Релиз модификации запланирован до конца текущего года, точная дата выхода на данный момент неизвестна.
мне кажется движок скайрима это ошибка...если б я не играл в скайрим я б сказал что вау клево поиграю...а так теряется вся атмосфера и тд 4 свитков
Пока её нельзя самому пощупать нифига она не актуальная.
Со всем уважением к работе энтузиастов по этому Skyblivion, аутентичный oblivion с хорошей сборкой модов именно на графику и чуть на природу мне куда больше нравится. Но вкусы у всех разные, думаю и у Skyblivion найдутся фанаты, когда он выйдет.
Хотя бы насыщенность цвета добавили что бы атмосферу Облы передать. Обливион про тепло, яркость и уют, а тут блин холод, серость и никакого уюта. Вот, когда он в картину переселился 22:18 там стало похоже на Обливион.
Всратая боевка из Скайрима убивает весь хайп от мода...
Нормальная боевка
Движку, на котором Bethesda до сих пор клепает игры со времен Морровинда, все равно уже ничто не поможет - сколько можно уже это недоразумение мучить и гвоздями к нему прибивать "обновления" и "технологии" ? Он устарел давно настолько, насколько это вообще возможно. И как бы он внешне ни выглядел, внутри это все та же кособокая рохля, держащаяся на соплях, "коричневом веществе" и палках. И при любой "внешности" вся эта древность "выглядывает" из-под каждого камня и из-за каждого угла.
Вот давайте не будем такими категоричными "капитан Очевидность", далеко не всегда проблема в движке! В современном мире - движок Морровинда/Обливиона/Скайрима уже в пору сравнивать с технологиями некогда древней и продвинутой цивилизации... о которой ходят легенды (и не зря) и которую не могут забыть (к примеру Enderal). Так что проявите банальное уважение ;)
Любой движок можно улучшать, Тем более этот движок хорошо работает для модинга. А моды - это круто. Скайрим до сих пор живет и процветает. Глянуть на Нексусе - активность модинга, круче чем в Ведьмаке 3. Многие современные игры умерли, а Скайрим живет.
Подъехал недо эксперт по движкам, иди игры делай, а у беседки прекрасный движок, один из лучших на данный момент