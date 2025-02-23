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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 936 оценок

Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетных квестов

AceTheKing
Новости

Создатели Skyblivion, неофициального ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, провели 40-минутный стрим, в рамках которого показали геймплей актуальной версией игры.

В видео разработчики модификации показали ряд обновленных локаций, в том числе окрестности Чейдинхола. Так же в видео демонстрируется прохождение нескольких заданий - "Долг Амелиона" и "Опасные художества".

Релиз модификации запланирован до конца текущего года, точная дата выхода на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

мне кажется движок скайрима это ошибка...если б я не играл в скайрим я б сказал что вау клево поиграю...а так теряется вся атмосфера и тд 4 свитков

6
Destroited

Пока её нельзя самому пощупать нифига она не актуальная.

3
slim108

Со всем уважением к работе энтузиастов по этому Skyblivion, аутентичный oblivion с хорошей сборкой модов именно на графику и чуть на природу мне куда больше нравится. Но вкусы у всех разные, думаю и у Skyblivion найдутся фанаты, когда он выйдет.

2
YouTube_GamesTezi

Хотя бы насыщенность цвета добавили что бы атмосферу Облы передать. Обливион про тепло, яркость и уют, а тут блин холод, серость и никакого уюта. Вот, когда он в картину переселился 22:18 там стало похоже на Обливион.

0
goodneighbor

Всратая боевка из Скайрима убивает весь хайп от мода...

-5
Nodas

Нормальная боевка

0
rmplaton

Движку, на котором Bethesda до сих пор клепает игры со времен Морровинда, все равно уже ничто не поможет - сколько можно уже это недоразумение мучить и гвоздями к нему прибивать "обновления" и "технологии" ? Он устарел давно настолько, насколько это вообще возможно. И как бы он внешне ни выглядел, внутри это все та же кособокая рохля, держащаяся на соплях, "коричневом веществе" и палках. И при любой "внешности" вся эта древность "выглядывает" из-под каждого камня и из-за каждого угла.

-7
Макс Рокатански
Avowed vs Oblivion: Сравнение деталей, особенности и механики игр

Вот давайте не будем такими категоричными "капитан Очевидность", далеко не всегда проблема в движке! В современном мире - движок Морровинда/Обливиона/Скайрима уже в пору сравнивать с технологиями некогда древней и продвинутой цивилизации... о которой ходят легенды (и не зря) и которую не могут забыть (к примеру Enderal). Так что проявите банальное уважение ;)

5
ALEX-220

Любой движок можно улучшать, Тем более этот движок хорошо работает для модинга. А моды - это круто. Скайрим до сих пор живет и процветает. Глянуть на Нексусе - активность модинга, круче чем в Ведьмаке 3. Многие современные игры умерли, а Скайрим живет.

0
Nodas

Подъехал недо эксперт по движкам, иди игры делай, а у беседки прекрасный движок, один из лучших на данный момент

0