Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетных квестов

Создатели Skyblivion, неофициального ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, провели 40-минутный стрим, в рамках которого показали геймплей актуальной версией игры.

В видео разработчики модификации показали ряд обновленных локаций, в том числе окрестности Чейдинхола. Так же в видео демонстрируется прохождение нескольких заданий - "Долг Амелиона" и "Опасные художества".

Релиз модификации запланирован до конца текущего года, точная дата выхода на данный момент неизвестна.