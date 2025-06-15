Создатели Skyblivion показали несколько новых скриншотов с демонстрацией освещения в игре

Создатели Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, показали несколько новых скриншотов из игры.
На них демонстрируется работа освещения в игре: по словам разработчика, лучи света, отражающие текущее время и условия в мире - это лишь один из способов, с помощью которых они собираются сделать Skyblivion еще более захватывающим.
Выход Skyblivion по-прежнему запланирован в этом году.
После выхода ремастера вообще не интересна стала, больше теперь интересует SKYWIND
Учитывая то, как быстро её делают, скорее дождёмся ремастера, а лучше частично го ремейка от беседки.
Я не знаю как ты умудрился проморгать но как бы ремейк от беседки уже вышел.
Да ты чО? Уже сделали ремейк Morrowind'а? А мужики то не знали.
Судя по графону и по оптимизону, пока лидирует ремастер Обливион. Сейчас в него играю днями. На ультра пресете с лучиками в 2к на гипер ультрах производительность найс👍
?feature=shared // Nvidia Power
А вот эту карту что на скрине ты увидишь в ремастере?
по оптимизону лидирует ремастер
@
запись на 5090 и ryzen 9
С каких пор "несколько" - это один?
в шапке поста картинка и в самом посте картинка, а это уже две, да они одинаковые, но две же, значит несколько)
День- ночь, освещение одной локи, рассмотреть картинки ни как, или сперва пишешь потом думаешь?
Ааааа, ну тогда это всё меняет (нет).
Выглядит очень годно, не хуже чем в квадрупл эй проектах
Ребята уже быстрей выпускайте 😁😁
Пока в беседке не передумали 😅 // Евгений Мельников
Да, это будет интересно сравнение графонистого гейминга👍 // Nvidia Power
Тут один скриншот.
Дааа....Красивые, со спиральными синими линиями обломки колонн (внизу) -из мода Leo Guro ' Lost Spires' . Проём потолка - айлейдские дефолтные арки зачем то туда присобаченные....впрочем, куда их только не собачили. Синий огонь - не вопрос; если это пламя - то оно тоже из мода Leo (плохо видно), а если это 'облачко', то могли дёрнуть у Ripper (а). Он в своё время его тоже у кого то спёр, так что оригинальный автор давно утерян. А дальше дефолтные, как вижу даже не ретекстурированные сегменты айлейдских руин....стыковочные части которых по традиции прикрыли камнями. И дефолтная же, сбоку-припёку сосна. Резюме; никто и ни разу не утруждался сделать что то своё, интересное. Шуровали искючительно в CS, скорее всего из-за незнания программ.Дергали всё до чего могли дотянуться.... а теперь хвалятся светом?