Создатели Skyblivion показали несколько новых скриншотов с демонстрацией освещения в игре

Создатели Skyblivion, неофициального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, показали несколько новых скриншотов из игры.

На них демонстрируется работа освещения в игре: по словам разработчика, лучи света, отражающие текущее время и условия в мире - это лишь один из способов, с помощью которых они собираются сделать Skyblivion еще более захватывающим.

Выход Skyblivion по-прежнему запланирован в этом году.