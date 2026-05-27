Создатели Skyblivion показали обновлённые айлейдские руины

Создатели масштабного ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim сообщили о новом важном этапе разработки.

Команда Skyblivion объявила о полном завершении работ над айлейдскими руинами - одним из ключевых типов подземелий в игре. По словам авторов, все эти локации из классической игры не только перенесены в Skyblivion, но и полностью протестированы. Они назвали это достижение колоссальным.

Судя по скриншотам, в ремейке айлейдские руины будут существенно больше, чем в оригинале. Визуальное оформление локаций также претерпело изменения. Дата выхода проекта по-прежнему неизвестна.