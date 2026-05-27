The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 833 оценки

Создатели Skyblivion показали обновлённые айлейдские руины

AceTheKing AceTheKing
Создатели масштабного ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim сообщили о новом важном этапе разработки.

Команда Skyblivion объявила о полном завершении работ над айлейдскими руинами - одним из ключевых типов подземелий в игре. По словам авторов, все эти локации из классической игры не только перенесены в Skyblivion, но и полностью протестированы. Они назвали это достижение колоссальным.

Судя по скриншотам, в ремейке айлейдские руины будут существенно больше, чем в оригинале. Визуальное оформление локаций также претерпело изменения. Дата выхода проекта по-прежнему неизвестна.

Niт6iтЛиsт4n

надлеюсь оно не будет аким же стерильным как ремейк. а и как там с пещерами дела обстоят кто знает? они будут скайримоские?

Кей Овальд

Выглядит намного потрясней чем одно и тоже от Беседки.

Tommy451

выглядит лучше ремастера, где от ремастера только один графон был. Тут тянет уже на ремейк который нужен был изначально.