Создатели Skyblivion показали обновлённые айлейдские руины

Создатели масштабного ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim сообщили о новом важном этапе разработки.
Команда Skyblivion объявила о полном завершении работ над айлейдскими руинами - одним из ключевых типов подземелий в игре. По словам авторов, все эти локации из классической игры не только перенесены в Skyblivion, но и полностью протестированы. Они назвали это достижение колоссальным.
Судя по скриншотам, в ремейке айлейдские руины будут существенно больше, чем в оригинале. Визуальное оформление локаций также претерпело изменения. Дата выхода проекта по-прежнему неизвестна.
надлеюсь оно не будет аким же стерильным как ремейк. а и как там с пещерами дела обстоят кто знает? они будут скайримоские?
Выглядит намного потрясней чем одно и тоже от Беседки.
выглядит лучше ремастера, где от ремастера только один графон был. Тут тянет уже на ремейк который нужен был изначально.