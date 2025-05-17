Создатели Skyblivion посетили офис Bethesda и встретились с Тоддом Говардом

Можно подумать, что команды Skyblivion и Oblivion Remastered будут самыми непримиримыми соперниками, учитывая, как Bethesda неожиданно выпустила ремастер своей RPG 2006 года, затмив фанатский проект волонтеров, которые усердно работали над ним в течение многих лет. Но если что, то отношения между двумя группами превращаются в историю любви разработчиков игр.
Все началось еще до того, как Oblivion Remastered была представлена, когда руководитель проекта Skyblivion Rebelzize посылал Bethesda лучи любви без какой-либо ненависти, когда поползли слухи о ремастере. После раскрытия информации Bethesda отреагировала, раздав ключи для ремастерированной версии всей команде Skyblivion, назвав собственные усилия моддеров «очень особенными».
Теперь Bethesda официально пригласила команду Skyblivion к себе домой, и моддеры согласились. Более того, есть фотографии, подтверждающие это.
Новостями и фото поделился Rebelzize на X.
Огромное спасибо @BethesdaStudios за то, что пригласили нас в офис и показали нам все. Видеть воодушевление команды Bethesda по поводу @TESRSkyblivion было совершенно нереальным.
если мистер Слыш Купи будет как-либо причастен к созданию данной игры, то чует моё сердце что она если и выйдет, то будет пустышкой
А мне интересно, чем там занимается женщина с большими жировыми отложениями в разных местах, и электрик с развязанными шнурками?
Наверное в столовой работает поварихой женщина эта... вот и отъела пузо себе. Ну а электрик просто мимо проходил, случайно в кадр попал.
А чувак с подозрительной улыбкой и в ультра-коротких шортах не смутил?
А как выглядят разработчики игр и энтузиасты?
Посетили и купили скайрим.
Плот твист - Тодд пригласил мододелов, чтобы выдвинуть им требование: либо они делают мод хуже ремастера, либо на них наезжают и останавливают разработку
Надеюсь, что проект не свернут после этого.
а че у одного рожа замазана?
То клон Тода.
Текстура не подгрузилась, но фото итс жаст воркс энивей.
Видимо попросил чтобы замазали лицо не хотел светится на публику
Одному даже пришлось наклониться, чтобы хоть кто-то был ниже Тодда.