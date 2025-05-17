Создатели Skyblivion посетили офис Bethesda и встретились с Тоддом Говардом

Можно подумать, что команды Skyblivion и Oblivion Remastered будут самыми непримиримыми соперниками, учитывая, как Bethesda неожиданно выпустила ремастер своей RPG 2006 года, затмив фанатский проект волонтеров, которые усердно работали над ним в течение многих лет. Но если что, то отношения между двумя группами превращаются в историю любви разработчиков игр.

Все началось еще до того, как Oblivion Remastered была представлена, когда руководитель проекта Skyblivion Rebelzize посылал Bethesda лучи любви без какой-либо ненависти, когда поползли слухи о ремастере. После раскрытия информации Bethesda отреагировала, раздав ключи для ремастерированной версии всей команде Skyblivion, назвав собственные усилия моддеров «очень особенными».

Теперь Bethesda официально пригласила команду Skyblivion к себе домой, и моддеры согласились. Более того, есть фотографии, подтверждающие это.

Новостями и фото поделился Rebelzize на X.

Огромное спасибо @BethesdaStudios за то, что пригласили нас в офис и показали нам все. Видеть воодушевление команды Bethesda по поводу @TESRSkyblivion было совершенно нереальным.