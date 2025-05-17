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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 424 оценки

Создатели Skyblivion посетили офис Bethesda и встретились с Тоддом Говардом

monk70 monk70

Можно подумать, что команды Skyblivion и Oblivion Remastered будут самыми непримиримыми соперниками, учитывая, как Bethesda неожиданно выпустила ремастер своей RPG 2006 года, затмив фанатский проект волонтеров, которые усердно работали над ним в течение многих лет. Но если что, то отношения между двумя группами превращаются в историю любви разработчиков игр.

Все началось еще до того, как Oblivion Remastered была представлена, когда руководитель проекта Skyblivion Rebelzize посылал Bethesda лучи любви без какой-либо ненависти, когда поползли слухи о ремастере. После раскрытия информации Bethesda отреагировала, раздав ключи для ремастерированной версии всей команде Skyblivion, назвав собственные усилия моддеров «очень особенными».

Теперь Bethesda официально пригласила команду Skyblivion к себе домой, и моддеры согласились. Более того, есть фотографии, подтверждающие это.

Новостями и фото поделился Rebelzize на X.

Огромное спасибо @BethesdaStudios за то, что пригласили нас в офис и показали нам все. Видеть воодушевление команды Bethesda по поводу @TESRSkyblivion было совершенно нереальным.
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

если мистер Слыш Купи будет как-либо причастен к созданию данной игры, то чует моё сердце что она если и выйдет, то будет пустышкой

4
canismajorisvy

А мне интересно, чем там занимается женщина с большими жировыми отложениями в разных местах, и электрик с развязанными шнурками?

2
Janekste canismajorisvy

Наверное в столовой работает поварихой женщина эта... вот и отъела пузо себе. Ну а электрик просто мимо проходил, случайно в кадр попал.

2
qDan canismajorisvy

А чувак с подозрительной улыбкой и в ультра-коротких шортах не смутил?

2
Costollom canismajorisvy
А мне интересно, чем там занимается женщина с большими жировыми отложениями в разных местах, и электрик с развязанными шнурками?

А как выглядят разработчики игр и энтузиасты?

1
hpi

Посетили и купили скайрим.

4
A118

Плот твист - Тодд пригласил мододелов, чтобы выдвинуть им требование: либо они делают мод хуже ремастера, либо на них наезжают и останавливают разработку

2
Ahnx

Надеюсь, что проект не свернут после этого.

danilukHF

а че у одного рожа замазана?

hpi

То клон Тода.

1
qDan

Текстура не подгрузилась, но фото итс жаст воркс энивей.

Madiark

Видимо попросил чтобы замазали лицо не хотел светится на публику

Costollom

Одному даже пришлось наклониться, чтобы хоть кто-то был ниже Тодда.