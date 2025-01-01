Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе - моддеры надеются выпустить проект в 2025 году

Команда моддеров, которая работает над Skyblivion - проектом, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim, поделилась отчетом о проделанной работе за 2024 год. Кроме того, разработчики показали новый геймплей игры.
По словам разработчиков, за прошедший год им удалось добиться значительного прогресса в ряде аспектов - тем не менее, еще предстоит немало работы: некоторые вещи уже сделаны целиком, а некоторые еще предстоит доработать.
К примеру воссоздание мира игры уже практически завершено, однако лишь на части локаций настроены NavMesh - маршруты для NPC. Среди вещей, который еще предстоит доработать разработчикам - несколько локаций, интерьеры, модели оружия и брони.
Из крайне обнадеживающих новостей: работа над существами завершена, а над квестами - почти завершена, осталось сделать лишь 6 заданий. Разработчики надеются, что смогут выпустить Skyblivion в 2025 году.
Круто чё. Ждем. Еще бы Морру допилили уже.
Ты уже поиграл. Я правильно понимаю?))
Нет. Просто говорю что круто что допилили почти. Что такого?
Ага, ну да. Ты ждёшь, надеясь что будет хороший мод, и не выразил никаких сомнений или пожеланий по нему. От куда надежда? Увидел красивые картинки ностальгии, и стал ждать как тузик - так ты это обьясняешь?
Я жду просто переноса Обливиона на движок Скайрима. Пока я вижу примерно это. Сомневаться что фанаты за 10 лет сделают какашку? Ну вряд ли. Этож не Биовар с новым Масс Эффектом. Вот там сомнений дофига. Тут шансов сделать плохую игру всяко меньше)) Ну и я все таки привык верить людям, а не беспочвенно закидывать их всякой фигней.
Даже представить страшно, насколько ты в жизни то душный человек
Ну и сравним официальный и неофициальный ремейк.
Так значит про этот "ремейк" ходили слухи, который должен появиться в 2025-ом году.
Не про этот, про оффициальный. А это неофициальный
Про этот проект было известно ещё в 22 году, если не раньше, так что нет слухов никаких не было
Вот была хохма, когда году в 2010 делали мод про Скайрим на движке Обливиона, и внезапно анонсировали сам Скайрим
Как там Morroblivion?
Он заглох, половина людей свалила в облу.
Такими темпами, мои внуки точно поиграют
Забавно будет если слухи от беседки подтвердиться и они свой реворк выпустят раньше ))
Я так и вижу, что фанатский ремейк станет народным, а ремастре облы от беседки провалиться из-за того, что самой игре требуется пересмотр системы геймплея, которую как раз и делают фаны.
"Подождем твою мать..."
Слишком яркие цвета, а так прикольно
Короче сроки как всегда поджимают, а они все еще ищут людей для команды. Будет рофл, если выйдет у беседки ремейк раньше и эти челы просто свалят в закат.
А потом будут доводить до ума 20 лет.