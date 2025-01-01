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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 792 оценки

Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе - моддеры надеются выпустить проект в 2025 году

AceTheKing
Новости

Команда моддеров, которая работает над Skyblivion - проектом, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim, поделилась отчетом о проделанной работе за 2024 год. Кроме того, разработчики показали новый геймплей игры.

+ ещё 2 картинки

По словам разработчиков, за прошедший год им удалось добиться значительного прогресса в ряде аспектов - тем не менее, еще предстоит немало работы: некоторые вещи уже сделаны целиком, а некоторые еще предстоит доработать.

К примеру воссоздание мира игры уже практически завершено, однако лишь на части локаций настроены NavMesh - маршруты для NPC. Среди вещей, который еще предстоит доработать разработчикам - несколько локаций, интерьеры, модели оружия и брони.

Из крайне обнадеживающих новостей: работа над существами завершена, а над квестами - почти завершена, осталось сделать лишь 6 заданий. Разработчики надеются, что смогут выпустить Skyblivion в 2025 году.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
cthulhu42

Круто чё. Ждем. Еще бы Морру допилили уже.

8
MadPyramus

Ты уже поиграл. Я правильно понимаю?))

-5
cthulhu42 MadPyramus

Нет. Просто говорю что круто что допилили почти. Что такого?

0
MadPyramus cthulhu42

Ага, ну да. Ты ждёшь, надеясь что будет хороший мод, и не выразил никаких сомнений или пожеланий по нему. От куда надежда? Увидел красивые картинки ностальгии, и стал ждать как тузик - так ты это обьясняешь?

-5
cthulhu42 MadPyramus

Я жду просто переноса Обливиона на движок Скайрима. Пока я вижу примерно это. Сомневаться что фанаты за 10 лет сделают какашку? Ну вряд ли. Этож не Биовар с новым Масс Эффектом. Вот там сомнений дофига. Тут шансов сделать плохую игру всяко меньше)) Ну и я все таки привык верить людям, а не беспочвенно закидывать их всякой фигней.

1
Павел Кобяков MadPyramus

Даже представить страшно, насколько ты в жизни то душный человек

2
nikvik jm

Ну и сравним официальный и неофициальный ремейк.

8
AT_Sagor

Так значит про этот "ремейк" ходили слухи, который должен появиться в 2025-ом году.

5
Leshugan

Не про этот, про оффициальный. А это неофициальный

4
Nodas

Про этот проект было известно ещё в 22 году, если не раньше, так что нет слухов никаких не было

1
Генерал Анатолий

Вот была хохма, когда году в 2010 делали мод про Скайрим на движке Обливиона, и внезапно анонсировали сам Скайрим

4
st029

Как там Morroblivion?

3
moblin

Он заглох, половина людей свалила в облу.

2
OLGERD78

Такими темпами, мои внуки точно поиграют

1
Nodas

Забавно будет если слухи от беседки подтвердиться и они свой реворк выпустят раньше ))

1
Just-a-your-King

Я так и вижу, что фанатский ремейк станет народным, а ремастре облы от беседки провалиться из-за того, что самой игре требуется пересмотр системы геймплея, которую как раз и делают фаны.

0
Чукча в чуме

"Подождем твою мать..."

0
Случайный Игрок

Слишком яркие цвета, а так прикольно

0
Spillik

Короче сроки как всегда поджимают, а они все еще ищут людей для команды. Будет рофл, если выйдет у беседки ремейк раньше и эти челы просто свалят в закат.

0
Ahnx

А потом будут доводить до ума 20 лет.

-1