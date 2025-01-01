Создатели Skyblivion рассказали о достигнутом прогрессе - моддеры надеются выпустить проект в 2025 году

Команда моддеров, которая работает над Skyblivion - проектом, который переносит The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim, поделилась отчетом о проделанной работе за 2024 год. Кроме того, разработчики показали новый геймплей игры.

По словам разработчиков, за прошедший год им удалось добиться значительного прогресса в ряде аспектов - тем не менее, еще предстоит немало работы: некоторые вещи уже сделаны целиком, а некоторые еще предстоит доработать.

К примеру воссоздание мира игры уже практически завершено, однако лишь на части локаций настроены NavMesh - маршруты для NPC. Среди вещей, который еще предстоит доработать разработчикам - несколько локаций, интерьеры, модели оружия и брони.

Из крайне обнадеживающих новостей: работа над существами завершена, а над квестами - почти завершена, осталось сделать лишь 6 заданий. Разработчики надеются, что смогут выпустить Skyblivion в 2025 году.