Создатели Skyblivion рассказали о том, как прошла встреча с Bethesda в этом году

Команда Skyblivion в этом году посетила офис Bethesda, и эта встреча оказалась крайне плодотворной. Моддерам удалось не только пообщаться с Тоддом Говардом и другими ключевыми сотрудниками студии, но и обсудить тонкости создания масштабных модификаций. Один из участников проекта, Rebelzize, поделился впечатлениями от визита:
Общение затянулось на целый день - с 11 утра до 6 вечера, при этом дискуссия была настолько увлеченной, что даже после окончания рабочего дня никто не спешил расходиться.
Особенно моддеры оценили возможность говорить на одном языке с разработчиками. По словам Rebelzize, обычно технические термины и нюансы моддинга остаются непонятными для большинства людей, но в Bethesda специалисты не только разбирались в теме, но и задавали неожиданные вопросы, которые редко звучат в подобных обсуждениях:
Разработчики из Bethesda интересовались опытом нашей команды: тем, как мы работали с предоставленными инструментами, какие трудности возникали в процессе и что можно было бы улучшить.
Как отметил Rebelzize, Bethesda всегда поддерживала тесную связь с моддинг-сообществом, и для студии было важно получить обратную связь от тех, кто активно использует их технологии. В частности, обсуждались вопросы документации и удобства инструментов для создания модификаций.
Да нам и не интересно как то )))
говори за себя
Толи они не понимают, что их использовали толи понимают, но делают хорошую мину при плохой игре. При выходе официального ремастера. Не удивлюсь если предлагали настойчиво занятся починкой официального ремастера. Либо переделать свою поделку, чтобы она не мешала ему продаваться. Ну не верю я в доброго издателя. В бизнесе нет друзей есть партнёры
Но если сравнивать кокстаром , то разница большая
мы многое не знаем. К тому же ведь сила разная бывает в том числе мягкая. И разные компании пользуются либо какой-то одной, либо гибридом этих сил.
Меня так зае..али эти бесконечные ворота однотипные в ремастере! Если такое же будет и в скайбливионе то лучше не надо такой игры. // Саня Мельник
Ну, судя по скринам Ская, то Обливион Ремастер в разы красивее и интереснее выглядит. У меня на rtx 5090 игра летает даже с гипер графонистым модом на ультрах с лучами, как нефиг делать👍 А говорят, что там плохая оптимизация🤦♂️ Так при этом игра у меня на HDD, который 2016 года. // Nvidia Power
Лучше "разработчики" из Skyblivion пусть скажут о дате релиза своей поделки.