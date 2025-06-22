Создатели Skyblivion рассказали о том, как прошла встреча с Bethesda в этом году

Команда Skyblivion в этом году посетила офис Bethesda, и эта встреча оказалась крайне плодотворной. Моддерам удалось не только пообщаться с Тоддом Говардом и другими ключевыми сотрудниками студии, но и обсудить тонкости создания масштабных модификаций. Один из участников проекта, Rebelzize, поделился впечатлениями от визита:

Общение затянулось на целый день - с 11 утра до 6 вечера, при этом дискуссия была настолько увлеченной, что даже после окончания рабочего дня никто не спешил расходиться.

Особенно моддеры оценили возможность говорить на одном языке с разработчиками. По словам Rebelzize, обычно технические термины и нюансы моддинга остаются непонятными для большинства людей, но в Bethesda специалисты не только разбирались в теме, но и задавали неожиданные вопросы, которые редко звучат в подобных обсуждениях:

Разработчики из Bethesda интересовались опытом нашей команды: тем, как мы работали с предоставленными инструментами, какие трудности возникали в процессе и что можно было бы улучшить.

Как отметил Rebelzize, Bethesda всегда поддерживала тесную связь с моддинг-сообществом, и для студии было важно получить обратную связь от тех, кто активно использует их технологии. В частности, обсуждались вопросы документации и удобства инструментов для создания модификаций.