Создатели Skyblivion рассказали о восстановлении вырезанного из оригинальной Oblivion города Сатча и многом другом

Разработчики мода-ремейка Skyblivion для Skyrim выпустили первый дневник разработчиков после неожиданного выхода Oblivion Remastered. Похоже, они хотели доказать, что их проект выделяется среди других как более полноценный ремейк RPG 2006 года.

Они с энтузиазмом представили амбициозный комплекс подземелий, основанный на Сатче — запланированном восьмом полноценном городе, вырезанном из оригинальной игры и заменённом одним-единственным крохотным фортом.

Как зафиксировал незаменимый UESP, свидетельства существования города Сатч сохранились в Oblivion благодаря записям в журнале, которые так и не были обновлены, ранней версии предыстории Oblivion и подозрительно плоской местности вокруг форта – места вполне достаточно для одного из городов-крепостей Oblivion, что создаёт впечатление, будто инвесторы покинули проект после того, как подрядчики уже заложили фундамент.

Skyblivion расширит форт Сатч до руин, населённых бандитами, и, вероятно, также станет местом действия задания Тёмного Братства и неотмеченного побочного задания, посвящённого попыткам войск Имперского Легиона удержать врата Обливиона.

Дополнения на этом не заканчиваются: Skyblivion также кардинально изменит облик прибрежного города Анвил, придав ему форму подковы, обнимающей более заметную гавань. Команда также работает над уникальными моделями и даже особыми атаками для множества уникальных орудий Oblivion. Например, новая рукоять легендарного клинка Умбры теперь украшена жутким скоплением черепов, которые практически вываливаются из металла или, возможно, прилепились к нему, словно ракушки.

Возможно, ещё более масштабным изменением, чем Сатч, станет добавление второго биома для подземелий врат Обливиона. Лава и сера, хоть и являются культовыми, со временем могут немного надоесть. Skyblivion добавит в ротацию бурные, кислотные болота, вдохновлённые «Севером» из The Elder Scrolls Online.

Дата выхода пока не объявлена, но команда, похоже, твёрдо намерена выпустить Skyblivion до конца года. Тем временем, в следующем дневнике разработчиков наконец-то обещают раскрыть, что Skyblivion запланировала для Имперского города.