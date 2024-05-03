Создатели Skyblivion выпустили новый дневник разработчиков с демонстрацией прогресса

Разработчики Skyblivion, амбициозного мода для Skyrim, который пытается переделать Oblivion с использованием движка Skyrim, выпустили обновление, в котором подробно описывается его прогресс.
Команда Skyblivion выпустила обновление, в котором подробно описывается прогресс на данный момент и предстоящий путь, что даст игрокам лучшее представление о том, когда ожидать монолитный фанатский проект. Проект стартовал в 2012 году, примерно через год после запуска Skyrim, и команда, стоящая за ним, периодически публиковала информацию о гигантском моде Skyrim, включая некоторые кадры игрового процесса. Хотя выпуск Skyblivion не совсем близок, вполне вероятно, что он выйдет раньше The Elder Scrolls 6 и послужит своего рода временным звеном в долгом ожидании следующей официальной части любимой фанатами франшизы Bethesda.
Авторы выпустила видео, в котором подробно рассказывается, что необходимо сделать для достижения цели выпуска Skyblivion в 2025 году. Они продемонстрировали игровые системы, часть карты мира, новый город, айлейдские подземелья и многое другое.
Красота, сразу видно насколько фанаты любят игру и подходят к созданию фанатского ремейка со всей душой, очень хочется что бы проект всё таки довели до конца.
Дагон в конце ролика офигенно смотрится.
А потом Тодд такой, мы выпустим свой ремастер,и закроем проект.
Не смотря ни на что одно из достоинств Беседки до сих пор остаётся не только то что она поддерживает модификации (ведь это значительно увеличивает жизненный цикл их игр)
https://store.steampowered.com/app/1014940/Nehrim_At_Fates_Edge/?l=russian
https://store.steampowered.com/app/933480/Enderal_Forgotten_Stories/?l=russian
но ещё и специально выпускает для модов инструментарий и даже обучающие ролики.
было бы интересно перепрайти
Самое печальное, что скорей всего оф ремейк выпустят быстрей и все старания пойдут прахом.
Не будет Беседка ни какие ремейки делать откуда вы берёте это бред, максимум на что они способны это какой нибудь недореамстер и недонекстген патчи.
Хлам. Столько лет разработки впустую , выглядит хуже Скайрима 11 года
Почти 15 минут вранья на тему "Обещаю обещать" и "Можно грабить корованы". А еще политиков ругают...
Графика - гoвно! Сравните лес в Обле и здесь. Если эта херня выйдет когда-нибудь, то придется модами допиливать мод. Вселенная схлопнется, похоже, от такого парадокса
От облы ничего не осталось
И это на движке скайрима, серьезно? Да у меня скайрим с модами раз в 100 круче выглядит. Где физака тела, волос, одежды? А это ведь самое базовое. Мда, просто перекинула ванильную облу на движок ская, даже особо не улучшая геймплей и окружение.
P.S. А че трава такая лысая, verdant забыли добавить? Зато пса из фолыча добавить не забыли.
А много модов на Скайрим с этим вот всем перечисленным? Если сама Беседка ничего не делает с с древним движком игры, то фанаты-то что могут сделать?
Полно, от боевки, до физики волос и одежды. Ссылки на нексус давать не буду. Можете сами поискать набрав там physics. Но смотреть надо именно на skyrim SE, а не LE