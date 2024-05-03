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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 288 оценок

Создатели Skyblivion выпустили новый дневник разработчиков с демонстрацией прогресса

monk70
Новости

Разработчики Skyblivion, амбициозного мода для Skyrim, который пытается переделать Oblivion с использованием движка Skyrim, выпустили обновление, в котором подробно описывается его прогресс.

Команда Skyblivion выпустила обновление, в котором подробно описывается прогресс на данный момент и предстоящий путь, что даст игрокам лучшее представление о том, когда ожидать монолитный фанатский проект. Проект стартовал в 2012 году, примерно через год после запуска Skyrim, и команда, стоящая за ним, периодически публиковала информацию о гигантском моде Skyrim, включая некоторые кадры игрового процесса. Хотя выпуск Skyblivion не совсем близок, вполне вероятно, что он выйдет раньше The Elder Scrolls 6 и послужит своего рода временным звеном в долгом ожидании следующей официальной части любимой фанатами франшизы Bethesda.

Авторы выпустила видео, в котором подробно рассказывается, что необходимо сделать для достижения цели выпуска Skyblivion в 2025 году. Они продемонстрировали игровые системы, часть карты мира, новый город, айлейдские подземелья и многое другое.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

Красота, сразу видно насколько фанаты любят игру и подходят к созданию фанатского ремейка со всей душой, очень хочется что бы проект всё таки довели до конца.

Дагон в конце ролика офигенно смотрится.

5
Vantor

А потом Тодд такой, мы выпустим свой ремастер,и закроем проект.

1
saa0891

Не смотря ни на что одно из достоинств Беседки до сих пор остаётся не только то что она поддерживает модификации (ведь это значительно увеличивает жизненный цикл их игр)

https://store.steampowered.com/app/1014940/Nehrim_At_Fates_Edge/?l=russian

https://store.steampowered.com/app/933480/Enderal_Forgotten_Stories/?l=russian

но ещё и специально выпускает для модов инструментарий и даже обучающие ролики.

0
darckgodx

было бы интересно перепрайти

0
Случайный Игрок

Самое печальное, что скорей всего оф ремейк выпустят быстрей и все старания пойдут прахом.

0
saa0891

Не будет Беседка ни какие ремейки делать откуда вы берёте это бред, максимум на что они способны это какой нибудь недореамстер и недонекстген патчи.

0
AleksandrLondon2077

Хлам. Столько лет разработки впустую , выглядит хуже Скайрима 11 года

-1
Агент Матрицы

Почти 15 минут вранья на тему "Обещаю обещать" и "Можно грабить корованы". А еще политиков ругают...

Графика - гoвно! Сравните лес в Обле и здесь. Если эта херня выйдет когда-нибудь, то придется модами допиливать мод. Вселенная схлопнется, похоже, от такого парадокса

-1
aka_sektor

От облы ничего не осталось

-2
Raphtallia

И это на движке скайрима, серьезно? Да у меня скайрим с модами раз в 100 круче выглядит. Где физака тела, волос, одежды? А это ведь самое базовое. Мда, просто перекинула ванильную облу на движок ская, даже особо не улучшая геймплей и окружение.

P.S. А че трава такая лысая, verdant забыли добавить? Зато пса из фолыча добавить не забыли.

-8
cuckold
Где физака тела, волос, одежды? А это ведь самое базовое.

А много модов на Скайрим с этим вот всем перечисленным? Если сама Беседка ничего не делает с с древним движком игры, то фанаты-то что могут сделать?

0
Raphtallia cuckold

Полно, от боевки, до физики волос и одежды. Ссылки на нексус давать не буду. Можете сами поискать набрав там physics. Но смотреть надо именно на skyrim SE, а не LE

0