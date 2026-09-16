Спустя 10 долгих лет Skyblivion приближается к релизу, но авторам нужна помощь - нужны люди для продвижения ремейка

Команда энтузиастов из сообщества TESRenewal, которое занимается масштабным переносом The Elder Scrolls 4: Oblivion на движок Skyrim Special Edition, объявила о приближении долгожданного релиза. В преддверии выхода монструозной по размерам и масштабам модификации авторы обратились к сообществу с просьбой. Разработчикам нужна помощь, однако на этот раз проекту требуются не программисты или 3D-моделлеры, а специалисты по медиа и связям с общественностью.
В официальном обращении разработчики пояснили, что расширяют отдел коммуникаций для подготовки финальной промо-кампании. Проекту необходимы волонтеры с опытом видеомонтажа, захвата геймплейных футажей, ведения социальных сетей, а также монтажа предрелизных трейлеров и интервью с разработчиками. Тот факт, что авторы переключились на подготовку медийных материалов четко дает понять, что на этот раз переносов уже не будет.
Напомним для тех кто не в курсе или уже успел позабыть, Skyblivion находится в активной разработке с 2012 года исключительно силами фанатского сообщества. Изначально масштабный ремейк планировали выпустить в конце 2025 года, однако позже релиз сдвинули на 2026 год ради дополнительной полировки. К настоящему моменту глобальная карта Сиродила уже полностью воссоздана, а большинство квестовых цепочек и механик перенесены на обновленный движок.
Руководитель проекта ранее заявлял, что настроен оптимистично относительно текущих темпов работы, но точную дату выхода назовет только после стопроцентной готовности билда.
зачем бесплатному проекту промо компания?
Еще бы игры с денди переносили на овый движок , невменяемые 🤦
Мы уже умерли от старости