Спустя 10 долгих лет Skyblivion приближается к релизу, но авторам нужна помощь - нужны люди для продвижения ремейка

Команда энтузиастов из сообщества TESRenewal, которое занимается масштабным переносом The Elder Scrolls 4: Oblivion на движок Skyrim Special Edition, объявила о приближении долгожданного релиза. В преддверии выхода монструозной по размерам и масштабам модификации авторы обратились к сообществу с просьбой. Разработчикам нужна помощь, однако на этот раз проекту требуются не программисты или 3D-моделлеры, а специалисты по медиа и связям с общественностью.

В официальном обращении разработчики пояснили, что расширяют отдел коммуникаций для подготовки финальной промо-кампании. Проекту необходимы волонтеры с опытом видеомонтажа, захвата геймплейных футажей, ведения социальных сетей, а также монтажа предрелизных трейлеров и интервью с разработчиками. Тот факт, что авторы переключились на подготовку медийных материалов четко дает понять, что на этот раз переносов уже не будет.

Напомним для тех кто не в курсе или уже успел позабыть, Skyblivion находится в активной разработке с 2012 года исключительно силами фанатского сообщества. Изначально масштабный ремейк планировали выпустить в конце 2025 года, однако позже релиз сдвинули на 2026 год ради дополнительной полировки. К настоящему моменту глобальная карта Сиродила уже полностью воссоздана, а большинство квестовых цепочек и механик перенесены на обновленный движок.

Руководитель проекта ранее заявлял, что настроен оптимистично относительно текущих темпов работы, но точную дату выхода назовет только после стопроцентной готовности билда.