Стажёр Bethesda убил капитана в Oblivion с помощью отравленного яблока и случайно открыл силу игровых механик

Одно из самых сильных качеств RPG Bethesda — возможность использовать игровые системы совершенно не так, как изначально задумывали разработчики. Ярким примером стал случай из разработки The Elder Scrolls IV: Oblivion, которым поделился художественный руководитель Oblivion Remastered Дэн Ли.

В интервью Nintendo Life Ли рассказал об одном из своих первых опытов работы над оригинальной Oblivion. Тогда он занимался тестированием игры и изучал поведение искусственного интеллекта NPC. В частности, разработчик обратил внимание на механику голода: персонажи, испытывающие потребность в еде, самостоятельно отправлялись на её поиски.

Во время тестирования Ли столкнулся с квестом, в котором игроку требовалось подняться на корабль и убить капитана. После его смерти два других персонажа должны были устроить герою засаду. Однако вместо выполнения задания привычным способом тестировщик решил проверить, можно ли использовать систему голода против самого NPC.

Ли пробрался в каюту капитана, забрал всю находившуюся там еду и оставил в его кармане отравленное яблоко. После этого он просто покинул корабль и стал ждать. Через некоторое время на экране появилось сообщение о выполнении задания — капитан съел яблоко и погиб.

Особенно забавной оказалась реакция самого разработчика. Ли подбежал к дизайнеру Эмилю Паглиаруло и заявил: «Не могу поверить, что вы это предусмотрели. Это просто великолепно!». Однако Паглиаруло признался, что никакого специального решения для такого варианта прохождения не создавал: всё произошло благодаря взаимодействию уже существующих игровых механик.

Именно такие моменты, по словам Ли, делают Oblivion запоминающейся даже спустя много лет. Игрок не обязательно должен следовать единственному предусмотренному сценарием пути — достаточно понять, как работают системы игры, и попробовать использовать их в своих интересах.

Причём особенно показательно, что разработчики сами не всегда заранее знают, к каким результатам может привести их сочетание. Механика голода, поведение NPC, инвентарь и отравленные предметы по отдельности выполняли свои обычные функции, но вместе неожиданно позволили завершить квест практически без прямого участия игрока.

Ли признаётся, что этот эпизод остался в его памяти более чем на два десятилетия именно благодаря подобным взаимодействиям. Такие ситуации превращают прохождение RPG из следования заранее подготовленному сценарию в своеобразный эксперимент: игрок получает набор правил, а дальше сам решает, как именно их использовать.

И, пожалуй, именно поэтому история с одним отравленным яблоком хорошо иллюстрирует то, за что поклонники до сих пор ценят игры Bethesda. Иногда лучший способ пройти квест — вовсе не делать то, что вам предлагает игра.