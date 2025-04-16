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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 8 131 оценка

Техподдержка Microsoft проговорилась, что релиз ремастера TES 4: Oblivion состоится уже 21 апреля

AceTheKing AceTheKing

Вчера в сеть попали первые скриншоты ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, что наконец-то подтвердило затянувшиеся слухи о его существовании:

В сети появились первые скриншоты и бокс-арт ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

Сегодня один из пользователей решил напрямую спросить у техподдержки Microsoft когда состоится релиз ремастера - и как ни странно, ему действительно дали ответ: это произойдет уже 21 апреля, игра будет сразу доступна в Game Pass. Некоторые пользователи проверили информацию - техподдержка действительно отвечает про 21 апреля.

На данный момент неизвестно достоверные ли это данные или просто ошибка, но ранее инсайдеры как раз заявляли о релизе ремастера уже на следующей неделе. Пользователи предполагают, что в техподдержке пользователям отвечает искусственный интеллект, который ошибочно берёт информацию из внутренних данных Microsoft, тем самым проболтавшись о ней раньше времени.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
ConciseYu

ура

4
Ольга Бузова

Графика из обливиона и оптимизация из старфилда - ура

1
Goodvini

ИИ сливает супер-пупер секретную инфу конторы, весело ну …))

3
Egik81

"Спалили контору" и снова теххподержка.))))

Посмотрим, смогла ли сама компания переплюнуть по качеству переделки сообщество. Играл в своё время в одну из переделок, очень неплохо сделано было и не верилось что это все на энтузиазме.

2
Fronyx

А название этой сборки не припоминаешь?

0x0101

Неужели?

2
Imnogamer

Мне вот интересно, а Скайбливион что на этом фоне делать будет(два ремастера-римейка?)? Или, оба проекта будут стоящие и друг на друга настолько непохожие? Как думаете? Почему вообще Беседка дала бобро на оба этих проекта, а не задушила Скайбливион? На корпоративные ходы такое малопохоже..

Скайбливион уже давно маячит и, вроде бы довольно качественно реализуется, но всё же.. Странно как-то.. Но, я конечно же, такого подхода не против.

Может, это одна и та же игра будет? Скайбливион и есть римейк?)

2
XalimoV

Скайбливион просто фанаты делают на движке Скайрима и думаю начали они его делать задолго до того как планировали сделать ремейк.

А тут уже официальный проект.

Не закрыли его просто потому что у Беседки с мододелами хорошие отношения и они редко что то блочат.

1
slim108

Точно не одна и та же :) Можно глянуть видосы скайбливиона ( их много) и эти скриншоты и сравнить. А сами разработчики скабливион писали, что не смотря на возможный ремейк все равно будут продолжать свою работу, ну когда слухи только поползли. Хотя мне кажется они все равно расстроены будут этим. Еще писали, что правообладатели им никаких претензий не предъявляли или недовольства. Уже после того как слухи начались эти все. Ну Беседка странно иногда поступает, взять хотя бы эту секретную разработку без анонсов и рекламы. Хотя это только мое личное мнение.

1
Imnogamer XalimoV

Да я в курсах про это про всё. С самого начала наблюдаю картинку того долгостроя Скайоблы.. ..Ты на Рокстаровцев-негодяев глянь, они даже без собственных римейков такое б заблочили, да и много ещё кто. Моды-то модами, но тут полноценный римэйк маячит и свой они внезапно решили подвыкатить, что-то не вяжется.. Свой же как-то продавать надо. Может, хотят контрастом и непохожестью удивить, но, не удивлюсь, если чичас объявят, что Скайбливион - и есть римэйк..) Поэтому и с премьерой тянут..)) А, может Скайбливион ещё лет пять доделывать будут.. Так, чисто догадки-рассуждайки..

Imnogamer slim108

Дык, эти картинки неофициальны. Вообще, очень возможно, что фейк.. Я тоже думаю, что две разные игры, просто странно как-то немного..)

Skadner Imnogamer

Этот официальный ремастер именно что РЕМАСТЕР, то есть лучше графика, модельки лучше, текстуры лучше. А Скайбливон это полноценный ремейк, они там все города полностью перестраивают и улучшают, недавно было видео, где показали город Анвил, и по планировке он с трудом узнаётся, хоть здания знакомые и проглядываются - это та самая новизна, что нужна в ремейках.

А вот сравнение того как выглядит оригинал и официальный ремастер с одного и тоже ракурса города Анвил, если опустить графику, то буквально одно и тоже:

1
My life is a game

интересно что по цене будет
оригинальную я не осилил

1
Юрий Пенкин

ну смотрите хай фай раш вышла 25 января 23 года, это была среда, думайте

1
My life is a game

блин,а если боевка/инвентарь ничего не переработали
а просто новый графон, то плохо :(

1
slim108

Вроде писали что боевка и интерфейс частично переработаны. Кто-то из инсайдеров этих. Но это не точно

My life is a game slim108

оо ну подождем тогда

спасибо
просто не переработаны вообще то я спирачу
если переработаны куплю

если защиты не будет конечно

slim108 My life is a game

Ну вот что пишут, если быть точным.

Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion получил еще одно подтверждение и подробности улучшенного геймплея
Спойлер

По информации портала, команда Virtuos переработала ключевые игровые системы, включая:

Систему блокирования: вдохновлена механиками Souls-like и экшен-игр, что сделает бои более динамичными и увлекательными.

Скрытность: улучшены индикаторы скрытности и переработаны расчеты урона.

Выносливость: модификации снизят неудобства, связанные с падением персонажа из-за исчерпанной энергии.

Пользовательский интерфейс: стал более современным и интуитивным, ориентированным на новых игроков.

Реакцию на урон: добавлены анимации для повышения реализма.

Стрельбу из лука: усовершенствовали для комфортной игры от первого и третьего лица.

1
My life is a game slim108

Спасибо! Думаешь защита будет?

slim108 My life is a game

Мне кажется, denuvo не будет. А другую сломают быстро. Как выйдет посмотрим. Я планирую купить, если выйдет. Не знаю правда сразу или попозже чуть.

P.S. смысл ставить дорогую защиту на ремастер если на другие игры не ставили свои

Александр Гоголев

Ну поглядим на что способна Анрил5. Можно будет надеть на нпс горшочек? Или эта будет технология ушедшей эпохи?

1
ZAUSA
Пользователи предполагают, что в техподдержке пользователям отвечает искусственный интеллект, который ошибочно берёт информацию из внутренних данных Microsoft, тем самым проболтавшись о ней раньше времени.

А почему решили, что не из интернета?

slim108

Если почитать ответы тех.поддержки на которые ссылка, как по мне не очень похоже, чтобы они брали ее из интернета. Хотя кто знает :)

MrMaximusX

новый вид рекламы у беседки? все так тихо ,скрытно , и при этом беседка не опровергает..

Чукча в чуме

ох уж этот искусственный интеллект... ничо ему доверить нельзя.