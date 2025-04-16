Техподдержка Microsoft проговорилась, что релиз ремастера TES 4: Oblivion состоится уже 21 апреля

Вчера в сеть попали первые скриншоты ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, что наконец-то подтвердило затянувшиеся слухи о его существовании:

Сегодня один из пользователей решил напрямую спросить у техподдержки Microsoft когда состоится релиз ремастера - и как ни странно, ему действительно дали ответ: это произойдет уже 21 апреля, игра будет сразу доступна в Game Pass. Некоторые пользователи проверили информацию - техподдержка действительно отвечает про 21 апреля.

На данный момент неизвестно достоверные ли это данные или просто ошибка, но ранее инсайдеры как раз заявляли о релизе ремастера уже на следующей неделе. Пользователи предполагают, что в техподдержке пользователям отвечает искусственный интеллект, который ошибочно берёт информацию из внутренних данных Microsoft, тем самым проболтавшись о ней раньше времени.