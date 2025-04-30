"Тодд Говард тогда и сейчас": разработчики оригинальной TES 4: Oblivion спустя 20 лет снова собрались вместе

В честь обновлённого релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, студия Bethesda Game Studios опубликовала трогательное видео, в котором ключевые участники разработки оригинальной игры вспоминают, как создавался один из самых знаковых ролевых проектов своего времени. Почти два десятилетия спустя после выхода оригинала команда вновь собралась в том же составе, чтобы посмотреть архивный документальный фильм 2006 года и поделиться своими мыслями.

Из откровенных разговоров становится ясно: Oblivion был для них не просто игрой, а важным этапом жизни. Разработчики с ностальгией вспоминают, как всё начиналось с мечты "делать видеоигры, в которые будут играть все", и как с маленькой, но сплочённой командой они справлялись с колоссальными задачами.

Многие вспоминают чувство риска, открытий и молодого азарта: от раскрашивания пейзажей вручную до бессонных ночей перед релизом. Один из участников говорит, что "не знал тогда, но оглядываясь назад, мы делали невозможное". В документалке подчёркивается и то, как Oblivion стал первой игрой, которая вывела Bethesda на мировую сцену, подарив студии славу и положив начало череде хитов — от Fallout 3 до Skyrim.

Интересно, что спустя годы многие видят в Oblivion не просто игру, а отражение вечного стремления человека к исследованию и приключениям.

Мы нащупали некую основополагающую истину. Люди хотят исследовать.

— говорит один из ветеранов Bethesda.

На фоне этой волны ностальгии фанаты уже начали искать в Remastered-версии не только визуальные улучшения, но и возможные отсылки к будущим играм серии. Один из таких случаев уже вызвал бурные обсуждения — подробнее о первых находках и фанатских теориях можно прочитать в отдельной заметке.

Как и оригинальная игра, Oblivion Remastered сегодня активно развивается силами энтузиастов. Уже сейчас доступны десятки модификаций, перерабатывающих механику, исправляющие ошибки и улучшающие графику. Самые интересные и качественные из них собраны в отдельных сборках, который вы можете найти в соответствующей категории.