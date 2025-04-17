Утекшие кадры ремастера TES 4: Oblivion сравнили с оригинальной игрой

В середине апреля в сеть утекли скриншоты ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Изображения нашли на сайте студии Virtuos, которую ранее и прочили в разработчики переиздания. Автор YouTube-канала Elder Mer сопоставил новые скриншоты с кадрами оригинальной Oblivion, вышедшей в 2006 году. Он показал, как выглядят улучшенные версии Имперского города, Анвила, Врат Обливиона и прочих локаций.

О переиздании TES 4: Oblivion в последние месяцы говорили сразу несколько источников. Среди них — инсайдеры NateTheHate и Джефф Грабб, а также журналисты портала VGC. По слухам, анонсировать и выпустить игру могут уже на предпоследней неделе апреля. Если верить поддержке Xbox, игру могут выпустить 18 или 21 апреля, но геймеры считают, что ИИ собрал данные по открытым источникам, поэтому полагаться на них не стоит: официального анонса еще не было.

Впервые о ремейке Oblivion заговорили летом 2023 года, когда один из бывших сотрудников студии Virtuos раскрыл информацию об игре. Слухи косвенно подтвердились в сентябре того же года — в ходе судебного разбирательства Microsoft и Федеральной торговой комиссии США о покупке Activision Blizzard. Ожидается, что проект создают на движке Unreal Engine 5, а Virtuos якобы улучшила боевую систему, переделала систему подсчета урона и осовременила интерфейс.