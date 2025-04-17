Утекшие кадры ремастера TES 4: Oblivion сравнили с оригинальной игрой

В середине апреля в сеть утекли скриншоты ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Изображения нашли на сайте студии Virtuos, которую ранее и прочили в разработчики переиздания. Автор YouTube-канала Elder Mer сопоставил новые скриншоты с кадрами оригинальной Oblivion, вышедшей в 2006 году. Он показал, как выглядят улучшенные версии Имперского города, Анвила, Врат Обливиона и прочих локаций.
О переиздании TES 4: Oblivion в последние месяцы говорили сразу несколько источников. Среди них — инсайдеры NateTheHate и Джефф Грабб, а также журналисты портала VGC. По слухам, анонсировать и выпустить игру могут уже на предпоследней неделе апреля. Если верить поддержке Xbox, игру могут выпустить 18 или 21 апреля, но геймеры считают, что ИИ собрал данные по открытым источникам, поэтому полагаться на них не стоит: официального анонса еще не было.
Впервые о ремейке Oblivion заговорили летом 2023 года, когда один из бывших сотрудников студии Virtuos раскрыл информацию об игре. Слухи косвенно подтвердились в сентябре того же года — в ходе судебного разбирательства Microsoft и Федеральной торговой комиссии США о покупке Activision Blizzard. Ожидается, что проект создают на движке Unreal Engine 5, а Virtuos якобы улучшила боевую систему, переделала систему подсчета урона и осовременила интерфейс.
Выглядит конечно в разы лучше. А то ныли тут "Освещение не то, желтое всё"..
Самое лучшее в этом ролике последние 4 секунды ))
Автолевелинг, ребята.)))))
2006 против 2025....а че сравнивать можно вопрос?
Освещение, текстуры, детализацию, наличие теней,оотличие преображëнных локаций от старых. Вот это всë сравнивают.
Вот бы этим ребятам поручили сделать ремастер здорового человека на масс эффект и драгон Эйдж ориджинс
Переиграть чтоль в оригинал? Кто знает как себя ведёт стимовская версия на данный момент, на 10 винде?
Оригинал надо модить. Помню квесты темного братства там крутые были и дополнение Дрожащие Острова.
Выглядит красиво, надеюсь не будет как в детстве 5-10 фпс на поверхности с травой и 30 без травы, и можно будет наконец то нормально поиграть, а то я пробежал игру порталы все закрыл и забил, ну ещё острова поиграл
Смотрится круто, единственное, гамму бы сменить, как в оригинале ну в помещениях как-то пустовато. Надо тогда в этот раз на старте штурмовать, чтобы в лорную версию поиграть, и чтобы не забросить, так как потом без модов не захочется играть. Из нюансов, если она на UE5, то об оптимизации можно забыть.
а мне что-то скайбливион больше по душе
классно сделали осталось дождаться релиза
Почему они так сильно поменяли цветовую гамму?
Походу дело в UE5.
чтоб проверить вашу память :)
Если системные требования с такой-то картинкой будут не на уровне второго Стулкера, то очень даже приемлемо.
Да охеренно выглядит, че тут сравнивать. Оригинал был хорош, но порой дико заблюрен и засвечен, особенно на ярком солнце. На полях было много желтого и красного, травы не хватало, что тоже не очень. А тут все норм.
При включённом HDR засветов мало было.
Свидетели "не той атмосферы" уже здесь?)
На дтф дикие истерики. Впрочем там истерят всегда и по любому поводу. Ниче нового)
Можно подумать на PG не так.
Ну сразу видно что текстуры с нуля нарисованы (а не тупо апскейлером прогнали и всё как во многих го*но ремастерах делают) и вообще многие элементы перерисованы и выглядят по другому.
Помещения явно пустыми слишком, кажутся, мало объектов с учетом высокого качества текстур.
По мне так выглядит вполне годно.
врата стали просто пушка были как вход в доменную печь а стали как вход кабинет пресслужбы :)
о музыка . как я рад снова услышать . 15 лет прошло а все помню, друг установил мне мою первую игру на тогда еще новом первом компьютере я был нубом и все лето рубился в неё . помню гору дури герцога мании и дом с призраками в Анвиле и спаленный Квачь