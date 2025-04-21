В фанатском "ремейке" TES 4 на UE5 появились NPC и лошади

По слухам, на этой неделе выйдет ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion на Unreal Engine 5. Параллельно ведется разработка фанатского "ремейка" на том же движке, получившего свежие обновления.

Грег Култхард воссоздает карту TES4 на UE5, используя оригинальные ассеты и текстуры. По этой причине назвать проект полноценным ремейком нельзя.

Разработка движется постепенно. Ранее была добавлена система Ultra Dynamic Sky, а теперь появились лошади и NPC.

В сети появилось видео геймплея на RTX 5090, демонстрирующее путешествие на лошадях. Зрители отмечают ностальгию, узнавая геометрию оригинала и замечая улучшенные текстуры. Не обошлось и без багов, а анимация лошади выглядит дерганой.

Дата выхода неофициального "ремейка" неизвестна. Неясно, будет ли он востребован после релиза официального ремастера.

Похожие опасения испытывают создатели модификации Skyblivion, переносящей TES4 на движок Skyrim. Они просят не сравнивать их проект с официальным ремастером.

Релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ожидается 21 апреля (возможно, 22-го по московскому времени). Игра займет на диске более 120 ГБ.