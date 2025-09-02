ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 615 оценок

В команде Skyblivion разразился конфликт из-за сроков релиза: Ди Киз считает релиз в этом году нереалистичным

AceTheKing AceTheKing

Один из ведущих разработчиков Skyblivion - фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, Ди Киз, раскритиковал решение объявить дату релиза на 2025 год, назвав его "огромной ошибкой". По его словам, давление со стороны руководства проекта (Rebel и Heavy Burns) превратило творческий процесс в "проект кранчей", где качество уступает место срокам.

Ключевые претензии:

  • Решение о дате релиза было принято под давлением, чтобы выпустить трейлер с конкретным сроком;
  • Команда перешла от детальной проработки к упрощённым решениям под лозунгом "никто этого не заметит";
  • Разработчиков исключают из обсуждения важных решений, что снижает мотивацию.

PR-менеджер Эван Флатт подтвердил, что цель - релиз в 2025 году, но только при условии готовности проекта. Другие участники, например Novarleeir, пообещали обсудить поднятые вопросы.

Ситуация поднимает классическую проблему фанатских проектов: баланс между перфекционизмом и желанием сообщества увидеть результат. Остаётся надеяться, что внутренние разногласия не скажутся на качестве долгожданного мода, а моддеры найдут приемлимое решение.

Релиз Skyblivion на данный момент запланирован до конца текущего года.

Комментарии: 7
askazanov

Ждём ещё одного закрытия? )

1
TheNikolay00

Чуть-чуть времени надо на допил, лет 10 хотя бы

1
GayFish

До сих пор не могут отойти от релиза официального ремастера, они чувствуют себя неудачниками, потратили 13 лет в пустую, чтобы почти за бесплатно перенести игру 2006 года на рельсы игры 2011 года.

1
001fess

лучше б андоран вышел, а это мыльная опера нах не нужна.

1
Пользователь ВКонтакте

Пусть ребятки не торопятся.
В принципе, ремастера Обливиона сейчас более, чем хватает. // Евгений Романенко

PersonalBarnabas

А смысл. Это же фан проект, а тут и сроки и прочая мишура, пусть делают как надо, а то получится как с некоторыми глобальными модами, повезёт если доживут до релиза, а после основа разбегается уже по студиям или берутся за полноценную игру и все доработки в утиль

Rio17

Всё бы ничего да не успели :)