В команде Skyblivion разразился конфликт из-за сроков релиза: Ди Киз считает релиз в этом году нереалистичным

Один из ведущих разработчиков Skyblivion - фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, Ди Киз, раскритиковал решение объявить дату релиза на 2025 год, назвав его "огромной ошибкой". По его словам, давление со стороны руководства проекта (Rebel и Heavy Burns) превратило творческий процесс в "проект кранчей", где качество уступает место срокам.

Ключевые претензии:

Решение о дате релиза было принято под давлением, чтобы выпустить трейлер с конкретным сроком;

Команда перешла от детальной проработки к упрощённым решениям под лозунгом "никто этого не заметит";

Разработчиков исключают из обсуждения важных решений, что снижает мотивацию.

PR-менеджер Эван Флатт подтвердил, что цель - релиз в 2025 году, но только при условии готовности проекта. Другие участники, например Novarleeir, пообещали обсудить поднятые вопросы.

Ситуация поднимает классическую проблему фанатских проектов: баланс между перфекционизмом и желанием сообщества увидеть результат. Остаётся надеяться, что внутренние разногласия не скажутся на качестве долгожданного мода, а моддеры найдут приемлимое решение.

Релиз Skyblivion на данный момент запланирован до конца текущего года.