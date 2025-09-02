В команде Skyblivion разразился конфликт из-за сроков релиза: Ди Киз считает релиз в этом году нереалистичным

Один из ведущих разработчиков Skyblivion - фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim, Ди Киз, раскритиковал решение объявить дату релиза на 2025 год, назвав его "огромной ошибкой". По его словам, давление со стороны руководства проекта (Rebel и Heavy Burns) превратило творческий процесс в "проект кранчей", где качество уступает место срокам.
Ключевые претензии:
- Решение о дате релиза было принято под давлением, чтобы выпустить трейлер с конкретным сроком;
- Команда перешла от детальной проработки к упрощённым решениям под лозунгом "никто этого не заметит";
- Разработчиков исключают из обсуждения важных решений, что снижает мотивацию.
PR-менеджер Эван Флатт подтвердил, что цель - релиз в 2025 году, но только при условии готовности проекта. Другие участники, например Novarleeir, пообещали обсудить поднятые вопросы.
Ситуация поднимает классическую проблему фанатских проектов: баланс между перфекционизмом и желанием сообщества увидеть результат. Остаётся надеяться, что внутренние разногласия не скажутся на качестве долгожданного мода, а моддеры найдут приемлимое решение.
Релиз Skyblivion на данный момент запланирован до конца текущего года.
Ждём ещё одного закрытия? )
Чуть-чуть времени надо на допил, лет 10 хотя бы
До сих пор не могут отойти от релиза официального ремастера, они чувствуют себя неудачниками, потратили 13 лет в пустую, чтобы почти за бесплатно перенести игру 2006 года на рельсы игры 2011 года.
лучше б андоран вышел, а это мыльная опера нах не нужна.
Пусть ребятки не торопятся.
В принципе, ремастера Обливиона сейчас более, чем хватает. // Евгений Романенко
А смысл. Это же фан проект, а тут и сроки и прочая мишура, пусть делают как надо, а то получится как с некоторыми глобальными модами, повезёт если доживут до релиза, а после основа разбегается уже по студиям или берутся за полноценную игру и все доработки в утиль
Всё бы ничего да не успели :)